글쓰기 이야기로 한길문고 세바시 무대에 서다

한길문고에서 세바시 강의를 하는 날.새벽에 의도치 않게 눈이 떠졌다. 왜 내가 이 시간에 눈을 뜨지? 눈을 뜨고도 의아해서 가만히 생각한다. 그렇지 세바시, 그게 그렇게 신경이 쓰였나 보다. 아마도 내 안에 머물던 잠재의식이 나를 잠에서 깨웠을 것이다. 이번 일을 하면서 내 능력 밖의 일은 시도하지 않아야 겠다는 교훈을 얻었다.나는 오늘이 가장 젊은 때란 의식으로 무슨 일이든 내가 할 수 있는 만큼 도전을 하면서 돌진하는 성격인데 이번은 경우는 달랐다. 신경이 많이 쓰인다. 내가 감당하기에는 역부족이었다. 그러나 뒤돌아가기엔 이미 늦었다. 나이 들면 머리 회전도 느리다. 더군다나 말의 전달력도 젊어서와는 다름을 느낀다.다실에 들어가 차 도구를 챙겼다. 차가운 날씨에 오시는 손님에게 마음이나 따뜻하게 해줄까 하고 보이차 준비를 했다. 염려한다고 달라지는 것은 없는데 괜스레 오늘 기분을 망칠 수는 없다. 그냥 담담하게 내가 지금까지 살아온 기억을 꺼내 글 쓰면서 느꼈던 이야기를 하리라 마음으로 다짐하면서 조금 무거운 마음을 덜어냈다.파워 포인트를 만들어야 하는데 처음 시도해 보는 일이라서 잘 되지 않았다. 나는 정식으로 컴퓨터를 배운 적이 없는 사람이다. 그저 조금씩 내가 할 수 있는 만큼만 컴퓨터를 사용할 뿐이었다. 글을 쓰면서 때때로 기술적인 문제로 답답할 때가 있었지만 이번처럼 힘든 적은 없었다. 이번 기회를 통해 독학이라도 해서 컴퓨터를 더 배워야 할 것 같다.오전 10시 30분, 한길문고 무대 세바시 첫 주자가 나였다. 문학이 내 안에서 씨앗으로 자라기 시작한 연유, 처음 글을 쓰게 된 동기, 글을 쓰면서 변화된 나의 삶, 글쓰기는 노년의 외로움을 잊게 하는 친구 같은 존재, 글과 세상과 소통 이야기, 브런치에 글을 쓰면서 더 넓은 세상과 사람과 소통, 오마이뉴스에 글을 쓰고 기자가 된 이야기, 오마이뉴스를 통해 제안 받은 한국인의 밥상 이야기 등등.글을 쓰지 않았다면 이러한 일들과 마주 하지 못했을 거라 설명하고 내가 살면서 좋아하는 일을 하면서 살 수 있는 행복 등 여러 이야기를 하면서 마무리했다. 티브이에서 세바시는 15분이었지만 이곳 한길문 에서는 20분 강의였다.나는 노년이 되어도 자녀들의 삶과 독립해서 자유롭고 외롭지 않은 글쓰기 친구와의 동행을 말하고 싶었다. 경제적 안정은 물론 건강을 지키며 좋아하는 일을 하면서 좋아하는 사람과 동행할 때 가장 행복할 거라고 말하고 싶다.무대에서 내려오니 아~~ 홀가분하다. 끝나고 나니 이리 홀가분할 수가 없다.