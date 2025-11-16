[영상] "달리고 싶다 백두산까지, 이 기운으로 통일까지 계속"

큰사진보기 ▲16일 오전 창원종합운동장 주경기장에서 열린 제25회 창원통일마라톤대회. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲16일 오전 창원종합운동장 주경기장에서 열린 제25회 창원통일마라톤대회에 함께 한 박종훈 교육감과 정혜경 국회의원 . ⓒ 윤성효 관련사진보기

"달리고 싶다 백두산까지. 이 기운으로 통일까지 계속 달리자."올해로 25회째인 창원통일마라톤대회가 16일 오전 창원종합운동장 주경기장과 창원시내에서 열린 가운데, 달림이들이 평화·통일을 가슴에 품고 달렸다.경남자주통일평화연대(상임대표 황철하)와 창원통일마라톤대회조직위원회(위원장 김은형 민주노총 경남본부장)이 <오마이뉴스>와 경상남도 농협은행 등의 후원으로 전국에서 많은 달림이들이 참가한 가운데 마라톤대회를 연 것이다.창원통일마라톤대회는 2000년에 6·15남북공동선언을 기념해 그해 가을부터 매년 열어오고 있으며, 전국 많은 마라톤 가운데 '통일'을 내건 유일한 대회로 알려져 있다. 한때 북측에서 대회가 열리기 전에 '축전'을 보내오기도 했으나 근래 들어끊겼다.이번 대회에는 5km 구간에 걸쳐 3000여명이 출전했다. 직장 동료와 가족 끼리 출전해 번호표를 가슴에 붙이 달리는 참가자들도 많았다.개회식에서 황철하 상임대표는 "비록 올해는 예산 제약으로 5km 구간만 준비하게 되었지만 달림이들의 열정은 결코 거리에 의해 제한되지 않을 것"이라며 "내년에는 10km까지 함께 달릴 수 있도록 더욱 노력하겠다"라고 말했다.그는 "창원통일마라톤대회는 단순한 달리기를 넘어, 평화와 통일을 염원하는 시민들의 마음을 모으는 축제의 장이다"라며 "통일을 향한 희망과 열정을 담아 건강하고 행복하게 계속 달려야 할 것"이라고 강조했다.김은형 조직위원장은 "남북정상이 분단 이후 첫 상봉을을 하며 자주와 평화, 통일의 기운이 한반도 전체를 뜨겁게 감싸 안을 때 창원의 시민들이 뜻을 모아 평화와 통일을 지향하는 마라톤을 열었다"라고 말했다.그는 "대회는 자주와 평화, 통일을 염원하는 모든 사람들이 함께 열어가는 행사다"라며 "다시 백두산을, 평양을 달릴 수 있는 날을 염원하며 힘차게 달려보자"라고 밝혔다.박종훈 경남도교육감은 "이번 대회가 미래세대에게 평화와 통일의 소중한 가치를 배우고 느끼는 뜻깊은 시간이 되기를 바란다"라며 "아이들이 분단과 갈등의 그늘이 아닌, 평화와 상생의 한반도에서 마음껏 꿈꾸며 달릴 수 있기를 기대한다"라고 밝혔다. 이어 "서로의 걸음을 응원하며 함께 달리는 모든 분이 평화의 주자가 되어주기를 바란다"라고 말했다.진보당 정혜경 국회의원(비례)은 "창원통일마라톤대회의 구호인 '달리고 싶다 백두산까지'처럼 이 기운을 모아 한반도 평화와 통일을 염원한다"라며 "건강하게 달리고 달려 통일의 힘을 한데 모아 나가자"라고 말했다.박완수 경남도지사는 축사(서면)를 통해 "평화통일의 가치를 돼시기는 뜻깊은 행사로, 평화와 통일을 향한 우리의 염원을 담아내는 소중한 울림이 되길 기대한다"라고, 최학범 경남도의회 의장은 축사(서면)에서 "대회의 목적인 한반도 평화와 통일에 대한 공감대를 넓히고 의지를 다지는 의미있는 시간이 되기를 바란다"라고 전했다.행사장 곳곳에는 "정전 70년, 이제는 끝내자", "평화와 통일을 염원하며 달린다", "민족자주 속에 평화도, 번영도, 통일도 있다", "가장 늦은 통일을, 가장 멋진 통일로", "한반도 전쟁체제 끝내고 평화로 달리자"라고 쓴 펼침막이 걸려 있었다.