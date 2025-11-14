나주시, '예술인 활력소득' 첫해 마무리…44명에 1인당 90만 원 지원

큰사진보기 ▲전남 나주지역 예술공연. ⓒ 나주시 관련사진보기

전라남도 나주시가 지역 예술인 창작 활동의 안정을 위해 올해 하반기 도입한 '예술인 활력소득' 사업이 안정적으로 마무리됐다.나주시는 14일 광주·전남 최초로 추진한 '2025년 예술인 활력소득 지원사업' 지급을 완료했다고 밝혔다.올해 사업에는 총 125명의 예술인이 신청했으며 소득과 재산 기준, 예술 활동 증명 등 종합 심사를 거쳐 44명이 지원 대상으로 선정됐다.선정된 예술인에게는 올해 하반기에만 1인당 총 90만 원 상당의 나주사랑상품권을 두 차례로 나누어 지원했다.광주·전남 지역에서는 예술인의 소득을 정기적으로 지급하는 제도가 없었던 만큼 나주시는 이번 활력소득 사업을 통해 예술 생태계의 안정성과 지속 가능성을 높이는 선도적 모델을 구축했다는 평가를 받고 있다.나주시는 사업 첫해 성과를 기반으로 내년에는 지원 금액을 1인당 총 180만 원으로 상향 조정하기로 내부 방침을 세웠다.윤병태 나주시장은 "예술인 활력소득은 창작 활동의 기반을 마련하는 매우 중요한 제도"라며 "광주·전남 최초로 제도를 도입한 만큼 지역 예술인들이 실질적인 도움을 체감할 수 있도록 운영에 최선을 다하겠다"고 말했다.