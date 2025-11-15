세계적인 IT혁신상, 그 시작은 여성백패커의 문제의식

거상 김만덕은 조선왕조실록에도 이름이 오른 여성 리더입니다. 부모를 잃고 힘겹게 살았지만, 혼자 힘으로 사업에 뛰어들어 부를 쌓았고, 이를 가난한 사람들과 나눈 삶의 가치가 실록에도 남게 된 거죠. 그가 처했던 상황, 문제의식 그리고 걸어왔던 길은 지금과도 통합니다. 유리천장은 아직도 튼튼하니까요. '오늘의 김만덕 이야기'를 매주 전합니다.

큰사진보기 ▲여성안전 플랫폼 '더가이드' ⓒ 전남대학교 관련사진보기

AD

"무너진 건물에 고립되거나, A형 간염으로 의식을 잃고 쓰러져 병원에 방치되거나, 도난이나 침입 또는 납치 등 위험을 겪었어요. 여러 위험 상황을 겪은 구호단체 분들과의 소통 또는 피해자들과의 대화를 통해 휴대용으로 신속하게 사용할 수 있는 안전용품이 얼마나 중요한지 알게 됐습니다."

큰사진보기 ▲기업 내 남성임원과 여성임원의 모습. AI 생성 일러스트. ⓒ chatGPT 관련사진보기

"직장인 브랜드의 본질은 일입니다. 전문성을 키워 고객이 찾는 사람, 동료가 선호하는 사람이 되어야죠. (고객 및 동료 등에게) 진정성으로 다가감으로써 '브랜드 가시성'을 높이고 자신을 드러낼 용기를 내세요. 학연, 지연 등 강력한 인맥이 아닌 낯선 인연에서 새로운 것을 배워 '나라는 브랜드와 자신'을 강화하십시오."

큰사진보기 ▲기업 여성임원들로 구성된 사단법인 WIN(Women in INnovation, 회장 김미진)이 주관하는 ‘제33회 차세대 여성리더 컨퍼런스’가 2025년 11월 11일 개최됐다. ⓒ WIN 관련사진보기