그는 모두가 읽어야 할 소설을 쓰는 사람이었다

큰사진보기 ▲부산도서관에서 열린 북토크에 다녀왔다. ⓒ 권진현 관련사진보기

"할머니들이 저를 좋아하세요. 저도 그렇고."(웃음)

"저는 계획이라고는 1도 없는 사람이에요. 글을 쓸 때 미리 계획하고 쓰기보다는, 저를 '긁게 하는 것'을 쓰는 것 같아요."

그 20만 명 중에는 심지어 열한 살 짜리도 있었다. 평균 나이는 열예닐곱 살이었고, 대부분 가난한 부모 밑에서 태어나 초등교육조차 받지 못했다. 그리고 그들 대부분은 공장에 취직이 되어 돈을 벌러 가는 줄 알았거나, 납치되었다. 팔려 가는 가축처럼 트럭에, 배에, 열차에 태워져 전쟁터로 보내졌다. 조센삐('삐'는 중국어로 여성 성기를 저속하게 부르는 말이다)로 불리며 하루에 십수 명씩 일본 군인을 받았다. (50명 넘게 일본 군인을 받았다는 증언도 있다.) 임신을 하면 태아와 함께 자궁이 통째로 들어내지는 수술을 받기도 했다. 살아 돌아온 소녀들은 대부분 임신이 불가능한 몸이 되어 있었다. <한 명, 2016, 현대문학>

"등단 이후 소설만 30권 가까이 쓰신 것으로 알고 있습니다. 시나 에세이, 산문집을 쓰실 계획은 없으신지 궁금합니다."

"소설 쓸 시간도 없는데⋯⋯"

