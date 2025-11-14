절대평가 도입 취지가 무색해진 2026학년도 수능 영어

큰사진보기 ▲2018 수능 이후 영어 1, 2등급 비율 추이절대평가로 치른 2018학년도 수능 이후 영어 영역 1등급 비율은 두 번을 빼고는 10% 미만이었다. ⓒ 신정섭 관련사진보기

"수능시험의 목적은 학교 교육과정에 따른 학습 수준과 학습량을 이수하였는지 평가하여 학생의 수학능력을 측정하기 위함이나, 학생간의 상대적 서열을 중시하는 상대평가 체제의 현행 수능 영어 평가방식은, 성적향상을 위한 무한경쟁을 초래하여 교육과정의 범위와 수준을 넘는 과잉학습이 유발되는 문제가 있었다. 또한, 학교 현장에서 학생들의 영어 능력을 실질적으로 향상시키기 위한 수업보다 수능 대비를 위한 문제풀이 위주의 수업이 이루어지기 때문에 균형 있는 영어 능력 향상에 한계가 있었으며, 학생을 변별하기 위해 난도가 높은 문제를 출제하는 경향이 나타나, 불필요한 학습 부담과 사교육비 부담이 초래된다는 지적도 많았다."

큰사진보기 ▲2024년 초중고 사교육비 조사 결과올해 3월 발표된 2024년 초중고 사교육비 조사 결과를 보면, 코로나19 여파가 미친 2020년을 제외하고 사교육비가 꾸준히 증가했음을 알 수 있다. ⓒ 교육부 보도자료 관련사진보기

입시 전문가들의 예측과 수험생 가채점 결과 등에 따르면, 지난 13일 치러진 2026학년도 대학수학능력시험 영어는 작년 수능보다 어렵고 지난 9월 모의평가와 비슷하거나 다소 어렵게 출제된 것으로 보인다. 9월 모의평가 1등급은 4.5%에 머물렀고, 2등급 이내 비율도 누적 20.8%에 그친 바 있다. 한 마디로, 원점수 80점을 넘긴 수험생은 열에 둘 정도였다는 얘기다.종로학원은 14일 오후 세종대학교 컨벤션센터에서 개최한 설명회를 통해 "이번 2026학년도 수능 영어 1등급은 3.8%로 추정된다"라며, "2018학년도 영어 절대평가 도입 이후 최저치를 기록할 것으로 예측된다"라고 주장했다. 아래 표에서 확인할 수 있듯이, '18 이후 절대평가 역사상 영어 1등급 비율이 가장 낮았던 사례는 재작년('24) 수능의 4.7%였다.학교 현장에서는 '이럴 거면 영어를 왜 절대평가로 치르지?'라는 볼멘소리가 쏟아져 나오고 있다. 국어, 수학, 탐구 등 9등급 상대평가 과목의 1등급 컷오프 기준이 상위 4%인데, 최근 3개년 수능 영어의 1등급 인원 비율이 4.7%('24 수능), 6.2%('25 수능), 3.8%('26 수능 예상치)로 9등급 상대평가와 별반 다르지 않으니 그런 반응이 나올 법도 하다.2014년 12월 26일, 교육부는 보도자료를 내어 "2018학년도 대학수학능력시험부터 영어 영역에 절대평가를 도입한다"라고 발표했다. 아래는 당시 교육부가 밝힌 수능 영어 영역 절대평가 도입의 취지와 목적이다.이렇게 영어를 절대평가로 바꾸고 나서 학교 교육과정이 정상화되었다거나, 수능 영어 난도가 낮아져 사교육비 부담이 줄어들었다고 생각하는 국민이 과연 몇이나 될까. 그냥 피부로 느끼는 정도는 주관적일 수 있으니, 객관적이고 구체적인 데이터를 통해 교육부의 예측이 빗나갔다는 2가지 근거를 제시하고자 한다.첫째, 위 표에서 볼 수 있듯이, 영어 영역이 절대평가로 전환된 2018학년도 수능부터 작년 2025학년도 수능까지 여덟 번 치러진 시험에서 원점수 90점 이상 1등급 수험생의 비율은 여섯 번이나 10% 미만이었다. 절대평가가 처음 도입된 2018 수능과 2021학년도 수능만 각각 10.0%, 12.7%로 쉬운 편이었다.한국교육과정평가원이 '상위권 변별'을 이유로, 즉 '물수능' 비판을 피할 목적으로 어렵게 출제한 것으로 보이는데, 그 점을 고려하더라도 1등급 비율이 7%에도 못 미치면('19, '22, '24, '25, '26(?) 등) 절대평가 도입 취지에 어긋난다는 게 교육 평가 전문가들의 견해다. 특히, 최근 3개년 수능 영어 시험은 정도가 지나칠 정도로 난도가 높았다.둘째, 절대평가 도입 이후 영어 사교육이 줄어들었다는 보고는 없다. 통계청이 교육부와 공동으로 전국 초중고 약 3000여 학급을 대상으로 실시한 '2024년 초중고 사교육비 조사 결과'에 따르면, 초·중·고 사교육비 총액은 약 29조 2000억 원으로 전년 대비 7.7% 증가해 역대 최고치를 기록했다.사교육 참여 학생을 기준으로, 학생 1인당 월평균 영어 사교육비는 2023년 24만 8천 원에서 2024년 26만 4천 원으로 6.5% 늘어난 것으로 나타났다(고등학생은 평균 32만 원). 이는 수학(24만 9천 원), 국어(16만 4천 원), 사회·과학(14만 6천 원)보다 높은 수준이다. 수능 영어가 절대평가로 바뀌었어도 여전히 영어 사교육비는 늘어나고 있다. 시험이 어렵게 나오기 때문이다.일각에서는 수능 영어 난도가 낮아지지 않는 이유로 의대 쏠림 현상을 꼽는다. 성적 최상위 학생들 다수가 이공계가 아닌 의예, 치의예, 한의대 등으로 몰려가는 경향이 날이 갈수록 심해지다 보니, 교육과정평가원이 '최상위 변별력' 확보를 위해 영어마저도 어렵게 낼 수밖에 없다는 주장이다. 완전히 틀린 얘기는 아니지만, 그런 논리라면 영어를 다시 상대평가로 되돌려야 할 것이다. 학생 변별에만 초점을 두면 학교 교육과정 정상화는 백년하청이라는 지적이 설득력을 얻고 있다.