[사진] 홍성 광천문화시장 100주년 시장서 열린 '백반 축제'

큰사진보기 ▲광천문화시장에서는 개장 100주년을 맞아 로컬푸드 축제인 '홍성 백반 페스타'가 지난 15일부터 열리면서 모처럼 북적였다. ⓒ 신영근 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲광천문화시장에서는 개장 100주년을 맞아 로컬푸드 축제인 '홍성 백반 페스타'가 지난 15일부터 열리면서 모처럼 북적였다. 16일 찾은 행사장에는 방문객들이 12가지 반찬으로 구성된 백반을 맛봤다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲광천문화시장에서는 개장 100주년을 맞아 로컬푸드 축제인 '홍성 백반 페스타'가 지난 15일부터 열리면서 모처럼 북적였다. 12가지 반찬으로 구성된 백반은 외국인의 입맛을 사로잡았다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲광천문화시장에서는 개장 100주년을 맞아 로컬푸드 축제인 '홍성 백반 페스타'가 지난 15일부터 열리면서 모처럼 북적였다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲김밥 소재가 되는 광천김을 활용해 베트남, 태국, 중국, 중앙아시아의 글로벌 4개국의 식재료로 만드는 글로벌 김밥 팝업스토어는 방문객들에게 큰 인기를 끌었다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 광천문화시장 문화광장에서는 홍성 특산물을 활용한 ‘2025년 미감 도시 홍성 요리 경연대회’도 개최됐다. 방문객들이 출품작을 시식하고 있다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲요리 경연에서 홍성 한우와 한돈을 중심으로, 진한 맛을 담은 요리를 선보인 ‘오품삼미’가 대상을 수상했다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲이번 경연에서 홍성 한우와 한돈을 중심으로, 진한 맛을 담은 요리를 선보인 ‘오품삼미’가 대상을 수상했다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲광천문화시장에서는 개장 100주년을 맞아 로컬푸드 축제인 '홍성 백반 페스타'가 지난 15일부터 열렸다. 주말인 16일 찾은 행사장에서는 어린이들이 가족과 함께 홍성의 다양한 식재료를 이용해 비빔밥을 만들고 있다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘광천 한상을 담다’라는 주제로 개최된 이번 축제는 홍성의 12가지의 대표 반찬으로 구성된 다양한 백반을 맛볼 수 있다. ⓒ 신영근 관련사진보기

새우젓과 조미김으로 유명한 광천이 모처럼 북적였다. 주말인 16일 충남 홍성 광천문화시장에서는 개장 100주년을 맞아 로컬푸드 축제인 '홍성 백반 페스타'가 지난 15일부터 열렸다.광천읍은 서해, 천수만으로 흘러가는 광천천과 상지천 사이에 있어 예부터 포구가 발달한 지역이었다. 이러한 이유로 서해 및 천수만 주변 섬과 해안가 마을과 오래전부터 교류하면서, 옹암포에서는 농수산물의 집산과 매매가 활발한 동시에 일찍부터 새우젓 장으로 유명했다.'광천 한상을 담다'라는 주제로 개최된 이번 축제는 홍성의 12가지의 대표 반찬으로 구성된 다양한 백반을 맛볼 수 있다.12가지 대표 반찬은 홍성한우 수육샐러드, 대하잣소스냉채, 더덕레몬글레이즈 &더덕 강정, 도토리전병 &발미소소소, 죽순유자소스샐러드, 굴 타코 & 씨앗젓갈소스, 두부템페티, 홍고추스위트볼, 시래기 명란 크럼블, 컬러나물롤, 흑임자크림두부구이, 로즈허브피클 등이다.또한, 반찬 이외에도 어머님의 손맛까지 더해진 백반은 그야말로 홍성의 넉넉한 밥 한 끼 인심을 맛으로 느낄 수 있다.홍주문화관광재단에 따르면 올해 처음 개최된 '홍성 백반 페스타'는 가족과 함께하는 백반 체험 행사를 비롯해 백년시장 광천의 역사를 볼 수 있는 대풍상회 영상·사진전, 광천 거리에서 즐기는 공연 등 행사가 진행됐다.특히, 김밥 소재가 되는 광천김을 활용해 베트남, 태국, 중국, 중앙아시아의 글로벌 4개국의 식재료로 만드는 글로벌 김밥 팝업스토어는 방문객들에게 큰 인기를 끌었다.그러면서 주최 측은 지난 15일부터 광천문화시장을 방문한 방문객들을 대상으로 선착순 2000명에게 선물도 증정했다.또한, '푸드 놀이터'와 '어린이 쿠킹 클래스'에서는 어린이와 함께 방문한 가족들의 체험이 진행됐다.그래서일까. 주말인 16일, 기자가 찾은 개장 100주년을 맞는 광천문화시장에는 다양한 백반을 맛보기 위해 이른 아침부터 방문객들로 붐볐다.특히, 광천의 유명 특산품인 젓갈 반찬은 방문객과 많은 외국인들에게 큰 인기를 끌었다. 뿐만아니라, 광천문화시장에는 김장철을 맞아 김장재료를 구매하기 위해 방문한 손님 등이 몰리면서 모처럼 활기가 넘쳤다.이날 광천문화시장 문화광장에서는 홍성 특산물을 활용한 '2025년 미감 도시 홍성 요리 경연대회'도 개최됐다.특색 있는 음식문화와 로컬 레시피를 발굴하고, 지역 식문화 발전을 위해 마련된 이번 경연대회는 예선을 거쳐 총 20팀이 본선에 참여해 실력을 겨뤘다.본선 진출 음식은 행사장을 찾은 방문객들이 직접 맛보며 투표로 3팀의 인기상을 선정했다.이번 경연에서 홍성 한우와 한돈을 중심으로, 진한 맛을 담은 요리를 선보인 '오품삼미'가 대상을 수상했다.음식 경연장을 찾은 한 시민은 "(맛을 보면서) 음식 만드느라 얼마나 정성이 들어갔는지 느낄 수 있다"면서 "출품한 음식 모두 정말 맛있었다"며 시식평을 전했다.시상식에서 이용록 홍성군수는 "우리 홍성은 다른 지역보다 식자재가 아주 풍부한 곳"이라면서 "(이번 축제는) 미감 도시 홍성의 맛을 알릴 좋은 기회"라며 "홍성의 각종 자원을 활용해 대한민국에서 앞서가는 문화 도시 홍성을 만들 것"이라고 강조했다.