기아 공장 문밖에서 총리 맞이한 해고 노동자들

큰사진보기 ▲14일 오전 8시 30분 기아 AutoLand 화성 북문 인근에서 하청 업체로부터 해고당한 청소노동자들이 김민석 국무총리 방문에 맞춰 긴급선전전을 전개했다. ⓒ 임석규 관련사진보기

큰사진보기 ▲해고 당사자인 김경숙 금속노조 기아차비정규직지회 조합원이 부당해고 철회를 주장하는 몸자보를 입고 선전전 현장에 서 있다. ⓒ 임석규 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲이날 기아 사측은 경비노동자 및 관리자를 선전장 인근에 배치해 노동자들과 대치했다. 심지어 이들은 서울에서부터 온 연대자들의 화장실 이용까지도 저지하는 등 과도한 통제로 마찰을 야기하기도 했다. ⓒ 임석규 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울에서 오전 6시 30분에 출발해 화성까지 달려온 청년 연대자들은 해고노동자들의 부당해고 철회와 비정규직 노동자 문제에 노동자들이 관심을 가져야 할 것을 촉구하는 구호를 외쳤다. ⓒ 임석규 관련사진보기

국내 자동차 최대 회사인 현대자동차그룹 기아의 제조공장에 국무총리가 방문하던 날, 하청 업체의 부당 업무 지시를 거부하다가 해고된 환경미화 노동자들이 공장 문밖에서 부당해고 철회를 외쳤다.경기도 화성특례시에 있는 기아 오토랜드 화성 내 하청 업체인 보광산업으로부터 해고당한 금속노조 기아차비정규직지회 조합원들이 14일 오전 8시 30분 공장 북문 인근에서 부당해고 철회 및 원청인 기아의 책임을 요구하는 긴급 선전전을 진행했다.이날 해고 당사자들이 긴급히 선전전을 펼친 이유는 당일 오전 공장 내 신규 제조 시설의 준·기공식에 김민석 국무총리와 정의선 현대자동차그룹 회장이 방문한다고 알려져 정부와 원청에 해고 노동자들의 부당해고 철회를 촉구하기 위함이었다.이른 오전부터 사측의 경비 노동자·관리자들로 포진된 북문 주변 일대에서 선전전을 진행한 해고 노동자들을 응원하기 위해 오전 6시 30분 서울에서 출발해 달려온 청년들과 현대자동차 울산공장 내 사측의 폭력적인 진압을 겪었던 이수기업 해고 노동자들이 연대했다.해고 당사자인 김경숙 금속노조 기아차비정규직지회 조합원은 "그간 관리자들은 부당한 업무 지시뿐만 아니라 해고·징계·고소·협박 등으로 억압해 청소 노동자들의 노동권·인권을 침해했다"면서 "친환경 자동차를 생산하겠다는 기아가 공장 내 환경미화를 위해 헌신하는 청소 노동자들에게 인간다운 대우를 하지 않은 것"이라고 강하게 비판했다.비정규직 노동자들과 연대를 실천하기 위해 자리에 함께했던 정규직 노동자 김우용 금속노조 기아자동차지부 화성지회 대의원도 "공장 내 노조 소속 정규직 노동자들이 비정규직 노동자들의 해고 철회 서명에 3천 명 넘게 참여하는 등 연대가 퍼지고 있다"고 내부 상황을 소개하며 "나빠지고 있는 기아의 노동 현실에 정규직·비정규직 모든 노동자들이 함께 손을 맞잡아야 한다"고 역설했다.이어 김 조합원은 "정 회장을 비롯한 관리자들은 노동자들의 노동력으로 이윤을 얻고 있는데, 그 노동자들에게 차별과 탄압을 일삼으면서 어찌 글로벌기업이라 이름을 내걸 수 있겠나"고 지적하며 "해고 노동자 복직과 차별 철폐를 위해 공장 내 모든 노동자들이 관심을 갖고 단결해달라"고 호소했다.장혜진 이주노동법률지원센터 소금꽃나무 노무사는 "오늘뿐만 아니라 이전부터 경비 노동자들과 관리자들을 동원해 해고 노동자들의 선전전을 훼방하고 있는데, 이는 명백한 부당노동행위이기 때문에 사측을 노조법 위반으로 고발한 상태"라고 언급하면서 "해고자도 노동위원회 판단 전까지 노조 활동을 막을 권리가 사측에 없다"고 경고했다.정은희 변혁적여성운동네트워크 빵과장미 활동가 역시 "주로 비정규직, 저임금, 불안정한 일자리로 내몰리는 여성 노동자들의 열악한 현실이 화성공장 내 여성 노동자들의 직장 내 성희롱·성추행 사태와 투쟁 과정에서 드러나고 있다"고 폭로하며 "여성 노동자들이 안전하게 일할 권리, 성적 자기결정권을 보장받을 수 있도록 해고 노동자들의 목소리에 모두가 연대의 손을 맞잡아야 한다"고 강조했다.한편, 기아는 이날 화성공장에 연 25만 대 규모의 목적기반모빌리티(PBV)를 생산할 수 있는 전용 공장 '화성 이보 플랜트(EVO Plant)' 준·기공식을 열었으며, 이 자리에 김 총리, 김정관 산업통상자원부 장관, 김동연 경기도지사 등 정부 관계자를 비롯해 정 회장, 송호성 기아 사장, 성김 현대차그룹 전략기획 담당 사장을 비롯한 현대차그룹 관계자들이 참석한 것으로 알려졌다.