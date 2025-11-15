거룩한 그림 속으로 들어간 소리, 백귀영의 적벽가

큰사진보기 ▲백귀영 명창 적벽가 발표회백귀영 명창 적벽가 발표회 한 장면 ⓒ 김성훈 관련사진보기

14일 오후, 전남 해남군 해남문화원 공연장은 백귀영 명창의 적벽가 발표회를 기다리는 조용한 긴장으로 가득했다. 조용히 숨을 고르는 관객들 사이로, 오래된 소리의 기운이 묵직하게 감도는 느낌이 들었다. 신화학자 조셉 캠벨이 말한 "만물에서 신비를 읽을 때, 우주는 한 폭의 거룩한 그림이 된다"는 문장이 떠올랐다. 이곳에 모인 사람들 모두가 곧 그 '거룩한 그림' 속에 들어갈 것만 같았다.백귀영 명창의 소리 인생은 열한 살 소녀가 TV에서 본 가야금 병창 한 장면으로부터 시작됐다. 국악에 관심이 있는 가족도, 소리를 업으로 삼은 친척도 없었다. 그럼에도 그 장면 하나가 그의 삶의 방향을 바꾸어버렸다. 부산에서 브니엘예술중학교를 다녔던 그는 소리를 배우기 위해 전라도로 유학을 떠났다. 남원국악예술고와 전남대학교 국악학과를 거치며 그는 스스로 선택한 길을 묵묵히 걸어갔다.해남으로 내려온 뒤에는 고수 박준호 선생과 가정을 이루고 세 아이를 키우면서도 소리를 놓지 않았다. 육아와 생계를 함께 감당하며 공연을 이어가는 일은 결코 쉽지 않았지만, 그는 버티는 법을 배웠다. 2020년 진도군립민속예술단 감독이 된 김경호 명창을 만나면서 그의 소리는 다시 한 번 새로운 전기를 맞았다. 김경호 명창을 통해 송만갑 바디 박봉술제 적벽가를 본격적으로 배우기 시작했고, 적벽가라는 대곡은 다시 그의 삶을 크게 흔들어 놓았다.백귀영 명창이 적벽가 발표회를 처음 연 것은 2021년이었다. 도원결의에서 군사설음 대목을 부르는 무대에서는 부담과 오랜 공백이 겹쳤다. 결과가 만족스럽지 않았다. 그는 그 무대를 "망친 공연"이라고 웃으며 말하지만, 그 발표회는 오히려 그의 발을 다시 붙잡아준 순간이었다. "발표회를 해야 제 것이 된다"는 생각이 그를 다시 연습실로 이끌었다. 2023년에는 공명 동남풍 비는 대목에서 적벽대전까지를 불렀다. 그리고 올해는 조조 도망가는 대목에서 부터 더질더질 대목까지 무대에 올리며 3번의 발표회를 통해 6년여간의 여정을 마무리했다.이번에 선보인 마지막 대목은 발표회에서도 보기 드문 대목이다. 사설이 길고 말붙임(아니리)이 많아 외우는 데만도 큰 집중력이 필요하고, 전쟁의 패퇴와 인간의 허망함을 드러내는 섬세한 감정선까지 더해져 소리꾼에게 높은 난도를 요구하는 구간이기도 하다. 그래서 오늘의 공연은 관객들에게도 귀한 경험이었고, 소리꾼에게는 마침내 숨을 고를 수 있는 하나의 도착점이었다.이날 무대는 백귀영 명창 혼자만의 결과물이 아니었다. 가장 가까운 자리에서 소리를 북으로 떠받친 박준호 고수의 장단은 공연의 뼈대를 만들었다. 식전 무대로 공연을 열어준 국악앙상블 '한빛'의 연주도 공연장의 온도를 부드럽게 데웠다. 가족이 함께 구성한 작은 팀인 한빛은 광주 북구 시니어합창단 협연 무대를 비롯해 다양한 활동을 이어오고 있으며, 지역 문화행사에서 따뜻한 국악의 울림을 전하는 팀으로 자리를 잡아가고 있다.이 무대가 지역에서 펼쳐질 수 있었던 데에는 해남군의 문화예술 정책도 큰 힘이 되었다. 해남군은 문화예술진흥기금을 전국 최고 수준인 60억 원 규모로 확대하며, 지역 예술인의 창작·발표 활동을 안정적으로 뒷받침하고 있다. 특히 올해만 해도 관내 62개 개인과 단체에 기금이 지원되며 발표회·전시·공연이 활발히 이어지고 있어, 해남이 지역문화예술 생태계의 중심지로 자리매김하는 데 큰 역할을 하고 있다. 이러한 제도적 기반은 개인 발표 준비에 적지 않은 비용과 시간이 드는 판소리·전통예술 분야에서 더욱 소중한 버팀목이 되고 있다.백귀영 명창이 "해남이었기에 가능했다"고 말한 것도 이 때문이다. 지방에서 개인 발표회를 열기란 큰 부담을 동반하지만, 해남에서는 이를 뒷받침하는 제도적 기반을 단단히 갖추기 위해 다방면의 문화예술인과 관계부처가 머리를 맞대고 있다. 타지역 예술인들이 "해남이 부럽다"고 말하는 이유도 여기에 있다.공연을 마무리하며 백 명창은 짧은 소감을 남겼다. "아이 셋 키우면서 이걸 왜 계속하나 싶을 때가 많았어요. 그런데도 소리를 하면 사람이 다시 살아지는 것 같았어요. 목소리가 나오는 날까지 계속 소리하고 싶습니다." 그의 목소리는 담담했지만, 오랜 시간 길 위에서 버티며 견뎌온 소리꾼의 삶이 묻어나는 말이었다.전통을 지킨다는 것은 과거를 보존하는 데 머무는 일이 아니라, 오늘의 시간을 예술로 빚어내는 일이다. 백귀영 명창의 적벽가 삼 년 여정은 그 사실을 가장 현실적으로 보여준 사례였다. 초·중·종대목을 해마다 한 대목씩 정면으로 마주하며, 그는 기술이 아니라 '삶으로서의 소리'를 조금씩 완성해 나갔다. 발표회란 단순한 무대가 아니라, 수련의 과정이 공개되는 현장이었고, 청중은 그 여정의 증인이자 동반자였다.이날 무대는 그래서 더욱 특별했다. 해남문화원 객석을 바라보던 박준호 고수는 "지난 발표회 때 오셨던 분이 이번에도 같은 자리에서 명창을 응원해주셨다"고 말했다. 소리꾼의 성장을 바라보고 기억해주는 관객, 시간이 흘러도 다시 돌아와 자리를 지켜주는 관객이 있다는 사실은 전통예술이 여전히 '현재의 언어'로 살아 있음을 보여주는 증거였다. 전통예술인의 성장은 홀로 이뤄지지 않는다. 지켜보는 사람들, 기다려주는 사람들, 응원하며 자리를 채워주는 사람들이 만들어낸 '함께의 무게'가 있었기에 가능한 일이었다.그는 오늘의 무대를 통해 오래된 전통이 결코 박물관 속 유물이 아님을, 지금도 우리 곁에서 숨 쉬며 계속 자라나는 살아 있는 예술임을 증명했다. 해남문화원에 모인 관객들 역시 그 소리를 온몸으로 받아들이며, 한 장의 거룩한 그림 속에 잠시 머물렀다.그 울림이 해남을 지나 어디로 흘러갈지는 알 수 없다. 그러나 적어도 이날만큼은 전통이 오늘을 환하게 비추었고, 한 명창의 성장이 한 지역의 문화예술 생태계를 조금 더 단단하게 만들었다. 그리고 그 변화의 순간을 함께 목격한 청중 역시, 그 여정의 일부가 되었다.