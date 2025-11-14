독립유공자 선양에 평생 바친 배국희 선생, 치료비 도움 필요

▲ 배경진, 이석금 부부와 배국희 배경진, 이석금 부부의 단란하던 한때, 이 아기가 배국희 선생 (1943년생, 올해 82살)이다. ⓒ 배국희 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 우리문화신문에도 실립니다. 배국희 선생의 치료비를 돕고자 하는 분들은 이정호(010-7421-3456)씨에게 문의 부탁드립니다. 모금은 2025년 11월 21일(금) 낮 12시까지 진행될 예정입니다.