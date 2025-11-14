수능 이후 고3 교실의 민낯, 반 정도 출석에 휴대폰만 보는 학생들

큰사진보기 ▲2026학년도 대학수학능력시험(수능)이 치러진 13일 오전 서울 종로구 경복고등학교에 마련된 고사장에서 수험생이 시험을 준비하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치 스토리에도 실립니다.

수능이 끝난 뒤 일반계 고등학교 고3 교실 모습을 단 한 번이라도 본 적이 있는 사람이라면 누구나 우리나라 교육 현실에 혀를 찰 수밖에 없으리라 생각한다. 교직에서 은퇴한 지 일 년 남짓인데 내가 마지막으로 고3을 가르친 해는 2019년이다. 그 당시 고3 교실 풍경은 대략 이러했다.교실에는 학생들이 반 정도밖에 없다. 학생들의 출석을 강제할 방법이 없다. 출석 일수의 삼분의 이만 채우면 졸업하는 데 아무런 지장이 없다. 학생들은 이 규정을 십분 활용하여 마음껏 결석한다. 체험학습 계획서를 제출하고 이후 보고서를 내면 출석으로 인정되므로 이 또한 충분히 활용한다. 계획서와 보고서의 진위 여부를 따지는 경우는 없다. 학생들이 제출하는 걸 그대로 믿어 준다.출석한 학생들은 교실에 앉아 아무것도 하지 않는다. 아, 하는 게 있긴 있다. 하교할 때까지 오로지 휴대폰만 만지작거린다. 수능 이후 고3 학생들에게는 휴대폰을 걷지 않는다. 딱히 할 것도 없으니 학교 측에서도 그렇게 하는 게 훨씬 속 편하기 때문이다. 요즘 학생들은 휴대폰만 있으면 만사형통이다.원칙적으로 수능 이후에도 고3 교육과정을 정상적으로 운영해야 한다. 교육청에서 해마다 이런 취지를 담은 공문을 내려보낸다. 교육과정을 정상적으로 운영한다는 것은 수능 이후에도 수업을 제대로 하라는 이야기이다. 당위론적인 측면에서 본다면 그른 데가 없는 말이다. 그러나 현실적 관점에서 바라보면 도저히 할 수 없는 일을 하라고 하는 것과 마찬가지이다.우리나라 일반계 고등학교 학생들은 입학하면서부터 좋은 대학에 진학하는 것을 지상 목표로 삼도록 프로그래밍된다고 해도 과언은 아니다. 일 년에 네 번 시행하는 전국연합학력평가(모의고사)를 통해 자신의 등급과 전국 순위를 확인하며 더 나은 대학에 진학하려고 3년 내내 온 힘을 다해 공부한다. 그러다 수능이 끝나면 모든 게 끝나게 된다. 더 이상 공부를 할 필요가 없어지게 된다.수능 이후에 고등학교에서 하는 공부는 그 어떤 것도 대학 진학과 아무런 관계가 없다. 그러니 대학 진학이 지상 목표로 프로그래밍된 학생들이 공부를 할 리가 없지 않겠는가. 그런데 교육청에서 수능 이후에도 정상적으로 교육과정을 운영하라고 하니, 학교 측에서도 교사들에게 정상적으로 수업을 하라고 한다. 그래서 수업을 하려고 교사들이 교실에 들어가면 학생들은 반 정도밖에 없고 그 학생들은 모두 책상 위에 널브러져 휴대폰만 만지작거리고 있는 것이다. 이런 상황에서는 제 아무리 뛰어난 교사라 할지라도 수업을 진행할 뾰족한 방법이 없게 된다.이런 상황이 십수 년 반복되고 있는데도 그 누구도 이런 상황을 바꾸려고 하지 않는다. 교육청은 해마다 공문을 내려보내고 학교는 그 공문에 따라 교사들에게 수업을 제대로 하라고 하고 교사들은 하릴없이 교실에 들어간다. 딱 거기까지이다. 수능 이후 고3 수업이 제대로 진행되는지 그 누구도 확인하지 않는다. 수업이 제대로 진행되리라고 믿지도 않으리라 생각한다. 교육청도 학교도 그것이 불가능하다는 사실을 잘 알고 있기 때문이다. 그러면서도 교육과정을 정상적으로 운영하라고, 수업을 제대로 하라고 맹목적으로 되뇌고 있는 것이다.이대로 두어서는 안 된다고 생각한다. 학생들의 시간이 허공으로 헛되이 날아가고 있지 않은가. 고3 학생들이 수능 이후에 학교에 나오지 않을 수 있는 방법을 찾아야 한다. 졸업에 필요한 교과 이수 단위를 줄인다면 수능 이후 꼭 학교에 나와야 할 필요는 없을 터이다. 그러고 나서 졸업할 때까지 고3 학생들이 참여할 수 있는 각종 프로그램을 학교 밖에서 찾아 제공해야 한다.쉬운 일은 아니리라 생각한다. 하지만 꼭 필요한 일이다. 수능 이후 고3 교실 풍경을 들여다본 사람이라면 대부분 내 생각에 동의하리라 믿는다. 아무것도 안 하면 아무 일도 일어나지 않는다. 무슨 일이라도 해야 수능 이후 고3 교실의 풍경을 바꿀 수 있다. 공허한 눈길로 휴대폰 화면만 들여다보고 있는 을씨년스러운 교실 풍경을 마냥 그래도 둘 수는 없지 않은가.수능 이후 고3 교실 풍경이, 혹시 이제는 바뀌었을 수도 있지 않을까 하는 생각에 내가 퇴직한 학교에서 현재 고3 학년 부장 교사로 재직하고 있는 후배 교사에게 전화를 걸어 보았다. 내가 경험한 2019년의 고3 교실 풍경과 달라진 건 거의 없었다. 바뀌었지 않았을까 하는 기대는 그야말로 헛된 것이었다. 수능 이후 고3 교실 풍경을 바꾸기 위해서 아무것도 하지 않은 것이다.지금 당장 문제의 심각성을 인식하고 수능 이후 고3 교실 풍경을 바꾸기 위해 무엇부터 해야 할지 논의를 시작해야 한다. 학교 관리자(교장과 교감)들이 수능 이후 고3 교실을 꼭 둘러보기를 권한다. 어떤 학교 관리자들은 수능이 끝나면 일부러라도 고3 교실은 쳐다보지도 않는다고 했다. 현실을 외면하지 말고 직시하기를 바란다. 실상을 있는 그대로 똑바로 보기만 해도 문제를 해결해야겠다는 마음이 생기기 마련이다. 수능 이후 고3 교실의 풍경을 이대로 두어서는 결코 안 된다.