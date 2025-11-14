[서산] 최대 규모 승방지 발견된 '보원사지'…총 25개 건물지 확인돼

큰사진보기 ▲고려시대 최대 사찰로 추정되는 서산 보원사지(사진)에서 최대 규모의 승방지가 발견돼 주목받고 있다. 보원사지에서는 총 25동의 건물로 형성된 승방지가 확인했다 ⓒ 서산시 관련사진보기

고려시대 최대 사찰로 추정되는 서산 보원사지에서 최대 규모의 승방지가 발견돼 주목받고 있다.14일, 서산시에 따르면 서산 보원사지에 대한 12차 정밀 발굴에서 승방지 건물지군 6개소가 발굴됐다.승방(僧坊)은 승려들이 불상을 모셔 놓고 불도를 닦으며 교의를 펴거나 승려들이 거주하는 장소로 이번에 승방터가 발견된 것.보원사지에 대한 이번 정밀 조사에서 승방지 외에도 담장지 11기, 석축 7기, 배수로 8기 등 유구를 확인했다.서산시에 따르면 승방 건물지군은 한정된 공간에 평면 형식으로 밀집된 것과 아궁이가 확인된 점, 출토 유물이 생활 용기인 점 등을 고려할 때 승려들이 기거했던 승방의 터로 추정된다.특히, 지난 3월부터 시작된 12차 발굴 조사는 서산 보원사지 동남쪽 일원을 대상으로 실시됐으며, 승방지는 조사 지역 내 총 25동의 건물지로 형성된 것으로 확인했다.또한, 각 건물지는 중앙에 마당을 둔 평면 디귿자형으로 서쪽을 향해 트여 있는 것이 특징이며, 건물지의 주춧돌 등의 배치가 어긋나 있어 최소 1차례 이상 개축된 것으로 보인다.서산시 누리집에 따르면 보원사지는 9세기 이전 가야산 북쪽에 창건된 것으로 추정되며 고려시대 크게 번창했다고 전해진다. 또한, 승려 1천여 명이 머물렀다는 기록이 전해지는 대사찰이다.고려 광종 때는 법인국사 탄문이 파견될 정도로 국가에서 관리하던 큰 사찰로, 조선시대 '신증동국여지승람' 기록을 보면 16세기까지 그 사세가 지속되었던 것으로 보인다.하지만, 현재는 절터와 백제계의 양식과 통일신라시대와 고려 초기 석탑 양식을 고루 갖춘 5층석탑이 남아있다. 보원사지 5층 석탑은 현재 보물 제104호로 지정되어 있다.보원사지 5층석탑에 대해 국가유산청은 지난달 말 국보 지정을 예고했으며. 예고기간을 거쳐 다음 달 국보로 지정될 예정이다.이외에도 보원사지에는 법인국사탑비(보물 제106호), 당간지주(보물 제103호), 법인국사탑(보물 제105호), 석조(보물 제102호) 등 모두 5점의 보물을 볼 수 있다.서산시는 유적 발굴과 보원사지 5층석탑 국보 지정 예고에 따라 서산 보원사지 인근에 전시실, 수장고 등 박물관 기능을 갖춘 보원사지 방문자센터를 건립할 계획이다.서산시 문화예술과 김기윤 과장은 14일 기자와 통화에서 "현재 발굴은 마무리하고 국가유산청과 협의해 앞으로 (이번에 발굴된 승방지 등에 대해) 어떻게 할지 결정 예정"이라면서 "통상적으로 발굴 후에는 다시 덮어놓고 유적 표시 후 공원화하기도 한다"고 설명했다.한편, 서산시는 오는 19일 오후, 운산면 용현리 55번지 일원에서 발굴 조사 현장 설명회를 개최할 예정이다.현장 설명회에서는 발굴 조사 성과와 함께 출토 유물을 공개하고, 이를 통해 방문객에게 생생한 역사 현장을 경험할 기회를 제공할 계획이다.