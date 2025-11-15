"아이들이 녹조물 먹고 자라는데 어떻게 예산 못 받는다 하냐"

큰사진보기 ▲기자회견 모습 ⓒ 보철거시민행동 관련사진보기

"아이들이 먹고 자라는 물입니다. 어떻게 이럴 수 있단 말입니까."

큰사진보기 ▲발언하는 강호열 4대강자연성회복국민행동 공동대표 ⓒ 보철거시민행동 관련사진보기

큰사진보기 ▲발언하는 임희자 낙동강네트워크 집행위원장 ⓒ 보철거시민행동 관련사진보기

큰사진보기 ▲발언하는 문성호 보철거를위한금강낙동강영산강시민행동 공동대표 ⓒ 보철거시민행동 관련사진보기

농림축산식품부 앞에 임희자 낙동강네트워크 운영위원장의 일갈이 울려퍼졌다. 지난 14일, 보철거를위한금강낙동강영산강시민행동, 4대강자연성회복국민행동 등 4개 단체가 기자회견을 열고 4대강 취양수시설 개선을 반대하는 농림축산식품부(이하 농림부)와 한국농어촌공사(이하 농어촌공사)를 규탄하고 송미령 장관의 면담을 요구했다.증액된 취양수시설 개선 예산에 대한 심사안이 국회 예결소위를 앞둔 상황에, 농어촌공사가 '1년 안에 공사할 수 있는 한도가 있는데 현재 여력이 없다'며 '예산을 증액해도 불용처리 될 수 있다'고 어깃장을 놓은 것. 이들은 '4대강 유역민의 생명과 안전이 걸린 예산 증액을 농림부가 국회를 겁박하며 가로막고 있다'며 농어촌공사를 강력히 규탄했다.첫번째로 발언에 나선 강호열 4대강자연성회복국민행동 공동대표는 '4대강 사업으로 14년 동안 청산가리 6600배에 달하는 녹조 독소가 낙동강에 창궐했다'며 '시민사회가 녹조 독이 사람의 인체와 농산물에서 검출되고 있음을 국민들에게 알려왔고 이는 가습기 사태를 능가하는 국가재난' 이라고 일침을 날렸다.이어 증액예산을 거부하는 농어촌공사를 향해 '이런 국민안전 문제에 대안과 방향을 제시할 능력이 없으면 문을 닫든지, 환경부와 수자원공사를 통해 부처를 뛰어넘는 해결방안을 제시해야 할 것'이라며 강력히 요구했다.다음 발언에 나선 임희자 낙동강네트워크 집행위원장은 '맹독성 녹조가 창궐하는 낙동강의 수문 개방을 위해 취양수장 시설 개선은 필수적이고 이와 관련해 전국의 환경단체와 지역 국회의원들이 애써 예산을 확보했다'며 '이를 거부하는 농어촌공사는 국민의 생명과 안전을 나몰라라 하는 썩어빠진 집단' 이라고 일갈했다. 그는 '이 녹조물을 아이들이 먹고 자라고 있는데 어떻게 만들어준 예산도 못 받는다 하냐'며 송미령 장관이 즉각 이 문제에 대해 답해야 한다고 주장했다.마지막 발언에 나선 문성호 보철거를위한금강낙동강영산강시민행동 공동대표는 '14년째 녹조에 무방비 상태로 내던져진 국민들의 생명과 안전보다 더 시급하고 중대한 일이 어디에 있냐'며 농어촌공사를 강하게 질타했다. 또 '이재명 대통령도 국가의 존재 이유가 국민의 생명과 안전을 지키는 일이라고 시도 때도 없이 강조하고 있음에도 농어촌공사는 대통령의 명도 안중에 없다는 말'이냐며 '좌고우면하지 말고, 취·양수장개선 사업의 예산 확보에 최선을 다할 것'을 요구했다.대전충남녹색연합 박은영 사무처장은 기자회견문 낭독을 통해 '농어촌공사를 관리하는 농림부 장관에게 그 책임을 묻는다'며 4대강 자연성 회복 실현의 최대 걸림돌인 취양수시설 개선을 대통령의 참모인 농림부 장관이 소홀히 해선 안된다며 장관 면담을 요구했다. 또 국회에서 주는 예산을 거부하는 것은 공무원의 임무를 방기하는 것이라며 낙동강 녹조재난 해결의 첫 걸음인 취양수시설 개선에 적극 나설 것을 촉구했다.