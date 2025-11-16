영국 한인 전문가 200명, 런던에 모였다

큰사진보기 ▲주영한국대사관x재영한인아카데미아(KUAS) 공동주최 한인전문가 네트워킹행사 ⓒ 주영한국대사관 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲재영한인전문가 네트워킹행사 성료 ⓒ 주영한국대사관 제공 관련사진보기

지난 15일, 런던 중심지 킹스크로스의 삼성 KX 행사장은 영국 각지에서 모인 한인들로 붐볐다. 주영국대한민국대사관과 재영한인아카데미아(KUAS)가 공동으로 주최한 '영국 한인 전문가 네트워킹 행사'에 금융, IT, 바이오, 예술·인문 분야 등 약 200명의 한인 전문가들이 한 자리에 모였기 때문이다.행사는 먼저 분야별 현안을 공유하는 6개 분과 세션 ▲ Business ▲ Humanity ▲ Art ▲ Medical·Bio, ▲ IT·Engineering ▲ Finance·Law으로 시작됐으며 각 세션에서는 산업 변화, 연구 환경, 실무 도전 등 현장에서 접하는 고민들이 자유롭게 오갔다. 이어 무작위로 구성된 그룹 네트워킹이 진행되며 분야를 넘나드는 교류가 활발히 이어졌다.한승호 주영국대사관 대사대리는 축사에서 "주영한국대사관과 KUAS가 한인 전문가 교류 플랫폼을 제공함을 통해 한국이 세계를 선도하는 영역인 K-이니셔티브가 영국 사회에 잘 확산되길 바란다"라고 말했다. 이어 "오늘 만남을 통해 조직적으로 더욱 강해지는 계기가 되고, 나아가 한인 커뮤니티가 영국 내 선도적이고 대표적인 커뮤니티로 자리잡길 기대한다"라고 덧붙였다.재영한인아카데미아(KUAS) 박혜연 회장(서리대 교수)은 최근 영국 대학 구조조정과 영국의 경제 전반의 저성장을 언급하며, "한인 학자 및 전문가들이 어려움을 겪고 있는 상황에서 분야를 넘나드는 협력이야말로 지속 가능한 생존 전략"이라며 네트워크 강화의 필요성을 역설했다. 아울러, "이번 행사가 다양한 한인 전문가들의 네트워크 강화와 혁신에 도움이 되길 바란다"라고 강조했다.참가자들은 현장에서 AI 활용부터 영국 산업 변화, 한·영 협력 가능성까지 다양한 주제들을 가지고 자연스럽고 치열하게 토론하며 의견을 나누었다. 한 참가자는 "영국 곳곳에서 활약하는 한인 전문가들이 이렇게 많다는 사실을 직접 확인한 것만으로도 큰 의미가 있었고, 한사람 한사람이 각 분야에서 한국을 알리는 민간 외교관처럼 느껴졌다"라고 말했다.주영국대사관과 KUAS는 이번 행사를 일회성 이벤트가 아닌 지속 가능한 전문가 커뮤니티의 출발점으로 삼고, 정기적 교류와 공동 프로젝트 추진 등 후속 프로그램을 이어갈 계획임을 밝혔다. 런던의 중심에서 다양한 분야 한인 전문가들이 연결되며 새로운 협력의 가능성을 보게 되었다. 앞으로 이 플랫폼이 영국 사회 속에서 어떤 협력의 결실을 맺을지 큰 기대를 모으고 있다.