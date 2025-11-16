조계종 종정 성파 스님, 진주전통공예비엔날레 '함께'

큰사진보기 ▲성파 스님, 진주전통공예비엔날레 행사장 방문. ⓒ 진주시청 관련사진보기

대한불교조계종 종정이자 법보종찰통도사 방장인 성파 스님이 진주에서 열리고 있는 전통공예비엔날레 행사장을 찾았다.진주시는 15일 성파 스님이 진주시립이성자미술관과 진주역 차량정비고를 방문해 국내외 공예작가가 출품한 150여 점의 작품을 관람했다라고 16일 전했다.진주시립이성자미술관 특별전시장 제2전시실(一無, 그 길 너머로)에서는 불교예술의 대가인 성파 스님의 옻칠 병풍 '금강산도'와 현대 추상미술의 대가 고(故) 이성자 화백의 콜라보레이션 전시가 진행되고 있다.진주시는 "성파 스님 작품 전시는 조규일 진주시장이 성파스님의 옻칠을 활용한 작품이 비엔날레 전시와 조화를 보여주는 작품이라는 점에 주목해 여러 차례 제안한 결과 성사되었다"라고 밝혔다.성파 스님의 대표작 <금강산도>가 공개되었다. 진주시는 "성파 스님은 '금강산도'병풍 작품에 담긴 수행적 정신성과 창작배경을 직접 설명해 그 자리에 함께한 많은 참석자들의 공감을 이끌었다"라고 밝혔다.진주전통공예비엔날레는 전통과 현대, 자연과 인간을 공예로 잇는 대규모 문화예술 축제로, 지난 10월 1일 개막해 16일까지 열린다.