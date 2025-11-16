경기도교육청 '교사 비하 영상' 논란, 왜 현장이 분노했나

경기도교육청의 하이러닝 홍보 영상이 불러온 반발은 단순한 영상 표현의 문제가 아니다. 더 깊은 곳에는 기술 중심 행정이 교육의 본질을 소홀히 할 때 어떤 왜곡이 발생하는지가 고스란히 드러나 있다. (관련 기사: 경기교육청 교사 비하 영상 논란... '화장실 가면서 회의 있다고 거짓말'
)
영상 속 장면 하나하나가 현장의 교사들에게 불편함을 넘어 분노를 일으킨 이유도 여기에 있다. 이는 홍보물의 실수가 아니라, 정책 기획 단계에서부터 기술을 중심에 두어 사고한 구조적 문제가 표면으로 드러난 사례이기 때문이다.
영상에서 교사는 학생에게 제대로 설명하지 못하고, AI의 판단을 빌려 답을 대신하며, 감정과 말투까지 AI가 판정하는 대상처럼 그려진다. 교사는 무력한 존재로, AI는 정답을 단정하는 권위로 묘사된다.
서논술형 평가가 존중해야 할 사고의 다양성과 맥락 이해는 사라지고, 기술이 교사의 전문성을 압도하는 서사가 만들어졌다. 이는 교사를 비하해서 문제가 아니라, 기술을 강조하기 위해 교육의 주체를 주변화한 사고가 그대로 투영된 것이 문제다.
더 큰 문제는 이 영상이 우발적으로 제작된 산물이 아니라는 점이다. 정책의 출발점에서부터 교육철학보다 기술 홍보가 우선했는지, 현장의 목소리가 설계 단계에서 충분히 반영됐는지 성찰이 필요하다.
지난 수년간 학교 현장은 새로운 행정 시스템과 디지털 솔루션이 들어올 때마다 "업무 경감"을 약속받았지만, 실제로는 데이터 확인과 입력, 오류 점검, 보고 절차가 추가되며 교사가 학생과 마주하는 시간은 줄어드는 일이 반복됐다.
하이러닝도 예외가 아니었다. 그런 상황에서 교사를 무능하고 AI가 전지전능한 존재처럼 표현한 이번 영상은 현장의 불신을 더욱 심화시켰다.
교육은 기술보다 사람을 먼저 바라보아야 한다. 아무리 정교해도 AI는 학생의 마음을 읽지 못한다. 학생이 어떤 배경과 감정 속에서 배우고 있는지, 무엇 때문에 어려움을 겪는지를 파악하는 일은 교사의 세심한 관찰과 관계의 힘에서 비롯된다.
교육은 인간의 성장에 관한 일이다. 그래서 교육정책의 중심에는 기술이 아니라 학생과 교사가 놓여야 한다.
세계의 교육 혁신 사례 역시 한 가지 원칙을 공유한다. AI는 교사를 대체하는 도구가 아니라, 교사의 지능을 확장하는 보조 장치여야 한다는 점이다.
교사의 전문성은 수업의 자율성과 학생의 맥락을 읽는 능력에서 나오며, 이는 그 어떤 기술도 대체할 수 없다. 따라서 AI가 교실에 들어오려면 먼저 이 질문에 답해야 한다.
교사의 전문성을 강화하는가, 학생의 학습 경험을 풍부하게 만드는가, 학교 현장의 업무 부담을 줄이는 구조적 설계가 되어 있는가. 이번 영상은 이 질문들 중 어떤 것도 충족하지 못했다.
이번 논란은 단순히 홍보 영상 삭제로 끝날 문제가 아니다. 정책 기획 단계에서 어떤 가정이 작동했고, 교사의 역할을 어떻게 바라보았으며, 기술이 교육을 보조하는 도구가 아니라 중심이 되는 방향으로 설계되지는 않았는지 전면적인 점검이 필요하다.
AI 도입의 기준은 학교 행정이 아니라 수업에 있어야 하고, 정책 설계 단계부터 교사가 참여하는 구조가 마련돼야 한다. AI 기술 도입 시 교육의 본질에 어떤 영향을 미치는지 평가하는 절차 또한 필수적이다. 기술 중심 홍보를 중단하고 사람 중심 메시지를 회복하는 것도 매우 중요하다.
교육은 효율의 문제가 아니다. 기술의 속도와 경쟁만으로도 평가할 수 없는 분야다. 교사가 교육의 주체로 온전히 설 수 없다면 어떤 기술도 학교를 변화시키지 못한다.
이번 논란은 결국 우리가 어떤 교육을 지향하고, 기술과 사람이 어떤 관계를 맺어야 하는지를 되묻는 질문이다. 교육이 기술을 끌어가야 한다. 기술이 교육을 끌어서는 안 된다.
AI가 교육을 바꿀 수는 있지만, 교육의 중심은 언제나 사람이다. 학생의 성장을 돕는 것은 알고리즘의 연산이 아니라 교사의 눈빛, 말투, 경험, 판단, 관계의 힘이다.
이번 사태가 교육의 가장 단순하면서도 가장 중요한 원칙을 다시 확인하는 계기가 되기를 바란다.
경기도교육청이 이번 논란을 단순한 홍보물 사고가 아닌 교육철학의 문제로 인식하고, 사람 중심의 AI 교육정책으로 전환하기를 기대한다.
덧붙이는 글 | 글쓴이는 박정일 전 경기도 교육연구원장입니다.