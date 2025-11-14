"가지는 가격 변동 크지 않아 귀농인들에게 안성맞춤"

농업에 도전하기 위해서는 고려해야 할 요소들이 매우 다양하다. 우선 적합한 부지를 선정하는 일부터 시작해, 어떤 작물을 재배할지 결정하고, 이에 맞는 관리 방법까지 세심한 계획이 필요하다. 그러나 현실적으로는 특정 작물에 발생하는 병해충에 대한 정보가 부족하고, 무엇보다 농업을 통해 실제로 얼마나 수익을 낼 수 있을지에 대한 구체적인 자료가 거의 없는 실정이다. 대부분의 정보가 거시적인 수준에 그치다 보니, 현실적인 수익 예측이나 세부적인 농사 계획 수립에 참고할 만한 데이터를 찾기 어렵다. 이에 주간함양은 함양에서 생산되는 다양한 농·축산물과 지역 농협 제품들을 심층적으로 소개하고, 농업에 도전하는 군민들에게 실질적이고 유용한 정보를 제공하고자 한다.

함양군 농산물 가운데 '가지'는 다소 생소한 작물일지 모른다. 일조량과 온도가 충분하고 수분 등 환경 조건이 맞아야 잘 자라는 가지는, 일교차가 큰 함양 지역에서는 재배가 어렵다는 편견이 있다. 그러나 이 고정관념을 깨고 가지 재배에 성공한 사람이 있다. 바로 마천면 촉동마을에서 8년째 가지 농사를 짓고 있는 장주성 씨다. 이번 '흙 묻은 이야기'에서는 귀농 8년 차, 가지 농사로 성공의 길을 걷고 있는 장주성 씨의 이야기를 들어봤다.가지하면 흔히 반찬으로 자주 오르는 가지무침을 떠올린다. 한국인의 밥상에서 익숙한 반찬이자, 공동급식소 식단에서도 자주 등장하는 음식이다. 그러나 영양학적으로 가지는 부식이 아닌 최고급 식재료다. 가지에는 항산화 성분인 안토시아닌이 풍부해, 노화 방지와 뇌세포 보호, 시력 유지에 도움이 된다. 이 밖에도 칼륨, 식이섬유, 클로로겐산, 폴리페놀, 사포닌 등 다양한 영양소가 들어 있으며, 100g당 25kcal에 불과해 다이어트 식품으로도 손색이 없다."가지에는 항산화 성분이 많습니다. 노화 예방뿐 아니라, 두뇌 건강에도 도움을 주죠""우연히 시작한 농사, 그래도 성공했습니다"장주성 씨가 마천면 촉동마을에서 가지 농사를 시작한 것은 8년 전이다. 귀농의 시작은 우연이었다. 타 지역에서 사업을 하던 그는 어느 날 문득 아버지가 보고 싶다는 생각에 계획 없이 고향 함양으로 내려왔다. 하지만 그가 마주한 것은 병세가 악화된 아버지의 모습이었다."문득 아버지가 보고 싶다는 생각이 들어서 무작정 함양으로 들어왔어요. 그런데 병세가 많이 악화돼 있더군요. 그때부터 함양에 머물게 됐습니다. 계획된 귀농은 아니었지만, 결과적으로 가족 때문에 농사를 시작하게 됐죠."우연과 필연이 교차한 상황 속에서 장 씨는 농사를 결심했다. 하지만 문제는 농사에 대한 지식이 거의 없었다는 것이었다."어릴 적 농사를 조금 도운 적은 있지만, 객지생활이 길다 보니 농사 감각이 전혀 없었죠. 그래서 1년 동안은 함양군과 진주시 농업기술센터 등에서 교육만 받았습니다"그는 다양한 작물을 시험 삼아 재배했지만 결과는 신통치 않았다. 상추와 오미자 등 여러 작물을 시도했으나 마천면 촉동마을의 지형과 기후 조건에는 맞지 않았다. 그러던 중 한 지인의 추천으로 가지를 심어보기로 했다."우리 마을은 산지가 높고 평지가 많지 않아요. 어떤 작물을 지어야 할지 고민하던 중 지인이 가지를 추천하더군요. 처음엔 생소했지만, 지금까지 계속 짓고 있습니다."장 씨의 첫 농사는 뜻밖의 호황이었다. 첫해에만 1500포기에서 5kg짜리 상자 3000박스 분량의 가지를 수확했다."처음부터 수확이 잘돼서 신기했죠. 곧바로 진주 공판장에 납품했습니다. 그런데 다른 지역 농가의 가지는 한 상자에 1만5000원~1만7000원을 받는데, 제가 생산한 가지는 7천~8천 원밖에 안 주는 겁니다."그는 경매사에게 이유를 물었다. 돌아온 답은 '품종 차이'였다."진주 사람들이 선호하는 가지 품종과 제가 재배한 품종이 달라서 수요가 적다고 하더군요. 그래서 광주 공판장에 보내봤는데 결과가 비슷했어요. 마지막으로 순천에 납품했더니, 거기서는 제 가지가 인기였습니다. 지역마다 선호하는 품종이 다르다는 걸 깨달았죠"판매처 문제로 고생했지만, 시행착오 끝에 장 씨는 시장 흐름을 이해했고 판로를 안정적으로 확보했다. 이후 그의 가지 농사는 정상 궤도에 올랐다."처음엔 다들 가지 농사는 돈이 안 된다고 했습니다. 하지만 제가 성공하니까 주변에서도 관심을 보이기 시작했어요. 지금은 저를 중심으로 작목반이 생겼고, 현재는 12농가가 함께 가지를 재배하고 있습니다."장주성 씨는 귀농 9년 차를 맞은 지금, 후배 귀농인들의 멘토 역할을 자처하고 있다. 그는 가지 농사가 안정적이고 현실적인 귀농 작물이라고 강조한다."가지 농사는 1000평 기준으로 초기 자금이 약 4000만 원 정도면 가능합니다. 이 정도면 웬만한 직장인 월급 수준의 수입은 나올 겁니다. 무엇보다 가격 변동이 심하지 않아 안정적이죠"이와 함께 함양군 농업지원 정책이 큰 도움이 됐다."군에서 납품 상자 같은 기본 자재를 지원해줘서 부담이 적어요. 게다가 예전처럼 농기계를 다 살 필요가 없습니다. 함양군은 농기계 임대사업소를 운영하고 있어서 필요한 장비를 빌려 쓸 수 있죠. 귀농인들에게 큰 장점입니다."하지만 가지 농사는 손이 많이 간다고도 했다."수확철엔 다른 일을 못합니다. 가지는 매일 자라거든요. 보통 상품성 좋은 가지는 길이가 22~23cm 정도인데, 시기를 맞추지 못하면 상품성이 떨어지는 가지를 생산하게 됩니다. 타이밍이 무엇보다 중요하죠. 늦어도 크기가 커져서 상품성이 떨어집니다. 그래서 타이밍이 아주 중요하죠""농사는 계산이 아닙니다, 꾸준함이 답이에요"장주성 씨는 끝으로 귀농을 꿈꾸는 이들에게 진심 어린 조언을 전했다."농사는 절대 계산으로 하면 안 됩니다. 수확량이 얼마니 매출이 얼마일 거다, 이런 생각은 금물이에요. 항상 '잘해야 본전'이라는 마음으로 임해야 합니다. 포기하지 않고 꾸준히 하면 반드시 좋은 결과가 따라옵니다."그는 가지 농사를 통해 얻은 가장 큰 교훈으로 '안정성과 꾸준함'을 꼽았다."모든 작목이 다 좋지만, 가지는 특히 안정성이 높습니다. 귀농을 준비하는 분들에게 가지는 충분히 도전해볼 만한 작물이라고 생각합니다."계획 없는 귀농이었지만, 장주성 씨는 시행착오를 통해 지역 환경에 맞는 농사 모델을 만들어냈다. 처음에는 낯설고 불가능하다고 여겨졌던 가지가, 이제는 마천면을 대표하는 특산물이 되어가고 있다.