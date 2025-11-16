천안 이랜드 물류센터 화재, 초진 성공했지만... 완전 진압은 시간 더 걸려

김태흠 충남도지사가 15일 충남 천안시 동남구 풍세산업단지 내 이랜드패션 물류센터 대형 화재 현장을 방문해 진압 상황을 살폈다.
도는 이날 충청남도 재난안전대책본부를 구성, 오전 6시 8분 화재 접수 이후 대응 2단계를 발령했다.
화재 진압을 위해 소방 등 인력 366명, 헬기 11대 등 장비 125대를 투입했다.
소방당국에 따르면 이날 오전 6시 8분께 발생한 화재는 9시간 30분 만인 오후 3시 35분께 초진됐다. 그러나 완전 진압까지는 많은 시간이 소요될 것으로 보인다.
김 지사는 이날 오후 화재 현장 인근에 설치한 충남 긴급구조통제단을 찾아 진압대원 등을 격려한 뒤, 성호선 도 소방본부장에게 화재 발생 및 진압 상황, 향후 대응 계획 등을 보고받았다.
이 자리에서 김 지사는 물류센터 내부 물품 현황, 도시가스 차단 상황, 진압 계획, 주민 통제 등을 물으며, 인력·장비 추가 투입을 지시했다.
김 지사는 "인명 피해가 없어 천만다행"이라며 "내부에 고립 인원 등이 없는 만큼, 신중하게 판단하고 작전을 펼쳐 진화 과정에서 소방관 등이 피해를 입는 일이 없도록 하라"라고 당부했다.
이어 "건물 안에 불에 잘 타는 의류 등이 많아 진화가 더딘 것 같다"라며 "큰 불은 잡은 것 같지만, 주변으로 불이 번지지 않도록 철저히 대응해 줄 것"도 강조했다.
김 지사는 이와 함께 "유해가스가 다량으로 발생하고 있는 점을 감안, 인근 주민들에게 주의해 줄 것을 안내하라"라고 덧붙였다.
도 보건환경연구원은 유해가스 다량 발생으로 주민 건강이 우려됨에 따라 화재 현장 인근에서 대기질을 실시간으로 측정하고 있다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.