큰사진보기 ▲김해 금관가야 서사시집 <가야국유사> 이야기 나누기 행사 ⓒ 경남여성회 관련사진보기

경남여성회는 오는 18일 오전 10시 30분 남산평생학습센터 대강당에서 장정임 시인이 펴낸 김해 금관가야 서사시집 <가야국유사> 이야기 나누기 행사를 연다.지난해 7월 출간된 <가야국유사>는 수로왕릉, 허왕후릉, 구지봉, 은하사, 분성산 등 김해 지역 사적 등을 소재로 역사적 상상력과 지역적 정체성을 담은 서사시집이다.시집에서 특별히 눈여겨볼 부분은 허황옥과 김수로왕의 사랑 이야기다. 지역의 여성운동가이자 문화운동가이기도 한 시인은 "허황옥 공주와 김수로왕을 통해 리더의 본질과 진정한 사랑의 의미를 재해석했다"며 "서사시적 구성으로 스토리가 있고 각자의 인물이 가진 사실에 감성을 더했다"고 시집을 소개했다.장정임 시인은 "가야의 땅에서 흙을 밟고 가야의 바람을 맞고 살면서 그 풀, 그 바람이 내 몸에 와서 절로 솟아오르던 노래를 시집에 담았다"며 "북콘서트에서 여러분과 그 노래를 함께 나누고 싶고 관련 음악이나 무용, 뮤지컬, 연극 등 다양한 분야의 창작자들에게 영감이 되었으면 좋겠다"고 소감을 밝혔다.