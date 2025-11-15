경주 불국사 단풍... 감탄사가 절로 나오네

큰사진보기 ▲불국사 천왕문으로 오르는 길에서 만난 단풍. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲일주문을 지나면 보이는 반야연지와 단풍 ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲안양문 앞 돌계단인 칠보교, 연화교와 단풍의 어우러짐이 정말 아름답다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲대웅전 앞에 서있는 석가탑. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲해바라기가 피어있는 첨성대의 늦가을 ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲첨성대로 가는 길에 꽃터널을 만들어 놓았다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

올해는 단풍이 늦다고들 한다. 하지만 11월도 중순이다. 지난 13일, 1박 2일 여정으로 경주 여행에 나섰다. 불국사 단풍이 보고 싶었다. 감포 바닷가 숙소에서 하룻밤 머문 뒤 다음날 일찍 황오동에 있는 경주해장국집에 가서 콩나물 해장국으로 요기하고 불국사로 향했다.입장이 시작되는 9시에 맞춰 왔음에도 정문 주차장에는 빈 자리가 거의 없었다. 일주문을 지나니 붉은 단풍이 보이기 시작했다. 반야연지 호수에도 단풍이 담겨있다. 아름다운 연지의 풍경을 감상한 뒤 천왕문을 지나 대웅전으로 향했다. 곳곳에 붉게 물든 단풍이 시선을 사로잡았다. 그야말로 단풍은 절정을 향해 가고 있는 듯했다.안양문앞, 커다란 단풍나무 아래에 카메라를 든 사람들이 모여있다. 칠보교와 연화교를 배경으로 단풍이 어우러진 모습이 멋지다. 대웅전 마당에 들어서니 다보탑과 석가탑이 양쪽에 나란히 서있다. 담백하고 세련된 느낌이 드는 석가탑에 눈이 간다. 물에 비치지 않는 무영탑. 아사달과 아사녀의 애절한 전설이 떠오른다.온 몸에 붉은 물을 들이고 첨성대로 갔다. 첨성대 주변에는 늘 다양한 꽃이 많다. 이제는 색이 바랜 핑크뮬리와 국화, 그리고 해바라기가 피어 있었다. 마지막 가을의 정취를 한껏 느낀 하루였다.