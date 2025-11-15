시민 입장에서 박성재 전 장관 구속영장 기각을 어떻게 보아야 하는가

AD

12·3 비상계엄 가담 의혹을 받는 박성재 전 법무부 장관의 구속영장이 또다시 기각되었다. 불과 한 달 전 법원의 1차 기각에 이은 연속된 결정이다. 두 차례 모두 법원의 판단은 "구속 필요성이 소명되지 않았다"는 취지로 요약된다. 특별검사팀은 결국 박 전 장관을 불구속 기소하는 방안을 검토 중이라고 한다.그러나 많은 국민의 눈에 이 결정은 단순한 '법리적 판단' 이상의 의미를 지니는 듯 보인다. 그것은 한국 민주주의가 지금 어디에 서 있는지, 권력기관들은 어떤 태도를 취하고 있는지, 그리고 내란 의혹이라는 국가적 중대 사안 앞에서 사법부가 과연 충분히 독립적·엄정한가에 관한 깊은 질문을 던진다. 지금은 바로 그 질문을 정면으로 응시해야 할 시간이다.현행 형사절차에서 구속영장 발부는 엄격한 요건을 갖춘다. 도망과 증거인멸의 우려, 범죄의 중대성 등 법이 정한 기준을 충족해야 한다. 많은 법조인들은 영장 기각이 곧 무죄나 혐의 없음과 동일하다고 볼 수 없으며, '구속의 요건이 부족하다'는 절차적 판단일 뿐이라고 설명한다.그러나 국민의 눈높이는 다르다. 특히 대한민국 헌정 사상 가장 중대한 위기 가운데 하나로 평가되는 12·3 비상계엄 의혹과 관련해서는 훨씬 높은 기대와 엄정함을 요구한다. 대통령의 헌정파괴 의혹, 군의 비상계엄 준비 정황, 행정부·검찰·정보기관·사법부 일부의 협조 의혹 등이 뒤섞여 있는 이 사안은 그 자체로 민주주의의 심장에 대한 도전이었다. 이런 중차대한 사안에서 핵심 인물들이 잇따라 '구속의 문턱조차 넘지 못한다'는 사실은 국민들로 하여금 자연스럽게 질문을 던지게 한다."법원은 정말로 독립적인가?""마치 보이지 않는 손이 사건의 회전을 늦추고 있는 건 아닌가?""국가의 중심에서 벌어진 의혹을 이렇게 느슨하게 다루어도 되는가?"법이 아무리 절차적 설명을 내놓는다 해도, 국민이 느끼는 무력감은 단지 '오해'라고만 말할 수 없다. 그 감정은 지금의 한국 민주주의가 처한 구조적 취약성에서 비롯되는 것이기 때문이다. 내란 혹은 내란음모 사건은 그 본질상 권력기관 간의 결탁, 증거의 은밀성, 조직적 실행계획, 정보의 폐쇄성을 띤다. 이는 일반 형사사건과 구조가 다르다. 그런데도 한국의 사법부는 이 사건을 '일반 형사 사건'과 동일한 잣대로 다루는 듯한 인상을 준다. 그러나 민주주의 이론과 헌정사 어디에서도 내란 혐의를 평범한 절차로 다루라는 규범은 없다.심지어 미국·유럽 등은 민주주의에 대한 내부 반역을 '국가 존립에 대한 공격'으로 규정해 훨씬 높은 수준의 증거보전·신속성·공익성을 고려한다. 그럼에도 한국 사법부는 이 사건을 낯설 정도로 고요하고 느리며, 무겁지 않게 처리하고 있다. 여기서 국민의 의혹과 불신이 싹트는 것이다.국민 사이에 가장 널리 퍼진 문제의식은 바로 사법부의 자기반성 부재다. 12·3 당시 새벽에 사법부가 즉각 회의를 열어 계엄 당국에 협조하는 방향으로 논의했다는 의혹은 이미 여러 차례 제기되어 왔다. 구체적 사실관계는 법적 판단을 통해 밝혀져야 하겠지만, 중요한 점은 '사법부가 사건의 한 축에 있어 보인다'는 대중의 인식 자체가 굳어져 있다는 점이다.그렇다면 국민의 의문은 이렇게 이어진다. 사건의 잠재적 이해당사자일 수 있는 사법부가, 과연 이 내란청산의 과정에서 공정한가? 자신들의 판단과 행위가 재판의 대상이 될 수 있는 사안에서, 사법부는 정말 자유로운 판단을 내릴 수 있는가?사법부가 계엄 의혹에서 어떤 역할을 했는지는 법적 판단을 기다려야 한다. 그러나 한 가지는 분명하다. 사법부가 스스로에 대한 엄정한 검증과 투명성을 보여주지 않으면, 그 어떤 판단도 온전히 신뢰받기 어렵다. 그리고 지금까지 사법부는 그런 태도를 보여주지 못하고 있다.12·3 사건이 벌어진 지 1년이 다 되어가지만 극우 정치 목소리, 가짜뉴스 환경, 검찰·언론·정치권 일부의 권력 네트워크는 거의 약화되지 않았다. 대표적으로 일부 극우 인사들은 여전히 활발하게 활동하며, 과거보다 더 노골적인 정치적 행동을 보이기도 한다.이런 현상을 '12·3 사태를 주도하거나 옹호한 세력들이 진정한 의미에서 제어되거나 해체되지 않았기 때문이다'라고 해석할 수도 있을 듯하다.검찰은 정권이 흔들리면 언제든 다시 표적수사·기획수사·정치재판을 재개할 수 있다는 불안이 존재하고, 언론의 일부는 여전히 여론몰이에 적극적이며, 정치권 일부는 사법부 독립을 명분으로 내세우며 사실상 내란 의혹에 대한 면죄부를 제공하고 있다는 비판도 제기된다. 특히 "항소 포기 압력 넣은 게 문제라며 검란을 옹호하고, 조희대 탄핵은 과하다고 말하는 목소리들"에 대한 비판이 거세다. 그들은 스스로를 "중립"이라고 부르지만, 국민의 눈에는 사실상 '내란 세력의 부활'에 구조적 공간을 열어주는 역할로 보이기 때문이다.두 차례 영장 기각은 법원 입장에서 하나의 법리적 판단일 수 있다. 그러나 국민의 입장에서 그것은 다음과 같은 상징성을 가진다.1. 내란 의혹 사건은 지금까지 제대로 청산되지 않았다.2. 권력기관들이 서로 얽혀 있어 사건 진행이 거대한 저항을 받고 있다.3. 사법부가 이 사건에서 공정한 위치에 있는지 의문이 커지고 있다.4. 민주주의의 방어장치는 여전히 허술하다.이것이 국민이 두 번의 영장 기각에서 체감하는 메시지다.한국 현대정치에서 극우적 반동, 공안정국, 대규모 조작사건, 정치적 마녀사냥은 때때로 주기적으로 반복되었다. 정권이 흔들릴 때마다 검찰·언론·사법부·보수정치가 결합해 특정 세력에게 혐의를 덮어씌우고, 반대세력은 탄압하며, 사회적 갈등을 확대한 사례는 여럿이다. 그리고 아이러니하게도, 그 반복은 대부분 성공했다. 정치적 목적을 위해 기획된 사건은 길게 보면 힘을 잃었지만, 단기적으로는 늘 민주주의를 후퇴시키고 사회의 균열을 넓혔다. 국민은 이를 알고 있다. 그래서 오늘의 영장 기각이 단지 '그날의 판단'이 아니라 "또다시 반복되는 패턴의 서막"일지도 모른다고 우려하는 것이다.그렇다면 국민은 어떻게 이해해야 하는가? 냉정한 현실 인식이 필요하다. 국민이 두 차례의 영장 기각을 이해하는 올바른 방식은 다음과 같다.① 이것은 사법부가 내란청산의 주체가 되기 어렵다는 신호다. 사법부가 스스로 이 사건의 심판자가 되려면, 과거 행위와 연루 의혹에 대해 먼저 투명성을 확보해야 한다. 그렇지 않다면 어떤 판결을 내려도 불신은 남는다.② 내란 의혹 세력의 네트워크는 여전히 견고하다. 정치·언론·검찰·사법부·극우 정치문화 등이 연결된 '은밀한 구조'는 아직 해체되지 않았다. 이 구조는 민주주의를 위협할 잠재력을 여전히 보유하고 있다.③ 민주주의의 방어자는 결국 시민이다. 사법부·정치권·검찰이 스스로 민주주의를 지켜주리라 기대하는 것은 역사적으로도 현실적으로도 비현실적이다. 87년 민주화도, 촛불혁명도 모두 시민이 만들어냈다.④ 내란청산은 누군가 대신 해주는 것이 아니라, 시민의 지속적 감시·참여·발언으로 이루어진다. 법원과 검찰이 어떤 결정을 내리든, 그에 대한 감시·비판·견제는 시민의 몫이다.지금 필요한 것은 절망이 아니라 정확한 현실 인식과 긴 호흡의 민주주의 감시다. 박성재 전 장관의 구속영장 기각은 그 자체로 내란 의혹 전체의 종료를 의미하지 않는다. 오히려 이 사건이 얼마나 구조적 저항을 받고 있는지를 명확히 보여주는 사건이다. 수사는 계속된다. 기소는 이루어진다. 법정에서 새롭게 드러날 사실도 있을 것이다. 그러나 무엇보다 중요한 것은 시민들이 더 이상 '사법부가 알아서 하겠지'라고 기대하지 않는다는 점이다. 이제 시민은 묻는다."사법부는 누구의 편인가?""민주주의의 원칙은 제대로 작동하고 있는가?""이 사건을 끝까지 추적할 수 있는 힘은 어디에서 나오는가?"이 질문들이 계속되는 한, 내란청산의 길은 결코 중단되지 않는다. 박성재 전 장관의 영장 기각은 단순한 법적 판단이 아니라 우리 시대 민주주의의 거울이다. 그 거울은 한국 사회의 구조적 문제를 날것 그대로 비춘다.국민이 이를 보는 눈은 결코 가벼운 감정적 반발이 아니다. 그것은 지난 수십 년간 축적된 역사적 경험에서 비롯된 성숙한 정치적 감각이다. 따라서 국민은 이 사건을 '사법부가 민주주의의 수호자인가, 아니면 또 하나의 방해자인가'라는 본질적 질문으로 이해해야 한다. 그리고 그 질문을 멈추지 않는 한, 역사는 움직일 것이다. 내란청산의 길은 험난하지만, 시민의 눈앞에서 사라지지 않는 한 결코 실패하지 않는다.