노동부, 도소매업 등 생활밀접업종 사업장 주말 불시 안전점검

고용노동부는 '제2차 시기별 안전위험요인 집중점검주간'의 일환으로 전국 48개 지방관서장이 직접 관할 지역 내 생활 밀접 업종 사업장들을 점검했다고 15일 밝혔다.이번 현장 점검은 주말에도 사고가 다수 발생하는 점을 고려해 이날 불시에 진행됐다.노동부는 연말까지 특정 위험 분야에 대해 전국 지방노동관서와 한국산업안전보건공단 등을 총동원해 한 주간 집중적으로 점검하는 '집중점검주간'을 운영한다.이달 12~18일 집중점검주간 대상은 도소매 및 소비자용품 수리업, 건물종합관리업, 위생 및 유사서비스업 등 생활 밀접 업종이다.노동부는 앞으로도 산업재해 발생 특성과 시기적 요인 등을 감안해 집중 점검을 진행할 계획이다.류현철 노동부 산업안전보건본부장은 "노동자와 기업 모두를 위해 평일·주말, 낮·밤 관계없이 항상 안전한 상태로 현장이 관리될 수 있도록 책임과 의무를 다해달라"며 "현장에 대한 집중적인 점검·감독과 함께 노동안전 종합대책의 후속 조치를 신속히 진행해 산업재해를 유발하는 구조적 문제를 해결하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.<저작권자(c) 연합뉴스. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>