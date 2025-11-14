배달 한 건에 2600원... "목숨 걸고 달린다"

큰사진보기 ▲‘노동 보호‘ 안전장치 없이 위험 속을 달리는 배달라이더 ⓒ 박보현 관련사진보기

큰사진보기 ▲엘리베이터 없는 빌라 5층을 2번 다녀오면 다리가 후들거린다고 말했다. ⓒ 박보현 관련사진보기

큰사진보기 ▲배달라이더들 대부분은 청년 노동자들이었다. 자신의 오토바이를 개성있게 꾸며놓은 모습이 인상적이었다. ⓒ 박보현 관련사진보기

"연간 유상보험료만 150만 원에 달합니다. 배민은 시간제 보험, 일반 출퇴근 보험, 책임보험 등으로 나뉘는데, 적용 방식이 지나치게 세분화돼 있습니다. 예를 들어, 배차를 받아 물건을 픽업하러 갈 때만 보험이 적용되고, 콜을 받지 않은 상태로 이동하면 '업무 중'으로 간주되지 않아 보험 적용이 되지 않습니다. 화면에 '배달이 많은 지역으로 이동하세요'라고 떠서 그쪽으로 이동 중이어도, 콜을 받지 않았다면 보험은 물론 산재보험도 적용되지 않습니다.

단가 문제도 심각합니다. 창원은 건당 2600원이 평균이지만, 실제로 뜨는 콜은 2200원대가 많습니다. 서울·울산·창원·진주 등 지역별로 차이가 크고, 일반 대행도 지역이나 영업사별로 금액이 들쑥날쑥합니다. 3년 전만 해도 배민·쿠팡이 아닌 일반 대행은 건당 4000원 정도였고, 상점 픽업지까지 거리를 반영해 두 건이면 8000원이었죠. 지금은 단가가 크게 떨어졌고, 같은 가게·같은 거리라도 3000원, 2000원으로 들쑥날쑥합니다. 하루 50~80건을 수행해도 차이가 너무 큽니다."

경남 진주시 곳곳을 누비는 배달라이더들은 헬멧으로 얼굴을 가린 채 하루 대부분을 도로 위에서 보낸다. '쿠팡 프레시', '배민' 등 화려한 디지털 플랫폼 뒤에는 장시간 노동, 낮은 배달료, 불투명한 정산 구조, 사고 위험이 겹겹이 쌓여 있다. 지난 12~13일 진주에서 일하는 배달라이더 4인을 만나 하루 일과와 노동 환경을 들여다봤다.국가데이터처(통계청) 지역별 고용조사에 따르면 2023년 10월 기준 배달라이더는 약 45만 명. 대부분은 개인 오토바이를 이용하며, 사고 위험과 장시간 노동에도 불구하고 충분한 보상은 여전히 요원하다.지난 10월 진주 상대동의 한 사거리에서는 베트남 국적 20대가 택시와 충돌해 숨졌다. 2021년 경상국립대 후문 공사 구간에서는 30대 라이더가 시내버스와, 2020년 상평동에서는 40대 퀵배달 노동자가 가로등과 충돌했다. 2019년 정촌면에서는 10대 노동자가 사망했다.2019년 10대 노동자의 사망 사고는 플랫폼 구조가 초래하는 장시간 노동과 낮은 단가의 현실이 드러나 많은 시민들의 공분을 샀다. 당시 라이더유니온 박정훈 위원장은 "플랫폼과 사업주가 산재보험료를 함께 부담해야 한다"며 제도 개선을 촉구한 바 있다.진주에서 4년째 일하는 박정우(28)씨는 매일 아침 7시면 일을 시작한다. 그는 "아침은 국밥·도시락 위주라 단가도 낮고 손님 요구는 그대로예요. 엘리베이터 없는 4~5층 빌라, 고장 난 아파트 20층도 자주 갑니다. 20층 한 번 오르내리면 다리에 힘이 풀릴 정도죠. 비 오는 날 '계단 추가금'을 준다고 하지만, 실제 정산 여부는 플랫폼이 공개하지 않는다"고 말했다.오전 11시부터 오후 9시까지 일하는 이은철(30)씨는 "배달 한 건에 2600원인데 하루 50건을 채워야 단가가 4000원으로 올라간다"며 "결국 50건 이상 밤늦게 까지 더 뛰라는 요구"라고 했다.정대우(35)씨는 유상 운송 보험과 기름값 부담을 가장 크게 꼽았다. 그는 "유상 보험은 월 15만~20만 원이에요. 기름값은 30만 원대. 배달료는 안 오르는데 잘못된 배차나 환불 문제는 라이더가 감당하죠"라고 말했다. 정씨는 동생과 함께 치킨집을 운영하면서도 생계를 위해 배달을 병행한다. "가게를 접고 싶어도 이미 투자한 돈 때문에 쉽지 않다"고 했다.배달 8년 차 이명수(52)씨는 이 업종에도 최소한의 자격이 갖추어야 한다고 지적했다. 그는 "배달라이더는 신원 확인도 제대로 하지 않아, 누구나 앱만 깔면 무면허라도 일할 수 있는 구조입니다. 사실 사고가 안 나는 게 더 이상하죠. 젊은 친구들 보면 겁도 없이 달릴 때가 많아 무서울 정도예요. 이런 방식으로는 업 자체를 계속하는 게 맞는지 고민됩니다. 결국 라이더 자격제도를 만들어 책임 있게 교통안전 교육을 받고, 유상보험도 반드시 가입하도록 해야 한다"고 말했다.인공지능(AI) 배차로 인한 위험 증가도 지적됐다. 라이더유니온 이상국 지부 배민협의회장은 "알고리즘이 생소한 길로 배차하면 신호체계, 차선 구조, 사고 다발 구간을 바로 파악하기 어렵다"며 "이동 자체가 위험"하다고 말했다.AI 배차 전에는 모든 주문이 리스트로 제공돼 경험 많은 라이더가 스스로 동선을 짰다. 그러나 알고리즘은 조리 대기 시간을 제대로 반영하지 않아 "20~30분 서 있는 경우가 흔하다"며, 결국 "시간 압박 때문에 위험한 운전"을 할 수밖에 없다고 설명했다.진주에는 이동노동자 쉼터가 상평동 한 곳뿐이다. 그러나 라이더들은 해당 시설이 있는지도 몰랐다. 대부분의 시간은 길 위에서 '콜'을 기다리며 폭염·한파를 견뎌야 한다. 박정훈 위원장은 "야외 대기 문제는 안전과 직결된다"며 쉼터 확대가 시급하다고 강조했다.지난 8월 부산에서 열린 '기후대행진'에서 라이더들이 기후재난 속 노동 현실을 알렸지만, 진주에는 라이더 노조가 없어 목소리를 낼 통로조차 없다.올해로 4년째 창원에서 배달 라이더로 일하는 송상헌(41·민주노총 공공운수노조 라이더유니온지부 창원지회 비대위원장)씨는 플랫폼이 제공하는 보험이 과대광고된 측면이 많다고 지적했다.배달라이더 상당수가 20~30대 청년이다. 한 시민은 현재 장학금과 해외탐방 중심으로 쓰이는 500억 원 규모의 '미래세대행복기금'을 청년 안전 지원으로 확장해야 한다고 제안했다.