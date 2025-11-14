"세계박람회 유치 추진은 지방선거 앞둔 졸속 제기"

큰사진보기 ▲경상남도청. ⓒ 윤성효 관련사진보기

박완수 경남도지사가 경상남도, 부산광역시, 전라남도와 함께 2040년 '남해안 세계박람회(엑스포)' 유치를 추진한다고 밝힌 가운데, 지역에서 "2026년 지방선거를 앞둔 졸속 제기"라는 지적이 나오고 있다.경남정치개혁광장시민연대는 14일 낸 입장문을 통해 "지방선거를 앞두고 졸속으로 제기하는 박완수 도지사의 '엑스포 재추진'을 단호히 반대한다"라고 밝혔다.최근 박완수 경남도지사와 박형준 부산시장은 최근 세계박람회 유치 (재)추진 의사를 밝혔다. 부산시는 윤석열정부 때인 2023년 '2030 엑스포 유치'를 추진하다 실패했다.경남정치개혁광장시민연대는 "경남도민과 부산시민의 동의도 없이 누구 마음대로 엑스포를 재추진한다는 말인가. 윤석열정부는 부산엑스포 유치가 마치 따 놓은 당상인 것처럼 선전했지만, 결과는 119대 29라는 참패였다. 기만당한 국민은 수치감과 분노에 휩싸였다"라고 설명했다.이어 "그런데 지금까지 그 원인에 대한 분석과 책임도 없이 또다시 엑스포를 추진한다는 것이 말이 되는가"라며 "그런 터무니 없는 결과를 가져왔으면 마땅히 원인과 책임을 명확히 하고 새로운 대책을 마련하고 추진해도 동의가 될지 알 수 없는데 아무런 대안 마련도 없이 예산을 퍼붓는 엑스포 추진을 임기가 얼마 남지 않은 자치단체장들이 마음대로 결정하는 것을 경남도민은 결단코 용납할 수 없다"라고 덧붙였다.이들은 "박완수 도지사의 '엑스포 재추진'은 내년 지방선거를 앞두고 쏟아내는 허황된 공약의 하나로 보인다. 박완수 도지사는 분칠된 거짓 미래로 경남도민을 현혹할 생각을 버리고, 경기침체와 인구 유출로 갈수록 어려워지는 경남도민의 삶을 개선할 방도를 세워야 한다"라며 "또한 윤석열 정권에서 저질러진 온갖 비리와 범죄행위에 대해, 그리고 박완수 도지사와 관련된 온갖 의혹에 대해 솔직하게 밝히고 법적, 정치적 책임을 져야 한다"라고 밝혔다.경남정치개혁광장시민연대는 "윤석열정권이 내란을 일으킨 지 1년이 다 되어가지만, 아직도 내란세력은 청산되지 않았다"라며 "특히 경남의 도정과 기초단체를 장악하고 있는 국민의힘의 정치인들은 여전히 내란을 옹호하고 '윤석열 어게인'을 꿈꾸고 있다"라고 언급했다.이들은 "박완수 도지사가 참된 반성과 사죄 없이, 지방선거를 앞두고 또다시 도지사 자리를 차지하기 위해 내뱉는 허망한 '엑스포 재추친' 공약을 단호히 반대한다"라고 밝혔다.박완수 도지사는 지난 3일 확대간부회의에서 "'2040 남해안 세계엑스포' 유치를 적극 추진해야 한다"라며 "지난 10월 20일 부산벡스코에서 열린 '2025 남해안 미래비전 포럼'에서 경남도와 부산시, 전남도가 함께 남해안을 중심으로 2040 세계엑스포 등록을 추진하기로 합의했다"라고 말했다.박형준 부산시장은 "부산시는 2035년 엑스포 유치에 다시 한번 도전하는 방안을 검토하기로 했다"라고 발표히기도 했다.등록 세계박람회 개최지 결정은 165개국으로 구성된 국제박람회기구 총회에서 투표로 결정된다.