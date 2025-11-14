교사를 잠재적 범죄자 만드는 사법부 판결 유감

AD

14일, 춘천지방법원이 2심에서 현장체험학습 인솔교사에게 금고 6개월, 선고유예 판결을 내렸다. 1심의 당연퇴직형인 금고 6개월, 집행유예 2년에서 벗어나 교직 유지의 길은 간신히 열렸지만, 그 본질은 '유죄'라는 사법적 낙인이며, 유죄 판결로 인해 교사는 전과 기록을 갖게 되었다. 문제는 단순히 교사 한 명의 유·무죄를 넘어선다. 33년 동안 학교 현장을 지켜온 한 사람으로서, 이 판결을 조용히 넘길 수 없었다.이 판결의 배경이 된 사건은 2022년 11월 강원도 속초의 한 테마파크 주차장에서 발생했다. 당시 초등학교 6학년 학생이 인솔교사의 안내에 따라 버스에서 내리던 중, 움직이던 버스에 치여 숨지는 비극이 일어났다. 늦었지만, 세상을 떠난 학생의 명복과 유가족께 위로를 드린다.재판부는 "인솔 교사로서 피해자가 체험학습 장소 내에서 안전하게 이동할 수 있도록 주의 의무를 기울여야 했음에도 뒤돌아보지 않고 이탈하게 된 상태에서 마침 주차를 위해 움직이던 버스가 충격해 사망에 이르게 했다"며, 교사가 학생들이 18~30m가량(1심 판결) 이동할 때 한 차례만 뒤돌아보고 무리에서 이탈하는 학생들을 잘 지켜보지 않았다고 판단했다. 다만 재판부는 사망 원인이 버스 기사의 과실과 결합해 발생한 점 등을 참작해 원심의 형은 다소 무겁다고 밝혔다.재판부의 판단 근거 자체는 이해할 수 있다. 그러나 그 판단의 무게가 왜 고스란히 교사 한 사람에게 향해야 하는가. 국가와 제도가 예방하지 못한 불가항력적 사고의 책임을 왜 학교 현장에서 헌신한 한 사람에게만 떠넘기는가? 학생들이 이동하는 18~30m 구간에서 한 차례 뒤돌아본 것이 과연 형사처벌을 받아야 할 만큼 중대한 과실인가? 교사 한 명이 수십 명의 학생을 인솔하면서 수많은 변수와 돌발 상황까지 완벽히 통제하는 것은 현실적으로 한계가 있다.교육은 매뉴얼로만 움직이지 않는다. 아이들과 마주 앉아 눈을 맞추고, 위험을 함께 감내하며 배움을 만들어가는 사람의 일이다. 그 현실을 외면한 판결은 제도의 실패를 개인의 책임으로 덮어버리려는 우리 사회의 오래된 관성을 다시 드러냈다.우리 학교는 12월 16일 '난리법석 교직원 대토론회'를 앞두고 있다. 스마트폰 사용 금지 법안, 급식실 배식대 운영 등 다양한 현안을 논의하려던 자리였다. 그러나 이 판결이 모든 의제를 집어삼켰다. 이제 토론의 중심에는 '이 판결이 내년도 교육활동 전체에 어떤 영향을 미칠 것인가'가 놓이게 되었다. 더 이상 행정 회의가 아니라, 학교의 존재 이유를 둘러싼 생존 토론이 될 것이다.이 판결이 교육 현장에 보내는 메시지는 냉혹하다. '사고가 두렵다면 아무것도 하지 말라.'그러나 우리 아이들의 미래를 책임지는 학교는 그렇게 설 수 없다. 올해 우리 학교는 수련활동과 수학여행을 준비하며 이미 사고의 무게를 절감하고 있었다. 교사들에게 과도한 부담이 실린다는 현장의 우려를 반영해, 일반적인 배치 기준을 초과하여 '1학급당 2명의 교사'를 배치하기 위해 노력했다. 공동체가 스스로 책임을 나누고자 마련한 최선의 안전 조치였다. 그러나 돌아온 결론은 '유죄'였다.이런 상황에서 내년 교사들이 '이제는 책임지지 못하겠다'고 말한다면, 그들에게 헌신을 요구할 명분은 사라진다. 나는 이 현실을 교직원 대토론회에서 정면으로 다룰 것이다. 현장체험학습, 수학여행, 그리고 직업계고 학생들에게 필수적인 현장실습까지, 모든 교육활동을 원점에서 재검토하자고 제안할 생각이다.학생들의 배움을 줄이는 결정을 고민하는 것 자체가 참담하다. 그러나 법이 교사를 잠재적 범죄자로 규정한 채, 선의와 책임감만을 앞세워 교사들을 위험에 내몰 수는 없다. 한 건의 판결이 학교를 점점 '아무것도 할 수 없는 곳'으로 몰아넣고 있다.이번 판결의 파장은 뿌리산업과 로봇·인공지능(AI) 등 첨단 기술을 다루는 직업계고에 더 심각하다. 직업계고 학생들은 금속 가공 장비, 산업용 로봇, 고전압 설비 등 본질적 위험이 상존하는 실습 환경에서 배움을 얻는다.아이들은 보호장비를 착용한 채 로봇 팔을 세팅하고, 금속 절삭기의 뜨거운 열기 앞에서 묵묵히 땀을 흘리며 손기술을 익힌다. 교사는 산업안전 전문가가 아니며, 설령 전문가라 하더라도 모든 변수를 통제할 수는 없다. 그래서 현장실습은 늘 '사회가 함께 책임지는 구조'로 운영돼야 한다.하지만 이번 판결은 그 최소한의 경계마저 무너뜨렸다. 수업 중 실습이나 현장실습 중 발생할 수 있는 예측 불가능한 재해까지 교사 개인의 '과중한 주의의무'로 평가될까 두려워하는 분위기가 이미 확산됐다. 교육활동이 어느새 법적 위험을 동반한 행위로 인식되기 시작한 것이다.이런 상황에서 누가 학생들을 산업현장으로 보낼 용기를 낼 수 있겠는가? 직업계고의 핵심 교육활동인 현장실습은 그 자체로 붕괴 위기에 놓였다. 이는 단순한 교육과정의 축소가 아니라, 직업계고 존재 이유의 근간이 흔들리는 일이다.교육은 교사와 학생, 학교와 사회가 서로 지탱해주는 관계의 그물망 속에서 이루어진다. 그러나 지금의 제도는 그 중 한 축인 교사를 잠재적 범죄자로 몰고, 교육 행위를 위험 행위로 바꾸고 있다. 이런 환경에서 안정적이고 따뜻한 교육이 자리 잡을 수는 없다.교사들은 누구보다 아이들의 안전을 원하는 사람들이다. 그러나 지금의 구조는 그 마음조차 처벌의 위험 아래 놓고 있다.현장의 목소리를 담은 숫자가 있다. 학교안전공제중앙회(2025.6.30.)에 따르면 2024년 한 해 동안 학교에서 발생한 안전사고는 21만1650건으로, 전년 대비 9.6% 증가했다. 이 중 학교 밖(현장체험학습 등)에서 발생한 사고는 1만1058건에 달한다. 하루 평균 30건의 학교 밖 사고가 발생하는 셈이다.그럼에도 교사들은 오늘도 아이들을 인솔하고 있다. 그러나 이번 1심 판결 이후, 많은 학교가 현장체험학습을 취소했다. 1심 판결 후 3.14~3.18. 한국교원단체총연합회가 교원 6111명 대상 설문조사한 결과에 따르면, 2025년 현장체험학습을 계획대로 하는 학교는 51.7%에 불과했다. 절반의 학교가 교육을 포기한 것이다.13일 국회를 통과한 학교안전법 개정안에는 '교원 면책 특례'가 담겨 있다. 의미 있는 첫걸음이다. 그러나 이 법이 현장교사를 실질적으로 보호할 수 있을지는 의문이다. 면책 기준이 '안전사고 관리지침 준수'에 그친 만큼, 여전히 법적 허점이 남아 있다. 현재의 지침은 법원이 문제 삼는 '학생들이 이동할 때 몇 차례 뒤돌아봐야 하는가'와 같은 구체적인 사전 예방 의무를 명시하지 못하고 있기 때문이다.우리는 다른 나라의 사례에서 배울 점이 있다. 2020년 한국교육개발원 자료에 따르면, 독일의 경우 학교 안전사고는 주 재해보험기구가 관리하며, 학교장이 예방 기준을 준수했다면 교사 개인은 형사책임을 지지 않는다. 학생 안전사고 발생 시 재해보험기구가 치료와 보상을 제공하고, 예방 기준 미준수로 사고가 발생한 경우에만 학교장의 재산에 책임을 물을 수 있다. 즉, 책임의 중심이 '개인 교사'가 아닌 '기관과 시스템'에 있다는 점이 우리와 근본적으로 다르다.따라서 구체적인 개선방안이 필요하다. 첫째, 현장체험학습 시 교사 대 학생 비율을 법으로 명시해야 한다(예: 초등 1:10, 중등 1:15). 둘째, 교사가 안전관리지침을 준수했다면 예측 불가능한 사고에 대해서는 형사면책을 명문화해야 한다. 셋째, 독일처럼 학교안전사고를 국가 재해보험 체계 안에서 관리하고, 사고 발생 시 학교안전공제회가 1차적 책임을 지는 구조로 전환해야 한다. 넷째, '처벌'이 아닌 '예방과 보상' 중심으로 시스템을 재설계해야 한다.교사는 교육에 전념하고, 국가는 책임을 지는 구조. 그것이 아이들을 지키는 가장 확실한 길이다. 더 이상 최선을 다한 노력에 '유죄'라는 낙인을 씌워서는 안 된다. 교사를 지키는 일은 곧 우리 아이들을 지키는 일이다.