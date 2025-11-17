검찰 길들이기? 누가 누굴 길들이고 있는가

큰사진보기 ▲지난 13일 서울 서초구 대검찰청 모습. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

나라가 어디로 가고 있는지, 그리고 우리가 어떤 국가를 후손들에게 물려줄 것인지 깊게 생각하게 하는 순간들이 있다. 최근 서울중앙지검의 대장동 사건 1심 항소 포기 결정에 검사장급 간부들이 집단행동으로 반발했다는 소식은 그 자체로 충격이었지만, 더 큰 충격은 그 반발의 방식이 '국가의 공무원'이 지녀야 할 책임감보다 훨씬 앞서 검찰이라는 조직의 이익을 우선한 듯 보였다는 데 있다.정부가 이들 검사장 전원을 평검사로 전보하는 강력한 조치를 검토하고 있다는 소식을 들었다. 어떤 이는 이를 두고 "정권과 검찰의 충돌"이라고 단순화하려 하지만, 시민의 눈으로 보면 이 문제는 훨씬 더 근본적인 질문을 던진다.과연 공직자가 누구를 위해 존재하는가? 그리고 법을 수호한다는 이름으로 법 위에 군림하려 한 것은 아닐까?검사는 권력을 행사하는 직군이다. 그 권력은 국민이 부여한 것이다. 그런데 그 권력을 행사하는 이들이 국가 정책이나 지휘 체계를 거슬러 집단행동을 한다는 것은 단순한 직장 내 갈등이 아니다. 그것은 민주적 통제 원리의 거부이며 나아가 국민 주권에 대한 도전이다.항소 여부는 검찰의 고유 권한일 수 있지만, 이번 사안은 단지 법률적 기술 판단의 문제가 아니다. 대장동 사건은 이미 정치적 폭풍과 사회적 논쟁을 불러온 대형 사건이었다. 그만큼 국가 전체가 투명한 절차를 요구하는 상황에서, 항소 포기에 대한 정당한 검토가 필요했고, 만약 그것이 내부적으로 충분히 이뤄졌다면 더할 나위 없다.그러나 그 판단에 반발해 고위 간부들이 일제히 조직적 행동에 나섰다는 사실이 문제의 본질을 드러낸다. 이것은 의견의 차이를 드러내는 건전한 토론이 아니다. 이것은 집단적 압박이다. 그리고 그 압박의 대상은 결국 국민이다.검찰이 지난 수십 년간 한국 현대사에서 보여온 무소불위의 행태를 시민들은 잘 알고 있다. 정권이 바뀌든 누가 대통령이 되든, 검찰조직은 늘 그 자신만의 논리로 국가 권력을 좌우하려 해 왔다. 그 과정에서 삼권분립은 늘 삐걱거렸고, 민주주의는 때로는 검찰의 칼날 아래 흔들렸다.그런 의미에서 이번 정부의 대응-검사장 전원 평검사 전보 검토-는 단순한 인사 차원을 넘어 공직 윤리 회복을 위한 최소한의 조치라고, 나는 생각한다. 오히려 이런 상황이 반복되지 않도록 더 일찍, 그리고 더 단호한 구조 개혁이 있었어야 한다는 아쉬움마저 든다.어떤 시민들은 "검찰 길들이기 아니냐"고 묻는다. 하지만 나는 반대로 묻고 싶다. 누가 누구를 길들이고 있는가? 수십 년간 권력 위에 군림해 온 조직을 민주적 질서 안으로 되돌려 놓는 일이 길들이기라면, 그 '길'은 원래 국민이 정한 길이다.집단행동을 한 검사장들에 대해 정부가 국가공무원법 위반 수사, 직무 감찰, 징계 조치 등 3가지 방안을 논의 중이라는 소식은 시민으로서 환영할 만하다. 공무원이 집단행동을 해선 안 되는 이유는 분명하다. 그들이 특수한 신분이라서가 아니라, 그들의 권한이 권리 이전에 의무이기 때문이다. 그리고 그 의무는 정권이 아니라 국민 전체를 향한 것이다.만약 이번 사안을 그냥 지나친다면, 앞으로 어떤 정부가 들어서든 검찰 내부의 집단행동은 하나의 협상 수단이 되어버릴 것이다. 이는 국가 운영의 근간을 흔드는 일이다. 국회가 아니라, 정부가 아니라, 국민이 아니라, 검찰이 스스로 국가를 움직이려고 하는 위험한 구조가 고착된다. 그렇기에 이번 조치는 단지 징벌이 아니라 미래를 위한 질서 바로잡기다.지금 정부가 하는 일을 나는 지지한다. 그러나 그 지지는 특정 정부에 대한 무조건적 지지가 아니다. 어느 정부든, 어떤 시대든, 민주주의의 기본 원칙을 지키려는 시도라면 시민은 지지해야 한다. 그 원칙은 단 하나다. 권력은 국민으로부터 나오며, 그 권력의 사용자는 국민 앞에 책임져야 한다는 것.검찰 역시 마찬가지다. 고위 간부일수록, 더 큰 권한을 쥘수록, 더 큰 책임으로 자신을 무장해야 한다. 그 책임을 벗어던지고 조직 이익을 위해 집단행동을 한다면, 그것은 시민에 대한 배신이다.오늘의 논란이 일시적 뉴스로 끝나선 안 된다. 이 사건은 지금 한국 사회가 마주한 구조적 문제를 드러낸 상징적 장면이다. 권력기관이 국가의 명령 체계와 헌법적 질서를 따르지 않는다면, 국가는 부서진다. 그리고 그 부서짐의 고통은 시민이 감당해야 한다.그래서 나는 정부의 강력한 대응을 지지한다. 더 단호하게, 더 책임 있게, 더 일관되게 나아가길 바란다. 그것이 한국 민주주의의 정상화를 향한 길이라 믿기 때문이다.그리고 동시에 바란다. 이번 사안이 검찰 조직이 스스로를 돌아보는 계기가 되기를. 권력기관의 권위는 그들의 힘에서가 아니라 국민을 위한 봉사로부터 나온다는 사실을 다시 기억하길. 한국 민주주의는 아직 탄탄한 길 위에 올라선 게 아니다. 하지만 오늘 우리가 어떤 선택을 하느냐가, 내일의 민주주의를 만든다.