김해 대감초 학생들, 온라인 기부시장 열어 수익금 기탁하기로

큰사진보기 ▲김해 대감초등학교. ⓒ 대감초교 관련사진보기

AD

전교생 19명인 초등학교가 '온라인 기부 시장'을 운영해 얻은 수익금을 장학금으로 내놓기로 했다.경남 김해 대동면 소재 대감초등학교(교장 박순걸)는 오는 19일 오후 김해시청에서 학생들이 직접 운영한 온라인 기부시장의 판매 수익금을 (재)김해시미래인재장학재단에 기탁할 예정이라고 16일 밝혔다.온라인 기부시장 '대팡(Daepang)'을 통해 학생들은 "단순한 판매 활동이 아니라 '내가 만든 가치가 누군가의 꿈이 된다'는 경험을 통해 배려와 나눔의 진정한 의미"를 배우고 있다.경남교육청은 "작은 학교의 학생들이 디지털 기술을 활용해 지역사회와 마음을 나누는 따뜻한 실천의 장이라는 점에서 의미가 크다"라고 밝혔다.대감초는 2024년 12월 교육과정 워크숍에서 교사·학부모·학생이 함께 선정한 핵심 가치 '배려·도전·지혜·행복나눔'을 실천하기 위해 '대감 온라인시장 대팡'을 기획했던 것이다.전교생 19명은 7월 도전 주간 동안 역할을 나누어 상품 기획, 제작, 촬영, 홍보, 주문, 배송, 정산 등 전 과정을 스스로 설계하고 실행했으며, 네이버 스마트스토어를 통해 실제 판매까지 이어가는 디지털 창업형 프로젝트로 운영했다.학생들이 만든 상품은 '에코백', '우드버닝 도마', '텀블러', '그립톡', '키링', '팔찌', '필통', '친환경 수세미·모기기피제' 등 생활 속에서 환경을 생각하는 실용 제품들이었다.학생들은 판매 수익금을 자치회의 논의를 통해 "지역사회에 환원하자"는 뜻을 모아 전액을 장학금으로 기탁하기로 결정했다. 기탁식에는 대감초 학생회가 대표로 참석한다.이현석 교사는 "전교생이 함께 만든 프로젝트가 지역사회를 위한 장학기부로 이어져 매우 뜻깊다"며 "아이들이 스스로 기획하고 실행하며, 함께 나누는 기쁨을 느낀 경험이 평생의 배움으로 남길 바란다"고 전했다.한 참여 학생은 "우리가 만든 물건이 실제로 팔리고, 그 수익이 다른 친구들의 꿈을 돕는다고 생각하니 힘들었지만 정말 뿌듯했다"라며 "다음에도 또 이런 나눔 활동에 참여하고 싶다"라고 소감을 밝혔다.경남교육청은 "학생자치·진로교육·디지털 시민교육·경제교육·사회정서교육을 융합한 대감초의 특색 교육과정으로 운영되었다"라며 "특히 '나눔을 통한 성장'과 '지역사회와 함께 배우는 학교'라는 교육적 메시지를 실천한 모범사례로 평가된다"라고 밝혔다.