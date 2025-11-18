"빗물은 돈이다" 캄보디아가 발견한 경제 혁명의 시작

지난 13일자 캄보디아 <크메르 타임즈>엔 '빗물은 돈이다 - 막대한 자원을 절약하는 진짜 방법('Rainwater is money - A true way to save a great deal of resources)
'이라는 제목의 기사가 실렸다.
이 표현은 단순한 환경 구호를 넘어 캄보디아 물관리 정책의 방향을 바꾸기 시작한 핵심 메시지로 확산되고 있다.
국가 최고 연구기관이 채택한 공식 메시지
"빗물은 돈이다"라는 표현은 캄보디아 왕립아카데미(RAC) 사무총장 양 페우(Dr. Yang Peou)가 12일~13일 양일간 왕립아카데미에서 열린 빗물 식수화 시설 준공식과 레인스쿨 발표 행사에서 여러 차례 강조한 말이다. 필자는 빗물이 가져올 경제적 가치를 "학교와 지역사회를 살리는 경제적 자산"이라고 설명하는 그의 목소리를 현장에서 들을 수 있었다.
그러나 이 메시지는 즉흥적으로 나온 발언이 아니다. 속 툭(Dr. Sok Touch) RAC 총장 역시 각료회의, 정부 브리핑, 공청회, 언론 인터뷰 등 다양한 공식석상에서 같은 표현을 반복해 왔다.
두 수장의 지속적 메시지는 결국 RAC라는 국가 최고 연구기관이 공식적으로 빗물 기반 물관리 전략을 채택했다는 신호로 받아들여지고 있다.
하루 600달러 절감, 콤볼고가 보여준 실증적 결과
정책적 메시지가 힘을 얻는 이유는 현장에서 이미 경제적 효과가 증명되고 있기 때문이다. 2022년메콩‑한국 협력기금(Mekong‑Republic of Korea Cooperation Fund, MKCF)의 지원으로 빗물 시설을 설치한 콤볼(Kombol) 고등학교는 그 대표 사례다. 12일, 콤볼고 교장은 절감액을 이렇게 설명했다.
"우리 학교는 학생이 약 2500명입니다. 학생 한 명당 하루 25센트 정도 절약됩니다. 하루 총 절감액은 600달러입니다."
이는 실제 운영비를 바탕으로 산출된 수치다. 학교는 이전처럼 물을 구매할 필요가 없고, 단수로 인해 수업이 중단되는 일도 없어졌다. 플라스틱 생수병 쓰레기가 급감한 것도 중요한 변화다. 즉, 빗물은 경제적 절감뿐 아니라 쓰레기 감소, 탄소 저감, 학생 건강 개선까지 동시에 개선하는 복합적 효과를 보여주었다.
콤볼고의 데이터를 기반으로 보면, 빗물 식수화 시설은 개발도상국에서는 찾아보기 어려운 수준의 회수율이다. 단기간에 설치비를 회수할 수 있다는 점은 빗물이 단순한 '환경 자원'을 넘어 '돈을 만들어내는 경제 인프라(Money-Making Infrastructure)'임을 명확히 보여준다.
"1000개의 레인스쿨은 현실", 교육부의 인식 전환
콤볼고의 절감 효과와 RAC의 경제 분석을 접한 캄보디아 교육부 학교건강 담당자 싱(Dr. Sing)은 이날 다음과 같이 말했다.
"이 정도 경제적 효과라면 1000개의 레인스쿨 구축은 꿈이 아니라 현실입니다."
이는 교육부가 레인스쿨을 국가 정책 모델로 검토하기 시작했다는 직접적 신호다. 하루 600달러 절감은 단순한 예산 문제가 아니라 출석률 향상, 학생 건강 개선, 지역사회 물문제 해결까지 개선하는 교육 혁신으로 이어질 수 있다.
2024년 서울대–교육부(MoEYS)–RAC가 체결한 3자 MOU는 "1000개의 레인스쿨 설립"을 이미 공식 목표로 명시하고 있다. 초기에는 이 목표가 '큰 비전', '현실적이지 않은 숫자'로 느껴졌지만, 실증 사례를 확인한 교육부 관계자들은 이후 '충분히 가능한 목표'라는 입장으로 전환했다.
지금 캄보디아에서는 다음 변화가 동시에 일어나고 있다. 속 툭 총장과 양 페우 사무총장이 "빗물은 돈이다"를 공식 메시지로 채택하고, 교육부가 레인스쿨 전국 확대를 논의하며, 콤볼고 등 실제 학교에서 경제 ·환경 효과가 검증되고, 주요 언론이 이를 전면 보도하기 시작했다.
이 흐름은 캄보디아가 물관리·교육·환경의 패러다임 전환기에 진입했음을 보여준다. 조용하지만 강력한 '빗물의 시대(Rainwater Era)'로 넘어가고 있다는 해석도 가능하다.
빗물은 캄보디아의 미래를 여는 자산
이 변화의 근본에는 한국의 기여가 자리한다. 한국은 레인스쿨 사업을 통해 기술뿐 아니라 빗물을 바라보는 사고방식과 철학을 전달했다.
"빗물은 자산이다."
"빗물은 경제 시스템이다."
"빗물은 미래 세대의 생존 능력이다."
한국이 전한 것은 기술보다 새로운 물관리 패러다임이었다. 그 결과, 캄보디아는 스스로 경제성을 분석하고, 스스로 확산을 추진하며, 스스로 물관리 체계를 바꿔가고 있다.
이는 단순한 재정 지원을 넘어 지속 가능한 구조적 변화이며, 장기적으로는 수천억 원 규모의 개발 효과를 능가할 수 있는 영구적·자생적·배가형 성장 동력이다.
지원은 끝날 수 있지만, 사고방식을 바꾸는 교육은 영원히 남는다. 지금 캄보디아는 빗물을 경제·교육·환경 변화를 동시에 움직이는 새로운 국가적 동력으로 받아들이고 있다. "빗물은 돈이다"라는 문장은 이제 단순한 표어가 아니라 캄보디아의 미래 전략을 상징하는 표현이 되었다.
덧붙이는 글 | 캄보디아에서 “빗물은 돈이다”라는 말이 국가 연구기관과 교육부의 공식 메시지로 자리 잡기까지는 생각보다 많은 사람들의 노력이 있었다.
한국은 빗물을 단순한 기술이 아니라 철학·교육·문화·경제를 아우르는 자원으로 바라보는 관점을 공유했고, 캄보디아는 이를 실천과 정책으로 확장하며 자국 상황에 맞는 빗물 혁신 모델을 만들기 시작했다.
특히 이번 현장에서 인상 깊었던 것은 캄보디아 관계자들이 “1,000개의 레인스쿨”이라는 비전을
이제는 “가능한 목표”로 받아들이기 시작했다는 점이다. 이는 외부 지원이 아니라 ‘내부 확신’에서 비롯된 변화이며, 어떤 원조보다 강력한 지속성을 가진다.
빗물은 단순히 물을 절약하는 기술이 아니다. 한 나라의 교육을 바꾸고, 예산을 절감하며, 학생들의 건강과 지역사회의 회복력을 키우는 작은 물의 혁명이다.
캄보디아에서 시작된 이 변화가 아시아 전역으로, 그리고 기후위기 시대의 국제 표준으로 확산되길 기대한다.