진양호 노을길, '무장애 목교' 포함 2159m 구간 준공

진주시의 대표적인 관광명소인 진양호공원에 '무장애 목교(데크로드)'가 포함된 '진양호 노을길'이 준공돼 장애인을 비롯한 이동 약자들도 진양호의 아름다운 자연경관을 만끽할 수 있게 됐다.진주시는 오는 24일 진양호공원 우약정 주차장에서 '진양호 노을길 준공 기념 걷기 행사'를 개최한다고 밝혔다.진양호 노을길은 진양호반을 따라 이용하고 있는 양마산 둘레길을 이용해 이동 약자를 포함해 누구나 쉽게 걸을 수 있는 '무장애 데크로드'를 조성하는 것이다. 이 사업은 무장애 도시를 지향하는 진주시가 진양호공원을 방문하는 모든 사람들이 편안하게 자연을 만끽할 수 있도록 역점적으로 추진해왔다.'진양호 노을길'은 일반인 코스와 이동 약자를 위한 무장애 코스로 나눠 있으며, 이번 행사는 데크로드의 준공을 기념해 시민들과 함께 그 아름다움을 재발견하고 공유하며, 서로를 배려하는 뜻깊은 기회가 될 것으로 기대되고 있다.이 노을길은 지난 2023년 7월부터 시작하여 총 2159m의 길이로, '아천 북카페'부터 취수장, 마당바위, 상락원 뒤편 화목길까지 이어지는 경로를 포함하고 있으며, 그 길목마다 전망 쉼터가 마련돼 진양호의 아름다운 풍경을 감상할 수 있다.