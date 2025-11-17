남극에서 들은 어머니의 임종 소식

9살 아들과 자동차 세계여행을 하다 갑자기 남극세종과학기지 월동대에 선발된 아빠, 2024년 12월부터 약 1년간 남극기지에서 대기과학 연구원으로 살아가는 이야기를 씁니다.

큰사진보기 ▲어머니의 63번째 생신날어머니는 손자를 끔찍이 사랑하셨다(2019.3.) ⓒ 오영식 관련사진보기

"어머니 건강 문제로 통화 좀 했으면 해서…"

"아마 누나 때문일 거야. 신경 쓰이게 해서 미안해."

"그게 아니고… 어머니 많이 아프셔. 당신 올 때까지 절대 말하지 말라고 하셔서 말 못 했는데, 이러면 당신 마음에 평생 후회로 남을 것 같아서…"

"무슨 일인지 말해줄 수 있어?"

"폐암이셔… 치료 받으면서 잘 버티셨는데 얼마 전 호스피스 병원으로 전원하셨대."

"……"

"엊그제부터 많이 안 좋으신지 섬망 증세도 생기고, 병원에서 이제 준비하라고 했나 봐… 언니한테."

큰사진보기 ▲가족사진어머니를 설득해 아들, 딸, 손자와 함께 점프샷을 찍었다(2021.9.) ⓒ 오영식 관련사진보기

"엄마…"

"…누구야? 누구세요?"

"엄마, 나 영식이."

"…누구야?"

"대장님, 어머니가 위독하셔서… 곧 준비하라고 하십니다."

"아니… 왜?"

"저도 방금 알았습니다. 여기 오고 나서 폐암 진단을 받으셨다고 합니다. 저한테는 말하지 말라고 하셨대요…"

"충격이 크겠네… 마음 잘 추스르고, 무슨 일 있으면 바로 말하게."

큰사진보기 ▲킹조지섬의 러시아 트리니티 성당최남단 남극의 성당에서 어머니의 쾌차를 빌었다(2025.11.) ⓒ 오영식 관련사진보기

"아빠! 할머니!"

"……"

"누구야…?"

"아빠요. 할머니 아들."

"엄마, 나야. 영식이."

"영식이? …영식이야?"

"엄마… 조금만 참아. 나 금방 갈게…"

큰사진보기 ▲남극행 전세기칠레 푼타아레나스와 남극을 오가는 전세기는 11월부터 3월까지만 운항한다(2024.12.) ⓒ 오영식 관련사진보기

