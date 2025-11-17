50대 부부가 통영으로 떠난 데이트

큰사진보기 ▲통영 <강구안 미디어파크 축제>가 열린 강구안의 가을밤 ⓒ 김종신 관련사진보기

큰사진보기 ▲통영 <강구안 미디어파크 축제>가 열린 강구안의 가을밤의 화려함과 아침의 담백함이 자연스럽게 이어지는 통영은 아쉬운 마음을 남겨놓고 돌아왔습니다. ⓒ 김종신 관련사진보기

가을 바람 부는 11월, 오랜만에 둘만의 시간을 가지기 위해 통영으로 향했습니다. 바쁜 일상 속 잠시 멈춰 서로를 바라보고 걸을 수 있는 시간, 그 중심에 통영 '강구안 미디어파크 축제'가 15일 있었습니다. 요즘 언론에서 '가을철 대표 야간관광 명소'로 소개한 강구안 브릿지 분수 야경은 우리 부부를 자연스레 통영으로 이끌었습니다.도착하자마자 허기가 먼저 고개를 들었습니다. 금강산도 식후경이라고 먼저 빈속을 채우기로 했습니다. 통영에는 맛집들이 많습니다. 강구안 근처에는 더욱 그러합니다. 우리 부부가 선택한 곳은 통영의 싱싱한 해산물은 물론이고 나물들이 맛나게 나오는 해산물 정식집입니다. 배를 든든히 채우고 나니, 이제 진짜 여행이 시작되는 기분입니다. 이제 본격적으로, 통영의 밤으로 들어갈 시간입니다.강구안에 발을 들이는 순간부터 들려오는 음악 소리에 발걸음이 빨라졌습니다. 행사장 한가운데에는 인기 개그맨 박명수가 DJ로 분장해 흥을 돋우고 있었습니다.'원모어타임' 등 신나는 곡으로 관객들과 호흡하며, 아이부터 어르신까지 모두 하나 되는 빛과 음악의 축제가 펼쳐졌습니다. 익숙한 리듬들이 바다 위로 퍼지며 강구안의 밤을 뜨겁게 데웠습니다. 그곳엔 나이도, 세대도 없었습니다. 그저 음악 앞에서 하나가 된 사람들만 있을 뿐이었습니다.지역 맥주 한 잔을 손에 쥐고 여러 사람들이 간이 테이블에서 흥겨운 흥 마당을 구경합니다. 마치 천천히, 느리게, 이 밤을 마시는 듯합니다. 아내와 나란히 걸으며 무리 속으로 들어갑니다. 아내와 나란히 걷는 항구의 야경은 단순한 풍경이 아닌 시간을 멈추게 하는 감성으로 다가왔습니다. 강구안을 지나는 바람마저 오늘만큼은 특별한 순간을 만들어줍니다.프리마켓에서는 지역 작가들의 소품과 특산품을 구경했습니다. 아내는 머리핀 하나를 들며 말했습니다."이거 오늘 기념으로 할까?"저는 미소 지으며 말했습니다."좋지. 통영 올 때마다 꽂아야겠다."프리마켓과 예술 조형물이 어우러진 공간에서 오래도록 기억될 가을밤을 완성했습니다.디제이 박명수가 물러나자 드디어 <강구안브릿지> 분수쇼의 막이 올랐습니다. 검은 하늘을 가르는 물줄기, 그 위에 펼쳐지는 다채로운 빛의 파동, 바다에 부서지며 반짝이는 색의 조각들. 절정에서는 레이저가 하늘로 뻗어 오르며 잠시나마 하늘과 바다가 하나로 이어진 듯했습니다. 밤을 밝힌 물의 춤, 빛의 파동이 즐겁게 우리를 울립니다. 다리 위에 서서 바라본 통영항은 말 그대로 '시(詩)가 되는 풍경'이었습니다.다음 날 아침, 서호시장에서 통영의 별미인 장어로 우려낸 시락국 한 그릇으로 몸을 데우고 전날의 기억이 고스란히 남아 있는 강구안을 천천히 걸었습니다. 통영의 아침은 조용해서 더 따뜻했습니다. 어젯밤의 화려함 뒤에 남은 고요한 여운이 우리를 반깁니다.근처 중앙시장 입구에 즐비한 꿀빵 가게들의 행복한 유혹에 빠져 집에서 기다리는 가족을 위해 꿀빵을 샀습니다. 달콤한 팥소와 바삭한 겉면의 조화가 일품인 꿀빵은 가족들에게 줄 특별한 선물입니다. 시장 곳곳에서 만난 상인들의 친절한 미소까지, 통영의 정이 담긴 순간이었습니다.중앙시장 뒤편의 동피랑 골목을 오르며 바람에 날리는 색을 감상했습니다. 골목마다 펼쳐진 화사한 벽화와 소박한 풍경은 마치 작은 미술관을 걷는 듯했고, 계단마다 새겨진 글귀들이 마음에 잔잔한 울림을 전해주었습니다.밤의 화려함과 아침의 담백함이 자연스럽게 이어지는 통영은 아쉬운 마음을 남겨놓고 돌아왔습니다. 가을밤의 감성을 온전히 품은, 이 밤을 기억하게 만드는 도시, 통영 강구안은 다시 찾고 싶습니다. 이곳은 그저 여행지가 아니라 우리 부부의 기억 하나가 잠들어 있는 풍경입니다.