11월이 다 가기 전에, '장땡' 가을을 만끽하세요

화투의 10월 패, 일명 '10 풍'에는 단풍나무가 그려져 있다. 이 패는 일반적으로 여러 패 중 하나로 여겨지지만, '섰다 게임'에서는 상황이 달라진다. 이 게임은 두 장의 패 숫자를 합산해 족보를 겨루는 게임인데, 만약 '10 풍' 패 두 장이 손에 들어오면 '장땡'이라는 가장 높은 족보가 되어 판을 뒤집는 최고의 패가 된다.해마다 가을이면 단풍구경을 떠나곤 했지만, 올해는 이사 준비로 먼 나들이는 포기해야 했다. 그래도 가을을 그냥 보내기 아쉬워 동네 공원을 산책했다. 한적한 산책길을 걸으며 바라보는 단풍 나무들은 참으로 다채로웠다. 붉은색, 주황색, 갈색, 노란색. 같은 단풍잎인데도 모두가 달랐다.손바닥처럼 갈라진 잎, 가을이면 붉거나 노랗게 물들어 온 거리를 감성적으로 만드는 최고의 아이템이다. 많은 사람들이 이 아름다운 풍경을 단풍이라 부르며 즐기지만, 사실 이 단풍을 만드는 나무, 즉 단풍나무에도 매우 다양한 종류가 존재한다.그 중에서도 대중적으로 가장 잘 알려진 품종은, 우리 주변에서 흔히 볼 수 있는 청단풍이다. 청단풍의 가장 큰 특징은 잎이 평소에는 짙은 녹색을 유지하다가, 가을이 되면 선명한 붉은색으로 물드는 것이다. 이 변화는 마치 나무가 계절의 변신을 알리는 신호처럼 느껴진다. 이 때문에 청단풍의 가을 단풍은 더욱 극적이고 아름답게 느껴진다.그만큼 청단풍은 10월을 상징하는 대표 자연 현상이다. 10월 말에서 11월 초까지 단풍이 절정에 이르고, 11월 중순부터 말까지는 붉게 물들었던 잎들이 하나 둘 떨어진다. 기온이 점점 낮아지고, 아침저녁으로 서늘한 바람이 불면, 단풍 낙엽은 바닥에 수북이 쌓여 가을의 끝자락을 알린다. 길 위에는 마치 크레용으로 색칠한 듯 붉은색, 주황색, 노란색 단풍잎이 어우러져, 도시 전체가 화려한 색채로 물든다.나뭇잎이 다 떨어지면 사람들의 옷차림에도 변화가 생긴다. 목에 목도리를 두르고, 두툼한 코트나 패딩을 꺼내 입으며, 손에는 장갑을 끼고, 쌀쌀해진 바람을 막기 위해 옷깃을 여미고, 사람들의 발걸음은 분주해진다.우리 조상들이 가을의 정취를 얼마나 사랑했으면, 놀이판에까지 그 색을 새겨 넣어 지혜를 전달하려 했을까? 이제 알겠다. 단풍나무가 그려진 10월 패는 화려함과 함께, 가을의 절정을 상징하면서 곧 계절이 바뀔 거라는 특별함을 품고 있다.청단풍의 붉은 잎을 바라보고 있으면, 자연의 변화란 결국 우리 삶의 변화와 닮아 있음을 느끼게 된다. 찬란한 순간은 짧고, 그 뒤에는 또 다른 계절이 찾아온다. 우리는 그 아름다움을 온전히 누릴 수 있을 때 누려야 한다.11월이 끝나기 전, 가을의 절정과 그 아름다움을 놓치지 말자. 가까운 공원이나 산책길에서 청단풍을 비롯한 다양한 단풍나무를 직접 관찰하며, 자연이 선사하는 색채와 계절의 변화를 온몸으로 느껴보는 것은 어떨까. 화투패 속 단풍나무가 단지 그림이 아니라, 바로 우리 일상 속에 깊이 스며든 풍경임을 새삼 느끼게 될 것이다.