"국민 곁에 법원이..." 대한민국 법원, 한달간 공익 캠페인

대한민국 법원이 '내 주위 법원' '법원 사용설명서' 등을 키워드로 국민 참여형 공익 캠페인을 벌인다.14일 광주고등법원에 따르면 대한민국 법원은 이날부터 1개월간 포털사이트 다음(DAUM)과 공동으로 '국민의 곁에 법원이 있습니다'라는 주제로 온라인 공익 캠페인을 진행한다.'내 주위 법원 찾기', '법원 사용설명서', '국민 의견 수렴' 등 다양한 국민 참여형 이벤트를 실시한다.참여자에게는 추첨을 통해 피자, 치킨, 커피 등 식음료 쿠폰을 제공한다.행사 참여는 포털 'DAUM' 검색창에 '대한민국법원'을 입력한 뒤 캠페인 페이지로 이동해서 할 수 있다.'내 주위 법원 찾기'는 전국 지도에서 참여자가 있는 곳을 클릭하면 해당 지역을 관할하는 법원을 소개하고 정확한 위치를 안내해주는 방식이다.관할 법원 위치를 확인한 참여자가 이름과 연락처를 입력하면 추첨을 통해 피자 세트(20명), 커피(100명) 쿠폰을 증정한다.'법원 사용설명서'에서는 국민의 권리 보장과 사회적 약자에 대한 후견적 지원을 위해 법원이 실시중인 다양한 제도 중 궁금한 분야를 알아볼 수 있도록 했다.열람을 마친 참여자에게 추첨을 통해 치킨 세트(20명), 커피(100명) 쿠폰을 증정한다.'의견 수렴' 코너를 통해서는 법원에 대한 국민의 다양한 의견을 접수받고, 참여자 중 추첨해 치킨 세트 쿠폰(20명)과 편의점 모바일 상품권(100명)을 제공한다.광주고등법원 관계자는 "전국 단위로 열리는 행사인 만큼 우리 지역 주민들께서 많이 참여해, 지역 법원에서 시행 중인 제도들도 알아보고 선물도 받아가는 기회가 되었으면 좋겠다"라고 말했다.