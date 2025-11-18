우리 국민이라면 꼭 답사해야 할 순례길

큰사진보기 ▲고하도 해안데크길에 서 있는 개선장군 이순신 동상. ⓒ 윤현정 관련사진보기

난중일기(1597.10.29.) 맑음. 사경(새벽 2시경)에 첫 나팔을 불고 배를 출발해 목포로 향하는데, 이미 비와 우박이 섞여 내리고 동풍이 약간 불었다. 목포에 도착했다. 보화도寶花島로 옮겨 정박했다. 된하늬바람(북서풍)을 막을 만하고, 배를 감추기에 아주 적합했다. 그래서 육지에 올라 섬 안을 돌아보니, 형세가 장점이 많았다. 머물러 진을 치고, 집을 지으려 계획했다.

큰사진보기 ▲유달산에서 바라본 고하도 풍경. ⓒ 윤현정 관련사진보기

큰사진보기 ▲유달산에서 바라본 목포 시내 전경. ⓒ 윤현정 관련사진보기

큰사진보기 ▲고하도 전망대. ⓒ 윤현정 관련사진보기

큰사진보기 ▲용의 비상.고하도는 ‘용섬’이라고도 한다 ⓒ 윤현정 관련사진보기

큰사진보기 ▲아름다운 고하도 해안데크길. ⓒ 윤현정 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲이충무공 기념비. ⓒ 윤현정 관련사진보기

큰사진보기 ▲고하도 숲속 정자. ⓒ 윤현정 관련사진보기

큰사진보기 ▲이충무공유적지 초입에 피어있는 코스모스. ⓒ 윤현정 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 오마이뉴스에만 실립니다.

1597년 9월 16일 삼도수군통제사 충무공이순신 장군은 명량대첩에서 대승했으면서도 하루 내내 목숨을 걸고 싸워 기진맥진한 부하들을 싸움이 끝나자마자 쉴 틈을 주지 않고 독려하며 서둘러 칠흑같이 어둡고 차가운 밤바람을 맞으며 당사도(암태도)로 옮겨 밤을 지냈다. 지쳐 버린 부하들을 보는 충무공의 가슴은 찢어질 듯 아팠다.열세 척! 수백 척의 함대를 거느린 왜군 앞에 조선 수군의 형세는 너무도 빈약했다. 전라도 육지 전역은 종횡무진 왜군의 약탈로 신음하고 있었다. 도요토미히데요시는 임진왜란 시 전라도가 똘똘 뭉쳐 왜군을 막아내어 조선을 식민지로 만드는 데 실패하자, 정유년 재침시 부하들에게 "전라도 사람은 아기, 부녀자 할 것 없이 모조리 죽여 씨를 말리고 산천초목을 초토화 시켜라!"라고 분노에 찬 엄명을 내려 왜군의 잔악성은 극에 달했다. 실로 친일파의 전라도 공격은 이때에서 비롯되었다.공은 법성포, 고참도를 전전한 끝에 1597년 9월 21일 고군산도로 옮겨 12일을 머무른 후 다시 남하하여, 10월 9일 우수영으로 돌아와 보니, 왜군이 우수영을 불태우고 파괴해 버려 폐허가 된 상태였다. 공은 목포 근처를 염두에 두고, 우선 10월 11일 안편도(팔금도)로 이진하여 18일 간 머물렀다. 그런데 안편도는 서쪽과 북쪽의 조망은 좋았으나 동쪽과 남쪽의 시야가 좋지 못했으며, 육지와도 상당히 떨어져 있어 왜군의 형세를 살피기에 부족한 면이 있었다.그래서 공은 정박이 가능한 다른 지역을 물색하다가 1597년 10월 29일 보화도(고하도)에 닻을 내리고 삼도수군통제영을 설치하게 된 것이다. 공은 고하도가 영산강 입구에 위치하여 병력 보충과 군량 조달이 편리하고, 지리적으로 북서풍을 막을 수 있을 뿐만 아니라, 주위에는 소나무가 울창하여 전선을 건조할 목재가 풍부하다는 점에 마음이 든 것이다.며칠 전 다시 찾은 고하도 북항승강장 주차장에 차를 세우고 케이블카를 탄다. 케이블카가 유달산 정상 쪽으로 약간 경사지게 올라가면서 푸른 숲과 바위가 어우러지고 아름다운 풍경이 눈앞에 가깝게 잡힐 듯 다가온다. 케이블카가 정상을 지나 비스듬히 내려가기 시작하면 시야가 확 트이며 목포 앞바다와 해안 풍경이 그림처럼 한눈에 펼쳐진다.고하도 승강장에 내려서 공이 삼도수군통제영을 설치하고 수군 재건에 박차를 가하던 고하도 땅을 밟는다. 10여 분 정도 숨을 몰아쉬며 쉬엄쉬엄 올라가니 이제 평평한 산마루 삼거리다. 왼쪽 길로 접어든다. 조금 가다 보니 황갈색의 높은 목조건물이 보인다. 13척의 판옥선 모형을 격자형으로 쌓아 올려 높이 24m 규모로 전망대를 만든 것이다.용머리를 지나 해안으로 내려온다. 여기서부터 해안을 따라 총길이 1818m의 해상데크가 설치되어 있다. 쪽빛 바다와 해안 절벽이 아름답다. 지금 11월 중순 가을이 깊어가는 때 절벽 곳곳에 노란 들국화가 무리 지어 피어있다.<난중일기>(박종평 옮김, 글항아리, 2021)에 나오는 내용을 잠시 정리하면, 공은 고하도에 도착하자마자 곧바로 월동 준비를 하였다. 1597년 11월 6일 새집 지붕을 이었고 군량 창고도 같이 지었다. 7일에는 새집의 마루를 놓았고, 8일에는 사방 벽에 흙을 발랐고 수루도 만들었다.11 일에는 새집도 지어졌다. 남서쪽으로 길이 1km, 높이 2m, 폭 1m의 석성을 쌓았다. 성벽을 쌓고, 일부는 지형과 바위를 이용한 산성이었다. 지금도 모충각 부근 등에 그 흔적이 남아있다. 왜군이 해남에 남긴 군량 300여 석을 접수했고, 각 고을 수령이나 유력자들도 양곡을 가져왔다.공은 아들 면의 죽음에 비통하면서도, 군무에 충실했다. 적의 배를 구별하고 군자금을 모으기 위하여 해로통행첩海路通行帖 제도를 운용하였다. 피란민들은 재물과 곡식을 다 싣고 바다에 들어왔기에 쌀을 내는 것을 어렵게 여기지 않았고, 통행을 금지하지 않아 기뻐했다.이로써 열흘 만에 일만 석의 군량미를 비축하였다. 또 백성을 모아 구리와 쇠를 날라 대포를 만들고, 나무를 잘라 전선 40여 척을 건조해 함대 수가 기존의 13척을 더하여 모두 53척으로 늘었다. 병력을 늘이고 포상도 받아 오랜만에 행복감을 맛보다하는 일마다 정성을 다하니, 멀고 가까운 곳에서, 전쟁을 피하려는 사람들이 몰려왔다. 민심이 더욱 튼튼해져 섬 안이 시장처럼 붐볐다. 초가집을 짓고, 막사를 지어 판매해 살게 하니 섬 안에 다 수용할 수 없을 정도였다. 게다가 한산도 여러 장수가 붕괴하여 흩어질 때 각자 도망쳐 흩어졌는데, 공이 날마다 비장을 파견해 여러 섬에 알려 장사壯士가 구름처럼 모여 군대의 함성이 크게 진동했다.1천 명에 불과하던 병력이 2천 명으로 불어났다. 함대 수와 병력에서 원균이 지휘하던 칠천량해전으로 수군이 풍비박산이 된 이후, 그나마 비로소 조선 수군다운 규모를 갖추게 된 것이다. 한편 고하도에서 머문 수군에게 명량해전에서 승리한 데 대한 포상이 내려왔다. 공은 고하도에서 실로 오랜만에 안정감과 자신감을 되찾아 행복을 느꼈을 것이다.고하도용오름둘레길 출발 지점에서 동쪽으로 500 m 쯤 가면 이충무공유적지가 나온다. 유적지 주위에 푸른 솔로 하늘을 가린 아름드리 소나무가 울창하다. 그 사이로 오르막 계단을 100m 쯤 오르면 모충각慕忠閣이 고고히 서 있다. 비록 주위에 모충각만 서 있지만 잘 가꾸어진 소나무 숲이 모충각의 품격을 한층 높여주고 있다. 유명한 고하도 곰솔 숲이다.모충각의 출입문이 열려 있고 두 남녀가 이충무공기념비와 모충각 내부를 손질하고 있다. 예전에 올 때마다 비석 아랫부분 글씨가 흐려서 보수가 필요하다고 생각하고 있었는데 오늘 이렇게 비석 보수 현장을 직접 목격하는 기쁨을 누리게 되었다.이 기념비는 1722년(경종 2) 세워졌으며 몸돌 높이는 227cm, 너비 112cm이다. 1597년(선조 30) 정유재란 당시에 공이 고하도를 전략 기지로 삼아 전쟁을 승리로 이끈 공덕을 기리기 위해 세운 기념비이다.비문에는 공이 고하도를 수군 통제영으로 삼게 된 경위와 군량미의 중요성 등이 기록돼 있다. 일제 강점기 때 야산에 버려져 있던 것을, 광복 후 현 위치에 세웠다. 일본인들이 총을 난사해 비를 훼손하자 비석이 몇 달 동안 땀을 흘렸다는 이야기가 전해온다. 벽에는 현판 십여 개가 걸려 있다.울창한 소나무 숲에서 바다를 바라보는 자리에 정자 하나가 서 있다. 너무도 고요하고 경치가 아름다운 곳에 서 있는 정자를 보는 순간 앉아서 쉬고 싶은 생각이 든다. 선착장 왼쪽으로 500m 쯤 가면 삼면이 뭍으로 둘러싸인 포구가 보인다. 넉넉한 형세로 보아 당시 전함이 붐볐을 포구로 보인다.공은 고하도에서 조선 수군 재건에 성공함으로써 원균의 모함으로 파직된 이후 처음으로 자신감과 안정감을 찾고 노량해전 승리의 발판을 만들게 된다. 고하도에서 전선과 군량, 군사의 증원으로 수군 재건이 끝난 공은 1598년 11월 노량해전에서 왜군을 몰아내고, 임진왜란 7년 전쟁의 마지막을 승리로 장식할 수 있었다. 전라우도의 백성들과 함께 이러한 힘을 기르고 재기한 고하도삼도수군통제영!고하도삼도수군통제영은 하루빨리 복원되어야 한다. 소중한 역사적 현장을 제대로 복원하지 못하고 미루어 온 탓에 많은 국민이 고하도 둘레길만 둘러보고 고하도삼도수군통제영은 가볍게 지나쳐 버리는 안타까운 현실! 고하도삼도수군통제영은 우리 국민이라면 꼭 답사해야 할 순례길이다.