전옥희 진주여성회 대표, 김복동평화인권상 수상

큰사진보기 ▲전옥희 진주여성회 대표, 김복동평화인권상 활동가상 수상 ⓒ 진주여성회 관련사진보기

전옥희 진주여성회 대표가 (재)일본군성노예제문제해결을위한정의기억연대에서 주관한 올해 김복동평화인권상 활동가상을 수상했다.정의기억연대는 전옥희 대표에 대해 "어려운 여건 속에서 20여년간 경남지역에서 여성인권과 역사정의 실현을 위한 활동에 매진해왔다. 일본군 '위안부' 문제를 지역 사회에 알리는데 앞장섰고, 여성인권은 물론 지역과 전국의 각종 인권현안을 해결하기 위한 연대사업에도 앞장서고 있다"며 수상 이유를 밝혔다.정의기역연대는 "전옥희 대표의 열성적인 활동은 여성인권과 평화를 위해 용기 있게 활동했던 김복동의 정신을 계승하는 일"이라 강조했다.전옥희 대표는 "존경하는 여성인권운동가 김복동상을 받게 되어 너무나 영광스럽고 감격스럽다. 올해는 개인적으로 여성운동으로 활동한지 20주년이 되는 의미 있는 해이기도 한데, 명예로운 상으로 큰 힘을 받게 되었다"라며 "너른 품으로 용감하게 나아갔던 김복동 정신을 이어받아, 여성운동을 시작한 첫 마음 잊지 않고 성평등한 세상을 향해 가열차게 활동하겠다"고 소감을 밝혔다.정의기억연대는 전시 성폭력 근절과 여성인권·평화를 위해 용기 있게 증언하고 활동한 여성인권 운동가 김복동의 뜻을 기려 김복동평화상을 제정했다.올해로 5회째 열린 김복동평화인권상 시상식은 13일 저녁 서울여성플라자 국제회의장에서 열렸고, "당신의 빛, 희망이라는 미래"라는 제목의 정의기억연대 35주년 후원의밤 행사가 함께 열렸다.