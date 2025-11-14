이강덕 포항시장 "'K-철강법' 필요"... 경북도지사 출마엔 "시민 의견 들은 후 판단"

큰사진보기 ▲이강덕 포항시장이 지난 13일 대구경북인터넷기자협회 초청 토론회에서 포항의 철강위기 극복을 위해 중앙정부의 역할을 당부했다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

이강덕 포항시장이 철강위기를 극복하기 위해 장기적 처방도 필요하지만 단기적 처방과 K-스틸법이 필요하다고 강조했다. 내년 지방선거를 앞두고 경북도지사 출마에 대해선 "일에 대한 욕심이 생긴다"면서도 "시정 전념 후 판단하겠다"고 구체적인 답변은 피했다.이 시장은 지난 13일 오후 대구스포츠산업지원센터에서 열린 대구경북인터넷기자협회 초청 토론회에 참석해 "세계 경제의 불확실성과 보호주의 무역 확대로 철강산업은 유례없는 위기에 직면해 있다"고 말했다.포항의 철강 경기가 "끝이 보이지 않는 불확실성에 빠졌다"고 한 이 시장은 미국의 50% 철강 관세(품목 관세), EU의 쿼터·관세 병행, 중국발 저가 공세에 더해 내수 위축과 전기요금 급등이 위기의 직격탄이 됐다고 진단했다.그는 위기를 극복하기 위해서는 미국과 EU와의 협상 재가동과 철강업 전용 전력요금 인하 및 한전 손실 보전의 국가 책임, 고용위기 선제대응지역 지정 확대와 임금 일부 보전으로 대량해고 방지 등 단기 처방을 중앙정부에 호소했다.또 관급공사에 국내산 철강 사용 의무화, 민간 대형 공사까지 단계적 확대를 제안하고 영일만 횡단대교 등 대규모 사회간접자본(SOC) 조기 착공을 들었다.이 시장은 포항·광양·당진 등 철강벨트 지자체가 추진 중인 이른바 'K-스틸법(철강산업 경쟁력 강화 특별법)'과 관련 "이번 정기국회 내 통과돼야 한다"며 "재정·전기요금·R&D 지원이 빠진 '선언적 법안'이 되어서는 안 된다"고 강조했다.그는 또 "탄소국경조정제도 대응을 위해 기술에너지 전환이 불가피하다"며 "정부 R&D와 에너지 비용 지원을 법에 명시해야 한다"고 했다. 그러면서 장기 대책으로 수소환원제철 전환과 재생·무탄소 전력 확보를 제시했다.도시 전략과 관련해 이 시장은 2차전지·수소·바이오로 산업 다변화를 추진하고, 경제자유구역 내 영국계 국제학교 유치, 전시·컨벤션 인프라 확충, 북극항로 비즈니스 포럼 유치 등을 통해 "포항을 국제무대와 직결된 도시로 만들겠다"고 밝혔다.내년 경북도지사 출마에 대해선 "임기 8개월이 남았다. 시민이 맡긴 소임을 끝까지 수행하고, 들은 목소리를 바탕으로 거취를 판단하겠다"며 즉답을 피했다.그는 "휴식을 취하면서 충전도 하고 싶지만 그동안 성원해 온 시민들을 생각하면 그분들 목소리를 무시할 수 없다고 생각한다"며 "그런 부분들을 감안해 어떻게 해야 할지를 결정하겠다"고 말했다.이어 "(이철우) 지사의 임기도 많이 남아 있고 빨리 건강이 회복돼 경북도정을 잘 이끌었으면 한다"며 "저도 아직 임기가 7개월 넘게 남아 있기 때문에 확실하게 얘기할 시기는 아니다. 심사숙고하고 있다"고 덧붙였다.포항지진 보상 문제와 관련해 이 시장은 "전문가·기관의 책임 회피가 문제"라며 "대법원 심리에 충실히 대응하고 형사재판에서도 증거·증인으로 다투겠다. 재발 방지를 위한 책임 기준이 판결에 반영돼야 한다"고 말했다.