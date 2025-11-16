메뉴 건너뛰기

미국 해군참모총장, 한화오션 거제사업장 방문

경제

부산경남

25.11.16 11:27

정비 중인 미 해군 '찰스 드류함' 앞에서 한화오션 역량 높이 평가

한화오션을 방문한 대릴 커들(Darly Caudle, 왼쪽 두번째) 미국 해군참모총장과 한화오션 김희철 대표이사(왼쪽 세번째)가 한화오션이 MRO 중인 미국 해군 보급함 찰스 드류함을 둘러보고 있다. ⓒ 한화오션

대릴 커들(Darly Caudle) 미국 해군참모총장이 미 함정 정비(MRO)를 하고 있는 한화오션 거제사업장을 방문해 살폈다.

한화오션은 15일 커들 총장이 케빈 김 주한미국대사관 대사대리 등과 거제사업장을 찾아 사업장 내 전시실을 시작으로 조립공장, 특수선 안벽 등을 두루 살펴봤다고 16일 밝혔다. 한화오션에서는 김희철 대표이사, 어성철 특수선사업부장사장 등이 커들 총장 일행을 맞았다.

커들 총장은 한화오션이 정비 작업 중인 미 해군 보급함인 '찰스 드류함' 앞에서 세계 최고 수준의 대형 조선 인프라를 가진 한화오션의 사업 역량을 치켜세우며 양국의 조선 협력이 한∙미동맹을 더욱 굳건히 할 것이라고 강조했다고 한화오션이 전했다.

이 회사는2024년 8월 미국 해군 군수지원함인 '윌리 쉬라함'을 시작으로 같은해 11월에는 '유콘함', 올해 7월에는 '찰스 드류함'까지 국내 조선소 최초이자 최다 미 해군 정비사업 실적을 보유 중이다.

윌리 쉬라함과 유콘함은 성공적인 정비작업을 마치고 미 해군에 인도됐고, 찰스 드류함은 내년 1월을 목표로 막바지 정비가 한창 진행되고 있다.

한화오션은 "지난달 준공한 한화오션의 특수선 제4공장이 스마트 통합관제로 인공지능기반의 설비 및 에너지 관리 플랫폼을 적용해 탄소중립에 걸맞은 공장으로 구축됐다"라며 "배관제작 자동화 시스템을 적용해 배관을 절단하거나 구부리는 등의 제작과정을 자동화했다"라고 설명했다.

커들 총장은 애과천연가스(LNG)운반선, 초대형 컨테이너선 등 상선 블록을 제작하는 조립1공장에서 선박 보강재 10개를 동시에 자동 용접하는 '론지' 자동용접장비와 선박 블록 용접로봇인 '단디', '인디' 등 자동화된 공장 설비에 관심을 보이기도 했다.

김희철 대표이사는 "한화오션은 미 해군의 '가장 신뢰할 수 있는 파트너'는 물론 '한∙미동맹 강화의 아이콘'으로 역할을 다할 것"이라며 "한화오션은 한∙미 조선업 협력 기조에 맞춰 마스가 프로젝트가 성공적으로 이행될 수 있도록 제반 사항 준비에도 최선을 다하고 있다"고 강조했다.

한화오션 김희철 대표이사(왼쪽 첫번째)가 대릴 커들(Darly Caudle, 왼쪽 두번째) 미국 해군참모총장에게 함정 건조 현장에서 한화오션의 기술력을 소개 하고 있다. ⓒ 한화오션

한화오션 김희철 대표이사(왼쪽 두번째)와 대릴 커들(Darly Caudle, 왼쪽 세번째) 미국 해군참모총장이 한화오션 특수선사업부장 어성철 사장(왼쪽 첫번째), 케빈 김(Kevin Kim, 왼쪽 네번째) 주한미국대사관 대사대리, 셔리프 칼피(Sharif Calfee, 왼쪽 다섯번째) 주한 미 해군사령관과 함께 찰스 드류함 앞에서 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 한화오션

대릴 커들(Darly Caudle, 왼쪽 두번째) 미국 해군참모총장이 한화오션의 함정 사업 역량 설명을 경청하고 있다. ⓒ 한화오션

