인구 감소 시대에 25년간 인구 증가한 일본 마을의 비결은?

큰사진보기 ▲히가시카와정 단체사진 ⓒ 주간함양 관련사진보기

큰사진보기 ▲히가시카와정 센토퓨아2를 소개하고 있는 기획총무과 미츠히로 미시마 주간 ⓒ 주간함양 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲아사히다케 비지트 센터를 소개하고 있는 츠카고시 다이스케 스태프 ⓒ 주간함양 관련사진보기

큰사진보기 ▲몽벨 다이세츠히가시카와점 탐방 ⓒ 주간함양 관련사진보기

큰사진보기 ▲인생학교 공동대표 토오마타 카오루가 탐방단에게 인생학교를 소개하고 있다. ⓒ 주간함양 관련사진보기

큰사진보기 ▲로컬푸드 직매장에서 농산물 배치나 가격 등을 확인하고 있는 함양군 진병영 군수와 지곡농협 강순현 조합장 ⓒ 주간함양 관련사진보기

큰사진보기 ▲아사히다케 비지트 센터 단체사진 ⓒ 주간함양 관련사진보기

큰사진보기 ▲인생학교 단체사진 ⓒ 주간함양 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양 (최학수PD)에도 실렸습니다.

진병영 함양군수를 포함한 함양군 지방소멸대응 정책발굴단이 지난 11월 9일부터 12일까지 3박4일 일정으로 일본 홋카이도 히가시카와정을 방문했다. 이번 탐방은 지난 7월 7일부터 연재된 주간함양의 기획기사 '농촌의 새로운 가능성! 자연·문화·청년이 만드는 미래'가 계기가 됐다.일본 홋카이도 히가시카와정은 인구 8000명 남짓의 지역으로, 홋카이도 중앙부에서 '홋카이도의 지붕'이라 불리는 대설산(大雪山), 그중에서도 최고봉인 아사히다케(2291m)를 보유한 1차 산업 중심의 농촌 지역이다.우리나라 남부 중앙부에 위치하고 지리산 천왕봉을 보유한 농촌 지역인 함양군과 지리적·환경적 공통점이 많지만, 히가시카와정은 1998년 이후 25년 연속 인구 순증을 기록한 예외적 지역이라는 점에서 함양군과 큰 차이를 보인다.함양군 방문단은 히가시카와정청과 인생학교, 아사히다케 비지터센터, 미치노에키, 몽벨 다이세츠아사히다케점, 쿠루루노모리 등을 차례로 방문해 "지역이 가진 자원을 어떻게 발견하고, 어떻게 강점으로 전환하며, 그 강점을 어떻게 사람의 방문으로 확장시키는가"를 현장에서 확인했다.첫째, 지역 자원을 활용하는 법이다. 히가시카와는 대설산의 품 안에 자리한 지역이다. 북해도 유일의 상수도 없는 자치단체로, 모든 가정이 지하수를 끌어올려 사용하는 '분산형 수자원 시스템'을 유지하고 있다.그 물이 지역의 핵심 자원이다. 대설산 녹은 물인 히가시카와의 지하수는 평균 수온 6~7도, pH 7.2의 중경수로, 미네랄 비율이 뛰어나 커피·사케·빵의 맛을 끌어올린다는 평가를 받는다.히가시카와정은 이 물을 농업과 식품 산업의 브랜드 자산으로 키웠다. 지역 쌀 '유메피리카'는 홋카이도 품질 콘테스트에서 최고 금상을 수상했고, '대설산 원수 사용' 문구를 지역 카페와 제과점에서 반복 사용하며 지역내외에서 신뢰를 쌓아 하나의 브랜드로 자리잡았다.둘째, 자원을 강점화하는 법이다. 히가시카와는 '아웃도어의 도시'다. 히가시카와는 아사히다케 로프웨이와 대설산 국립공원을 중심으로, 겨울 레저와 자연 체험을 결합한 관광 구조를 구축했다. 방문단이 찾은 몽벨 직영 매장과 산악양말 전문점 야마튠에는 등산객과 캠퍼들이 끊임없이 드나들고 있다.인구 8000명 규모 지자체 안에 전문 아웃도어 장비를 파는 브랜드의 직영 매장이 있거나 세계로 뻗어나가는 양말 브랜드가 생기기란 쉽지 않다. 작은 규모의 지역임에도 아웃도어를 브랜드화 했기 때문에 가능한 일이었다.젊은 세대가 매년 히가시카와를 찾아오는 이유는 아웃도어가 지역의 라이프스타일로 자리 잡았기 때문이다. 행정이 자연 환경을 보전하며 브랜드 이미지를 구축했고, 레저를 즐기는 방문객은 스스로 히가시카와 사람이 되었다는 느낌을 받는다. 일본에 다른 겨울 레저 도시가 많음에도 사람들이 히가시카와를 반복 방문하는 것에는 이런 이유가 있는 것이다.셋째, 지역 강점을 체험으로 전환이다. 히가시카와 인생학교(School for Life Compath)는 덴마크의 폴케호이스콜레에서 영감을 얻은 교육 프로젝트다. 이곳의 교육은 직업훈련이나 학문이 아니다. 도시의 청년들이 히가시카와로 와서 '함께 먹고, 일하고, 배우며, 자신과 삶을 돌아보는 과정' 자체가 교육 프로그램이다.이 학교를 설립한 청년들은 교육 분야 전공자들로 지방정착 인재 지원 정책을 통해 3년간 인건비와 활동비를 지원받으며 시범 운영을 했고, 이후 마을 주민과 협력해 학교를 리모델링했다.이 프로그램의 핵심은 '지역의 매력을 배우는 과정에서 개인이 변한다'는 점이다. 우리나라의 많은 체험 프로그램이 "무언가를 만들거나 먹는 데 그치는 일회성"에 머문다면, 히가시카와의 인생학교는 '체험을 통한 자기 변화'를 설계한다. 이는 관광과 교육, 청년 창업이 하나의 선순환으로 연결된 모델이며, 함양군이 앞으로 지향해야 할 "지역 체류형 프로그램의 확장 방향"을 보여준다.넷째, 행정이 만드는 지속가능한 관계의 구조이다. 히가시카와 행정의 특징은 '직접 운영보다 지속가능한 시스템 설계'다. 지하수 관리, 고향주주제도, 민관 협력형 리노베이션 정책까지 행정은 '오랫동안 머무를 수 있는 조건'을 만드는 데 집중한다. 주민이 스스로 자원을 지키고, 청년이 지역을 경험하며, 관광객이 관계를 이어갈 수 있도록 설계된 것이다.이번 방문에서 함양군 방문단은 "행정이 일을 대신하는 구조가 아니라, 주민이 주도하고 행정이 뒤에서 지원하는 구조"의 중요성을 거듭 확인했다. 히가시카와가 보여준 것은 바로 그 구조의 완성된 형태였다.함양군이 지닌 산림과 청정 수자원, 농산물 역시 히가시카와가 보여준 방식으로 지역의 이야기를 담아야 한다는 점, 그리고 관광지로만 소비되는 지리산과 덕유산, 상림공원 등 풍부한 자연 자원을 산악인증프로그램 '오르GO함양'과 연계해 지역의 브랜드로 만들고 반복 방문 구조를 만들어야 한다는 점 등 이번 견학을 통해 함양군이 해결해야 하는 많은 숙제가 생겼다.진병영 군수는 "히가시카와는 지역 모두가 긴밀하게 협력하며 지역의 자원을 스스로 키워가는 도시였다"며 "함양도 이번 탐방을 참고해 자연·문화·청년을 잇는 생활 기반의 정책으로 지방소멸을 넘어설 수 있는 토대를 만들겠다"고 말했다.히가시카와의 사례는 지방이 살아남기 위한 해법이 기업 유치나 거대한 산업, 외부 자본에 있는 것이 아니라, 이미 지역이 갖고 있는 매력으로 사람이 머무를 이유를 만드는 세심한 행정과 관계를 설계하는 데에 있음을 보여준다. 함양군이 이번 탐방에서 얻은 가장 큰 교훈은 히가시카와가 보여준 자연을 통해 사람을 연결하고, 머물게 하는 모습이다.