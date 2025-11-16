세계기록유산에 등재된 제주4·3, "이제는 세계로 나갈 때"

큰사진보기 ▲기념촬영제15회 제주4.3평화포럼 참가자들이 기념촬영을 하고 있다 ⓒ 제주4.3평화재단 제공 관련사진보기

"제주4·3기록물은 은폐된 국가폭력을 밝히기 위한 유족의 증언, 풀뿌리 진상규명운동, 국가의 공식 조사와 화해·상생의 노력이 담긴 기록이며, 공동체 회복을 향한 세계적 모델이다."

제주4·3기록물이 올해 유네스코 세계기록유산에 등재된 이후, 그 역사적 의미와 향후 과제를 종합적으로 조망하는 자리가 마련됐다.제주특별자치도와 제주4·3평화재단은 지난 13일부터 14일까지 제주 썬호텔에서 '제주4·3기록물 세계기록유산 등재와 4·3의 세계화'를 주제로 '제15회 제주4·3평화포럼'을 개최했다. 등재 이후 열린 첫 공식 국제포럼인 만큼 국내외 학자·전문가 200여 명이 참석해 4·3 기록의 가치, 세계적 공감 확산, 기억 활용의 방향을 다각도로 논의했다.포럼의 개막은 1999년 4·3 수형인명부를 최초로 공개하며 진상규명 과정에 전환점을 만든 추미애 국회 법제사법위원장의 기조강연으로 시작됐다. 추 위원장은 "제주4·3 해결의 가장 큰 걸림돌은 오랜 세월 누적된 색깔론이었다"며, 그 낙인 프레임을 "제주도민과 시민사회의 연대가 지혜롭게 넘어섰다"고 강조했다.그는 "국가폭력이 다시는 시민을 짓밟는 일이 없어야 한다"며 4·3의 교훈을 다음 세대에 전하는 것이 세계기록유산 등재의 궁극적 목적이라 설명했다.오영훈 제주도지사는 환영사에서 "4·3기록물 등재는 제주도민의 오랜 염원이 이루어진 것"이라며 "평화와 인권의 가치를 전 세계와 공유하는 출발점"이라고 평가했다. 이상봉 제주도의회 의장 역시 "국내외 전문가들이 기록의 의미를 재조명하는 중요한 계기"라며 포럼의 의의를 강조했다.14일 열린 학술세션에서 양정심 제주4·3평화재단 조사연구실장은 세계기록유산 등재 추진 과정에서 마주했던 실제 어려움과 기록물 선별 기준을 상세히 설명했다. 양 실장은 제주특별자치도와 평화재단이 공동 등재 신청기관으로서 "유네스코 세계기록유산 심사는 사건의 중요성이 아니라 '기록 자체의 보존·가치·완결성'을 평가한다는 점이 가장 큰 난관이었다"고 밝혔다.특히 유네스코 심사 기준 중 '완결성' 요건은 제주4·3기록물 등재의 핵심 쟁점이었다. 양 실장은 "직권재심이 진행 중이고 희생자 추가 신고와 결정도 계속되고 있어 4·3이 아직 완결되지 않았다는 지적이 있었다"며 "이를 보완하기 위해 등재 신청 기록의 시기 범위를 2003년 정부 진상조사보고서 확정까지로 한정했다"고 설명했다.또한 1차 심사에서 '수정 후 재심사' 결정을 받았고, 이후 전문가 합류와 신청서 재정비를 통해 총 세 차례의 국내 심사를 거쳐 국제 심사에 올랐다는 구체적 과정을 공개했다. '수정 후 재심사'는 매우 드문 사례라고 덧붙였다.기록물 선별 기준 역시 기존의 기사 내용과는 달랐다. 양 실장은 "4·3 당시의 국가폭력 기록만으로는 이미 세계적으로 더 큰 규모의 국가폭력 기록들이 등재된 사례가 많아 경쟁력이 낮았다"며, 등재 전략을 '희생자·유족의 증언', '풀뿌리 진상규명운동', '화해와 상생의 기록', '국가 공식조사로의 귀결 과정'에 맞추었다고 강조했다.이에 따라 최초 제출했던 희생자 심의결정 요청서 1만4천여 건은 "추가 결정이 계속되는 미완결 자료"로 판단되어 제외되었고, 대신 "종결된 기록물"인 제주도 피해신고서 등이 포함되었다. 국가폭력 기록으로는 군법회의 수형인명부와 육지 형무소에서 희생자들이 남긴 엽서 등이 선정되었다.양 실장은 "이번 등재는 4·3 당시 기록을 모아 단순하게 분류했다는 의미가 아니라, 제주도민과 유족이 진실을 밝히고 국가 차원의 조사가 완결되기까지 밟아온 '이행기 정의(Transitional Justice)' 과정의 기록이 세계사적 가치를 인정받은 것"이라고 설명했다.그는 등재 신청서의 핵심 개요에 담긴 다음 문구를 소개하며 발표를 마무리했다.양 실장은 "유네스코 등재는 끝이 아니라 시작이며, 앞으로 이 기록이 미래 세대와 연결될 수 있도록 아카이브·전시·공간 활용을 병행해야 한다"라고 덧붙였다.김귀배 유네스코 세계기록유산 아태지역위원회 의장은 세계기록유산 제도의 목적을 '보존·접근성·인식 확대'라고 정의하며, "등재는 기록의 가치가 한 국가의 경계를 넘어 인류 공동의 자산이 되었음을 의미한다"고 말했다. 그는 4·3기록물의 향후 과제로 ▲장기 보존 계획 ▲과학적 연구 기반 확보 ▲교육 프로그램 구축 ▲국제 협력 강화 등을 제시했다.이번 포럼에서는 세계 각국의 기억 정책과 기록관 운영 사례도 소개돼 향후 '제주4·3 아카이브 기록관' 건립 방향을 가늠하게 했다.동덕여대 이용우 교수는 프랑스의 과거사 청산 과정을 소개하며 "기념일 제정부터 교육 및 기념관 운영까지 광범위한 사회적 기억 활동은 시민사회의 지속적 압력이 만든 결과"라고 분석했다.폴란드 국립추모연구소(IPN)의 마렉 돈브로프스키 부소장은 나치의 바르샤바 게토 봉기 진압 기록 '슈트로프 보고서'의 세계기록유산 등재 과정을 발표했다. 그는 "허위 정보가 넘치는 시대일수록 역사적 사실을 국제적으로 확인하고 공개하는 행위는 강력한 정치적 메시지"라며 "4·3 기록물도 단순한 보존을 넘어 세계적 교육 플랫폼이 되어야 한다"고 조언했다.남아프리카공화국 넬슨만델라재단의 안 영 마하라자 연구원은 디지털 아카이브, 국내·국제 전시, 지역 연계 프로그램 등 남아공의 기록 활용 사례를 소개하며 "기록은 '접근 가능성'을 확보해야 사회적 힘을 갖는다"고 강조했다.4.3 기록의 대중적 확산을 위한 제안도 이어졌다. 부산문화재단 김현승 팀장은 조선통신사 기록물 활용 사례를 소개하며 "공연·굿즈·예술 콘텐츠 등 지역 예술인과의 협업이 필요하다"고 말했다.박광일 여행이야기 대표는 다크투어 코스의 주제화·브랜딩 작업을 제안했다.천정환 성균관대 교수는 민주주의의 역사적 맥락을 짚으며 "기억은 정치적 언어이며, 불평등과 사회적 환멸을 해소하지 않고서는 민주주의도, 기억도 설 자리가 없다"고 진단했다.주제 발표에 이어 패널토론이 진행되었는데, 허은 고려대 한국사학과 교수가 좌장을 맡아 박찬식 제주도 민속자연사박물관장, 양재혁 성균관대학교 사학과 강사, 김재용 원광대 명예교수가 토론자로 참여했다.먼저 박찬식 제주도 민속자연사박물관장은 "미국 자료 등 일부 기록이 등재에서 누락됐다"며 추가 등재 필요성을 지적했다. 또한 "기념관과 아카이브의 운영 실태를 먼저 점검해야 한다"며 현실적 조언을 더했다.양재혁 성균관대학교 사학과 강사는 남아프리카공화국의 안영 마하라자 연구원이 '넬슨 만델라, 아파트헤이트 투쟁의 기록' 발표에서 기록의 보존에 머물지 않고 교육적 활용을 강조했다고 하면서 '기록과 기억' 또는 '기록과 역사'의 관계가 어떻게 설정되어야 하는지 물었다.이에 대해 남아프리카공화국의 안영 마하라자 연구원은 "넬슨 만델라는 반 아파트헤이트 투쟁 이외에도 '서번트 리더십(servant leadership: 섬기는 리더십)'을 가졌다. 넬슨 만델라는 평화로운 민주주의로의 전환을 강조했다. 남아프리카공화국은 정당이 여야로 나뉘어 있지만 국가적 통합 의제에 대해서는 현재 국민적 통합(national unity)을 이루어 내고 있다. 기록의 보존에 머물지 않고 아카이브를 온오프라인으로 교육적 활용을 하고 있고 이는 전세계에 아려져 있다. 한국에도 얼마든지 제공할 수 있다"고 말했다.이와 관련하여 기자가 "넬슨 만델라, 기억의 대중화·세계화와 관련하여 유엔 총회라든가 국제적 심포지엄에서 이를 발표하고 전시회에 참가하여 전시도 하는가?"라고 물었더니 안영 마하라자 연구원은 "물론이다. 유엔총회에도 가서 연설을 하기도 했고 국제심포지엄에서 발표도 했다. 제주 4.3도 국가가 나서서 유엔총회에 가서 연설을 하기도 하고 발표를 하면서 국제적으로, 세계적으로 알렸으면 좋겠다. 사실, 나는 오늘 제주4·3평화포럼에 초대받고 오기 전까지는 제주4·3이 뭔지 알지도 못했다. 나와 함께 온 폴란드 마렉 돈브로프스키 부소장도 여기 오기 전에는 제주4·3을 알지 못했다."고 하면서 국제적 홍보의 중요성을 강조했다.김재용 원광대 명예교수는 4·3의 성격을 "제주 단선반대 항쟁"으로 재정의하며 "초기 항쟁을 주도한 남북협상 지지 세력의 기억을 복원해야 한다"고 강조했다.김 명예교수는 "4·3은 탈식민 운동의 세계사적 맥락에서 재해석할 필요가 있다"며 포럼 논의의 지평을 넓혔다.이날 '제15회 제주4·3평화포럼'을 마무리하면서 김종민 제주4.3평화재단 이사장은 "오늘 포럼에서 굉장히 중요한 지적들이 많이 나왔다. 어쩌면 어제 오늘 행사는 4.3 기록물이 세계 기록유산으로 등재된 것을 축하는 자리라기보다는, 등재 이후에 무엇을 어떻게 할 것인가라는 것을 모색해 보는 그러한 장이라고 생각한다. 그래서 오늘의 주신 질책과 조언들을 잘 가슴에 명심하겠고 국제적인 네트워크 등 이런 것들을 전부 하나 하나 차근차근 만들어놓게 하도록 하겠다"고 말했다.한편, 제주도는 세계기록유산 등재에 따른 후속 조치로 '4·3아카이브 기록관' 건립을 본격 추진한다. 이는 이재명 정부의 국정과제로 반영됐으며, 내년 정부 예산에도 기본계획용역비가 포함돼 있다.기록관은 디지털 아카이브 구축, 연구·교육 중심 공간, 국제교류 플랫폼 기능을 수행할 예정이다.이번 포럼에서 제시된 공통된 메시지는 명확했다. '기록은 단순히 과거를 보존하는 도구가 아니라, 미래 세대가 정의·평화·인권의 가치를 다시 세우는 출발점이 되어야 한다는 것.'세계가 인정한 제주4·3기록물의 가치가 앞으로 어떻게 활용되고 확산될지, 이제 그 실천의 시간이 시작되고 있다.