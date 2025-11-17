경남 창원시 적석산이 이렇게 좋았나

큰사진보기 ▲단풍이 물든 창원 적석산(497m). 아스라이 보이는 현수교에 가슴이 콩닥콩닥. ⓒ 김연옥 관련사진보기

큰사진보기 ▲산행 기점인 일암저수지의 목가적인 풍경. ⓒ 김연옥 관련사진보기

큰사진보기 ▲울긋불긋 화려한 가을 속으로 ⓒ 김연옥 관련사진보기

나 하나 물들어

산이 달라지겠느냐고도

말하지 말아라.

내가 물들고 너도 물들면

결국 온 산이 활활

타오르는 것 아니겠느냐.

- 조동화의 '나 하나 꽃 피어' 일부

큰사진보기 ▲하늘에 멋지게 뿌려진 하얀 구름이 아름다워 감동이 밀려왔다. ⓒ 김연옥 관련사진보기

큰사진보기 ▲창원시 적석산 정상에서. ⓒ 김연옥 관련사진보기

큰사진보기 ▲정상에서 나누는 소소한 이야기도 정겹다. ⓒ 김연옥 관련사진보기

큰사진보기 ▲적석산 현수교. 하얀 구름 속으로 걸어가는 듯하다. ⓒ 김연옥 관련사진보기

큰사진보기 ▲조그만 철제 사다리를 품고 있는 구멍바위. ⓒ 김연옥 관련사진보기

가을이 깊어 가면 단풍으로 화려한 색깔을 입은 숲길이 늘 그리워진다. 유난히도 올 가을은 짧은 듯한 느낌이다. 그래서 울긋불긋 단풍으로 물든 가을을 조금이라도 더 붙들고 싶은 마음에 몇몇 지인들과 창원 적석산(497m, 경남 창원시 마산합포구 진전면) 산행을 떠나게 되었다.지난 13일, 산행 기점인 일암저수지에 도착한 시간은 오전 9시 50분께. 오리들이 저수지 물살을 하얗게 가르며 한가로이 헤엄치는 목가적인 풍경이 마음을 설레게 했다. 고개 들어 정상 쪽으로 올려다보니 현수교가 아스라이 눈에 들어와 벌써부터 가슴이 콩닥콩닥했다.우리 일행은 낙엽이 깔려 있는 오르막길을 오르기 시작했다. 낙엽 길은 미끄러워 항상 조심스럽다. 게다가 오랜만의 산행이라 몸이 무거워 발걸음 소리조차 둔탁하게 들려왔다. 하지만, 어느새 화려한 가을 속으로 경쾌하게 빠져들고 있는 나를 느낄 수 있었다.단풍이 물든 적석산 산행은 처음이다. 그렇기에 눈앞의 경치가 더 의미 있게 와닿는 것 같다. 짙은 가을 냄새가 자꾸 내 코끝을 흔들어 대고, 축복처럼 내 가슴속에도 가을이 곱게 내려앉았다.오전 11시께 적석산 정상에 이르렀다. 멀리서 보면 돌을 쌓아 올린 형상이라 하여 이름 붙여진 적석산. 마치 시루떡을 겹겹이 포개 놓은 것처럼 보여지기도 하고, 책을 차곡차곡 포개 놓은 것 같기도 하다.정상부는 시야가 탁 트여 조망이 아주 좋고 널찍하다. 햇빛도 정상석에 내려앉아 잠시 졸다 갈 것만 같다. 무엇보다 파란 하늘에 멋지게 뿌려진 하얀 구름이 참으로 아름다워 감동이 밀려왔다. 우리는 여기서 한참 동안 쉬면서 과일도 먹고, 도란도란 일상의 소소한 이야기도 주고받았다.적석산의 명물로 자리잡은 현수교를 향해 걸음을 옮겼다. 지난 2005년 12월에 세워진 다리로 길이가 52.5m, 너비가 1.2m이다. 한쪽과 다른 쪽을 이어 주는 다리를 건너가면 왠지 멀어져 있던 마음이 하나로 이어지는 기분이 든다. 그동안의 서먹서먹함은 그저 힘든 삶 탓이었다며 말없이 어깨를 토닥거려 주는 듯하다.현수교 위로 쏟아져 내릴 듯한 구름 풍경이 이쁘디 이뻤다. 앞에 걸어가는 일행이 흡사 하얀 구름 속으로 들어가는 느낌마저 들었다. 얼마 가지 않아 조그만 철제 사다리를 품고 있는 구멍바위가 나왔다. 정말이지, 쏠쏠한 재미가 있는 바위다. 어린 시절로 다시 돌아가 친구들과 신나게 숨바꼭질하며 놀고 싶은 장소이다.이번 산행은 출발점이었던 일암저수지로 하산하는 원점 회귀 산행이다. 일암저수지서 정상까지는 1.1km, 하산길은 2.4km. 오를 때에 비해 가파르지 않는 만큼 거리는 더 길다.산행을 끝내고 인근 국수집으로 이동해 맛있는 햅쌀굴떡국을 먹었다. 숨은 맛집인데다 산행으로 출출하던 참이라 모두 만족스러워했다. 울긋불긋 가을은 화려한 유혹이다. 특히 지인들과 함께해서 더욱 아름다웠던 가을 산은 벌써 그리운 추억이 되었다.