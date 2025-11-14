이강덕 포항시장 "'K-철강법' 필요"... 경북도지사 출마엔 "시민 의견 들은 후 판단"

이강덕 포항시장이 철강위기를 극복하기 위해 장기적 처방도 필요하지만 단기적 처방과 K-스틸법이 필요하다고 강조했다. 내년 지방선거를 앞두고 경북도지사 출마에 대해선 "일에 대한 욕심이 생긴다"면서도 "시정 전념 후 판단하겠다"고 구체적인 답변은 피했다.
이 시장은 지난 13일 오후 대구스포츠산업지원센터에서 열린 대구경북인터넷기자협회 초청 토론회에 참석해 "세계 경제의 불확실성과 보호주의 무역 확대로 철강산업은 유례없는 위기에 직면해 있다"고 말했다.
포항의 철강 경기가 "끝이 보이지 않는 불확실성에 빠졌다"고 한 이 시장은 미국의 50% 철강 관세(품목 관세), EU의 쿼터·관세 병행, 중국발 저가 공세에 더해 내수 위축과 전기요금 급등이 위기의 직격탄이 됐다고 진단했다.
그는 위기를 극복하기 위해서는 미국과 EU와의 협상 재가동과 철강업 전용 전력요금 인하 및 한전 손실 보전의 국가 책임, 고용위기 선제대응지역 지정 확대와 임금 일부 보전으로 대량해고 방지 등 단기 처방을 중앙정부에 호소했다.
또 관급공사에 국내산 철강 사용 의무화, 민간 대형 공사까지 단계적 확대를 제안하고 영일만 횡단대교 등 대규모 사회간접자본(SOC) 조기 착공을 들었다.
이 시장은 포항·광양·당진 등 철강벨트 지자체가 추진 중인 이른바 'K-스틸법(철강산업 경쟁력 강화 특별법)'과 관련 "이번 정기국회 내 통과돼야 한다"며 "재정·전기요금·R&D 지원이 빠진 '선언적 법안'이 되어서는 안 된다"고 강조했다.
그는 또 "탄소국경조정제도 대응을 위해 기술에너지 전환이 불가피하다"며 "정부 R&D와 에너지 비용 지원을 법에 명시해야 한다"고 했다. 그러면서 장기 대책으로 수소환원제철 전환과 재생·무탄소 전력 확보를 제시했다.
도시 전략과 관련해 이 시장은 2차전지·수소·바이오로 산업 다변화를 추진하고, 경제자유구역 내 영국계 국제학교 유치, 전시·컨벤션 인프라 확충, 북극항로 비즈니스 포럼 유치 등을 통해 "포항을 국제무대와 직결된 도시로 만들겠다"고 밝혔다.
"경북도지사 출마? 시민들 목소리 들은 후 판단"
내년 경북도지사 출마에 대해선 "임기 8개월이 남았다. 시민이 맡긴 소임을 끝까지 수행하고, 들은 목소리를 바탕으로 거취를 판단하겠다"며 즉답을 피했다.
그는 "휴식을 취하면서 충전도 하고 싶지만 그동안 성원해 온 시민들을 생각하면 그분들 목소리를 무시할 수 없다고 생각한다"며 "그런 부분들을 감안해 어떻게 해야 할지를 결정하겠다"고 말했다.
이어 "(이철우) 지사의 임기도 많이 남아 있고 빨리 건강이 회복돼 경북도정을 잘 이끌었으면 한다"며 "저도 아직 임기가 7개월 넘게 남아 있기 때문에 확실하게 얘기할 시기는 아니다. 심사숙고하고 있다"고 덧붙였다.
포항지진 보상 문제와 관련해 이 시장은 "전문가·기관의 책임 회피가 문제"라며 "대법원 심리에 충실히 대응하고 형사재판에서도 증거·증인으로 다투겠다. 재발 방지를 위한 책임 기준이 판결에 반영돼야 한다"고 말했다.