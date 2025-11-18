"빗물은 돈이다" 캄보디아가 발견한 경제 혁명의 시작

덧붙이는 글 | 캄보디아에서 “빗물은 돈이다”라는 말이 국가 연구기관과 교육부의 공식 메시지로 자리 잡기까지는 생각보다 많은 사람들의 노력이 있었다.



한국은 빗물을 단순한 기술이 아니라 철학·교육·문화·경제를 아우르는 자원으로 바라보는 관점을 공유했고, 캄보디아는 이를 실천과 정책으로 확장하며 자국 상황에 맞는 빗물 혁신 모델을 만들기 시작했다.



특히 이번 현장에서 인상 깊었던 것은 캄보디아 관계자들이 “1,000개의 레인스쿨”이라는 비전을

이제는 “가능한 목표”로 받아들이기 시작했다는 점이다. 이는 외부 지원이 아니라 ‘내부 확신’에서 비롯된 변화이며, 어떤 원조보다 강력한 지속성을 가진다.



빗물은 단순히 물을 절약하는 기술이 아니다. 한 나라의 교육을 바꾸고, 예산을 절감하며, 학생들의 건강과 지역사회의 회복력을 키우는 작은 물의 혁명이다.



캄보디아에서 시작된 이 변화가 아시아 전역으로, 그리고 기후위기 시대의 국제 표준으로 확산되길 기대한다.