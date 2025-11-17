윤동주부터 박경리까지, 늦가을에 떠난 문학 기행

큰사진보기 ▲'새벽이 올 때까지' 시가 새겨진 시비 ⓒ 염정금 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲예전 포장마차는 사라지고 산책 데크가 놓여 있다. 그길울 따라 가다보면 윤동주 카페가 있고 시비 공원이 있다 ⓒ 염정금 관련사진보기

큰사진보기 ▲생가앞 해설 및 윤동주 정병욱 연혁 ⓒ 염정금 관련사진보기

큰사진보기 ▲생가에 진열된 원고와 시집, 항아리 속 원고 ⓒ 염정금 관련사진보기

큰사진보기 ▲마루 밑 항아리에 숨겨졌던 원고 ⓒ 염정금 관련사진보기

큰사진보기 ▲박경리 선생의 삶에 대한 해석 ⓒ 염정금 관련사진보기

큰사진보기 ▲해남문학회 추계 탐방. ⓒ 염정금 관련사진보기

11월에 들어서자 초가을 풍경이 점차 스러져 간다. 벼 베인 자리에 초겨울이 들어 앉으려는지 빈 들판엔 스산한 기운이 감돌고 있다. 이런 가운데 지난 15일 가을 추계 문학 기행이 잡혔다.이번 추계 문학기행은 윤동주 제 1시집 '하늘과 바람과 별과 시' 의 원고를 숨겨 두었던 전남 광양 정병욱 박사의 생가와 경남 하동군 악양 마을에 있는 박경리 대하 소설 <토지>의 세트장과 토지문학관을 답사한다는 일정에 모든 일을 뒤로 미룬 채 참석하였다.이날 오전 9시, 집결 장소인 해남 보건소로 향했다. 도착해보니 강형식 회장을 비롯해 김범석 총무, 나관주 원로 시인이 기다리고 있었다. 잠시 후, 이형심 편집부장이 운전하는 봉고차가 도착했다. 올라타니 강미애 감사, 이외단 고문, 이미자 시인이 타고 있었다. 우리도 차에 올라 강진으로 향했다.차창으로 햇살이 쏟아져 내린 들녘엔 새 하얀 억새들이 갈바람에 갓털을 흐트려 멀리보내느라 온몸을 흔들고 있었다. 간간이 여린 삐비들도 앙증스런 갓털을 내어 바람결에 가녀린 춤을 추고 있었다.여느 때 같으면 산자락에 갈빛 단풍이 들어 알록달록할 텐데 올가을엔 비도 자주 오고 높은 기온이 이어져서인지 푸릇한 풍경이 이어졌다. 혹 단풍이 든 이파리도 조석으로 기온차가 심해서인지 잎끝이 말라 오그라들고 있었다.오전 9시 40분 경 강진에 도착해 황형자 시인을 태우고 보성을 지나 순천 광양을 거쳐 진월 망덕 포구에 도착했다. 망덕 포구는 친정 아버지의 고향이고 고교 시절 무렵엔 경찰 공무원인 아버지가 선소 지소에 근무하셔서 자주 들렀던 곳이라 마치 고향을 찾은 듯 반가웠다.하지만 지금의 망덕은 사뭇 다른 풍경으로 해남 문인들을 맞았다. 전어 잡이 배가 들어오던 항구엔 횟집과 바닷가 풍경을 보며 즐기는 포장마차가 즐비했지만 다 사라지고 데크 산책 길이 조성되어 마치 전어 비늘처럼 반짝거리는 바다가 반갑게 맞았다.망덕포구에는 국문학자이자 판소리를 연구하는 민속학자인 정병욱 선생 생가와 윤동주 문학공원이 있다. 정병욱 생가는 두 번째 방문한 곳으로 처음 가족과 함께 방문했을 땐 지금처럼 단장되지 않고 윤동주 시인의 제 1시집 '하늘과 바람과 별과 시' 원고가 숨겨진 장소라는 표지만 있었을 뿐 자물 쇠로 잠겨 있었다. 부옇게 먼지가 낀 창문 사이로 정병욱 박사의 생가 마루만 봤기에 너무 안타까웠는데 이날은 사뭇 달라진 모습으로 우릴 맞았다.생가 뒤 높은 LED 조명으로 새긴 옹벽의 하얀 시구가 윤동주 원고가 숨겨져 있다가 세상에 나올 수 있었던 정병욱 생가임을 전했다. 문화해설사로부터 술도가였던 정병욱 생가에 윤동주 시 원고를 숨기게 된 사연을 들었다.또한 생가 앞 '시를 품어 빛을 전한 정병욱 생가' 아래 윤동주 시인과 정병욱 박사의 연혁, 그리고 생가에 진열된 자료와 마루 아래 숨겨 두었던 항아리 속 원고 및 동주 카페 앞 시비들이 일제 강점기의 압박 속에서도 숨죽여 피워낸 문학의 꽃을 절절하게 전했다.낮 12시 무렵. 배알도 근처에 있는 나루터 횟집에서 장어탕, 생선구이, 육전 등으로 점심을 먹고 근처 카페에서 음료를 마신 뒤 두 번째 장소인 경남 하동군 평사리 악양리에 있는 토지문학관으로 향했다.가는 길 옆으로 섬진강이 이어지고 바다처럼 연이어 펼쳐진 비닐하우스 단지엔 푸릇한 채소들이 열린 문 사이로 살풋 보였다. 길가 밭마다 심은 감나무엔 빨간 대봉감이 주렁주렁 매달려 감 생산지임을 전하였다.오후 3시 무렵 도착한 토지문학관은 고즈넉한 정취와 함께 한국 문학사의 한 장면을 직접 느낄 수 있는 하동 최참판댁과 <토지> 박경리 선생의 문학 세계를 고스란히 느낄 수 있는 여행지였다. 문학인들 뿐 아니라 여행자들이 빼 놓지 않고 찾는 하동 여행지임을 말해 주듯 주말을 맞아 찾은 여행객이 많았다.토지문학관은 여러 번 방문한 곳이지만 올 때마다 드넓은 악양리 들판이 전해주는 질퍽한 삶이 그려졌다. 그 삶 속에서도 희망을 놓지 않은 사람들의 이야기가 들려오는 듯한 드넓은 악양리 들판과 토지 소설 테마를 그대로 재현한 세트장이 주는 환원적 역사를 되새김질하곤 한다.작가가 말하듯 '어쩌면 올 때마다 삶이 지속되는 한 끝나지 않는 삶의 이야기를 되돌려 보는지도 모르겠다'는 생각을 했다. 문학관 앞에서 단체 사진을 찍고 다시금 차에 올라 오던 길을 되돌아 가는데 이상하리만치 석양이 하늘을 붉게 물들였다.돌아오는 내내 억압 속에서도 희망을 놓지 않았던 문인들의 문학적 열정이 지금 세계를 변화 시키는 한국 문학의 기틀이 되었음을 곱씹었다. 이 겨울의 휴지기를 ​지나 희망의 봄이 피어나듯 나태한 내 시안도 다시금 피어나길 빌어본다.