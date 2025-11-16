"윤석열 정권에서 김건희 무혐의 처리할 때 검찰 뭐 했나?"

▲대장동 재판 1심 결과에 대한 항소 포기를 둘러싸고 검찰 일부에서 반발이 튀어 나오자 더민주부산혁신회의가 13일 부산지방검찰청 앞을 찾아 "쿠데타적 항명에 대한 즉각적인 감찰"을 촉구하고 나섰다. ⓒ 김보성 관련사진보기