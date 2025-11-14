이 대통령 국정지지율 59%... '대장동 항소포기' 부정평가 이유 등장

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 13일 용산 대통령실에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2025.11.13 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 14일 발표된 한국갤럽 11월 2주차 조사에서 전주 조사 대비 4%p 하락한 59%로 집계됐다. 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가는 3%p 오른 32%로 나타났다.한국갤럽이 지난 11~13일 전국 만 18세 이상 1003명(총통화 8737명, 응답률 11.5%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화조사원 인터뷰 방식으로 이 대통령 국정수행 긍·부정평가 여부 등을 물은 결과다(오차범위 95% 신뢰수준에 ±3.1%p).한국갤럽은 "부정평가 이유에서 '도덕성 문제/본인 재판 회피' 지적이 2주째 가장 많은 가운데 '대장동 사건' 언급이 새로이 포함됐다"라며 검찰의 대장동 사건 항소 포기 논란이 반영된 결과로 풀이했다.지역·연령별로 보면 광주/전라(4%p↑, 82%→86%, 부정평가 6%), 18·19세 포함 20대(2%p↑, 49%→51%, 부정평가 33%)와 50대(3%p↑, 72%→75%, 부정평가 21%)를 제외하고 대다수 응답층에서 긍정평가가 하락했다.지역별로는 서울(7%p↓, 70%→63%, 부정평가 25%)에서 전주 대비 긍정평가 낙폭이 가장 컸다. 그 다음으로 긍정평가 하락이 컸던 곳은 부산/울산/경남(6%p↓, 61%→55%, 부정평가 34%), 인천/경기(5%p↓, 61%→56%, 부정평가 35%), 대전/세종/충청(4%p↓, 61%→57%, 부정평가 37%), 대구/경북(2%p↓, 47%→45%, 부정평가 48%) 순이었다.연령별로는 60대(10%p↓, 62%→51%, 부정평가 42%)의 긍정평가가 크게 하락했다. 30대(8%p↓, 63%→55%, 부정평가 32%)와 70대 이상(8%p↓, 50%→42%, 부정평가 43%)에서도 전주 대비 8%p 하락했고, 40대(3%p↓, 77%→74%, 부정평가 22%)의 긍정평가도 소폭 빠졌다.지지정당·이념성향별 응답층에서도 모두 긍정평가가 하락했다. 더불어민주당 지지층의 긍정평가는 전주 대비 5%p 하락한 91%(부정평가 6%), 국민의힘 지지층의 긍정평가는 전주 대비 6%p 하락한 17%(부정평가 74%)로 집계됐다. 지지정당이 없는 무당층의 긍정평가도 전주 대비 6%p 하락한 49%(부정평가 36%)였다.보수층(n=260)의 긍정평가가 중도층(n=356)과 진보층(n=254)보다 전주 조사 대비 덜 하락했다. 보수층의 긍정평가는 전주 대비 1%p 하락한 35%(부정평가 58%)였다. 중도층의 긍정평가는 전주 대비 9%p 하락한 63%(부정평가 28%), 진보층의 긍정평가는 전주 대비 4%p 하락한 84%(부정평가 12%)로 집계됐다.국정수행 긍·부정평가자들에게 자유응답으로 이유를 물은 결과, 긍정평가 사유는 '외교'(30%), '경제/민생'(14%), '전반적으로 잘한다'(7%), 'APEC 성과', '직무 능력/유능함', '소통'(이상 5%) 순으로 나타났다.부정평가 사유는 '도덕성 문제/본인 재판 회피'(15%), '경제/민생'(10%), '친중 정책/중국인 무비자 입국', '대장동 사건/검찰 항소 포기 압박', '독재/독단'(이상 6%) 순으로 나타났는데, 이중 '대장동 사건' 언급은 이번 조사에서 새로 등장한 것이다.더불어민주당 지지도는 오르고 국민의힘 지지도는 내렸다.현재 지지하는 정당(당명 로테이션, 재질문 1회)을 물은 결과, 민주당 지지도는 전주 조사 대비 2%p 오른 42%로 집계됐다. 국민의힘 지지도는 전주 조사 대비 2%p 내린 24%로 나타났다.그 외에는 개혁신당 3%, 조국혁신당 2%, 진보당 1%, 무당층 27%로 집계됐다.자세한 조사개요와 결과는 한국갤럽 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.