민주당 경남도당 '지방선거기획단' 출범

더불어민주당 경남도당, 지방선거기획단 출범.

더불어민주당 경남도당(위원장 허성무 국회의원)은 2026년 지방선거의 압도적 승리를 위해 백두현 전 고성군수를 단장으로 하는 지방선거기획단을 출범하며 본격적인 선거 체제에 돌입한다고 14일 밝혔다.지방선거기획단은 지난 13일 경남도당 대회의실에서 첫 회의를 개최하고 선거 승리를 위한 구체적인 방안을 논의했다.민주당 경남도당은 "이번 지방선거기획단은 내년 지방선거에 출마할 후보자들이 지역 현안에 보다 능동적으로 대처하고, 유권자들에게 실질적인 대안을 제시할 수 있도록 체계적인 역량 강화 교육과 차별화된 정책 개발을 적극적으로 지원할 예정이다"라며 "이를 통해 후보자들이 지역 발전을 이끌어갈 준비된 리더로 성장할 수 있도록 돕는다는 방침이다"라고 밝혔다.민주당 경남도당은 후보‧당원 역량 강화 교육을 12월 초부터 총 3기로 나누어 진행하고, 정책 개발을 위한 당원 간담회를 권역별로 순차적으로 진행하기로 했다.이들은 "당원들의 적극적인 참여를 독려하고, 현장의 목소리를 정책에 반영하며, 후보들과 당원들이 함께 소통하고 성장하는 기회를 제공한다는 전략이다"라고 밝혔다.허성무 위원장은 "내년 지방선거는 경남의 미래와 이재명 정부의 성공여부가 달려있는 매우 중요한 선거"라며 "지방선거기획단이 중심이 되어 경남도당의 모든 역량을 결집하고, 유능한 후보들을 발굴하며, 실질적인 정책으로 도민들의 삶을 더 나은 방향으로 이끌기 위해 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.민주당 경남도당은 "이번 지방선거기획단 출범을 통해 2026년 지방선거 승리를 위한 견고한 기반을 다지고, 경남의 지속 가능한 발전과 도민 행복을 위한 청사진을 제시해 나갈 것이다"라고 밝혔다.