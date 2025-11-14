이천시, 소방서·물류창고 운영사 화재안전 협약

큰사진보기 ▲경기 이천시는 13일 이천소방서 및 관내 물류창고 운영 회사들[(주)에스엘케이, SK네트웍스, DHL서플라이체인코리아]과 함께 화재안전관리를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. ⓒ 이천시 관련사진보기

경기 이천시는 13일 이천소방서 및 관내 물류창고 운영 회사들(에스엘케이, SK네트웍스, DHL서플라이체인코리아)과 함께 화재안전관리를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 이천시 보건소 3층 중회의실에서 진행되었으며, 이태용 이천시 안전건설국장, 손정호 이천소방서 청문인권담당관, 각 물류창고 대표자 등 관계자 10여 명이 참석했다.이천시는 앞서 운영 중이거나 공사 중인 물류창고 17개소와 업무협약을 체결한 바 있으며, 이번 협약을 통해 3개소가 추가로 참여함으로써 관내 주요 물류창고 대부분이 협약에 동참하게 되었다. 협약에 따라 이천시, 이천소방서, 물류창고는 ▲법령에 따른 화재 안전 의무의 성실한 이행 ▲화재 안전 확보를 위한 교육·훈련 등 지원 ▲우수사례 발굴 및 홍보 등을 통해 상호 협력하기로 했다.이태용 이천시 안전건설국장은 "물류창고는 화재에 취약한 구조적 특성을 가진 만큼, 예방과 관리가 무엇보다 중요하다"며 "이번 협약을 통해 민관이 함께 협력해 안전한 산업 환경을 만들어가길 기대한다"고 말했다.