세계적인 IT혁신상, 그 시작은 여성백패커의 문제의식

거상 김만덕은 조선왕조실록에도 이름이 오른 여성 리더입니다. 부모를 잃고 힘겹게 살았지만, 혼자 힘으로 사업에 뛰어들어 부를 쌓았고, 이를 가난한 사람들과 나눈 삶의 가치가 실록에도 남게 된 거죠. 그가 처했던 상황, 문제의식 그리고 걸어왔던 길은 지금과도 통합니다. 유리천장은 아직도 튼튼하니까요. '오늘의 김만덕 이야기'를 매주 전합니다.
[첫 번째 이야기] 세계적인 IT혁신상, 그 시작은 여성 백패커로서의 문제의식
지난 10일 좋은 소식이 알려졌습니다. 전남대학교에서 지원을 받은 창업기업 (주)올더타임이 개발한 AI 기반 여성 안전 플랫폼 '더가이드(The Guide)'가 CES 2026에서 혁신상을 수상했다는 것이었습니다.
CES 혁신상은 미국소비자기술협회(CTA)가 매년 혁신적인 기술력과 함께 디자인을 갖고 있는 제품에 수여하는 상으로, 세계 IT 산업에서 그 권위를 인정받고 있다고 합니다.
'더가이드'는 여성의 안전을 테마로 예방·대응·회복 단계 등을 지원하는 AI 통합 플랫폼입니다. '모션 센서'를 통해 수집한 데이터를 다른 안전 데이터와 결합해서 시간과 위치에 따라 사용자의 안전을 예측하고 관련 정보를 제공한다고 합니다. 위급 상황에서는 버튼 한 번으로 SOS를 즉시 전송할 수 있고, 소지품 거치만으로도 도난을 감지할 수 있어 해외 투자자들한테 많은 관심을 받았다고 합니다.
이 제품을 만든 (주)올더타임의 조상은 대표는 "피해자가 하나의 플랫폼 안에서 보호받고 있다는 확신을 느끼도록 하고 싶다"면서 "앞으로 노인·아동 등 안전 취약계층도 이용할 수 있는 서비스로 확장·발전시키겠다"는 포부를 밝혔습니다.
어떻게 이런 제품을 기획하게 됐는지 궁금해서 조 대표에 대해 좀 더 찾아봤습니다. 2024년 10월 10일자 창업진흥원(KISED) 유튜브 인터뷰가 있었는데요.
원래는 방송 외주제작 프로덕션에서 PD로 일했다고 합니다. 저소득 국가 등을 다니며 취재를 하다 회사를 그만 두고, 백패커(배낭여행자)로 1년 동안 인도 전역을 다니며 봉사 활동을 했다고 합니다. 그러다 안전용품이 얼마나 중요한지 실감하는 일을 여러 차례 겪었다고 합니다.
"무너진 건물에 고립되거나, A형 간염으로 의식을 잃고 쓰러져 병원에 방치되거나, 도난이나 침입 또는 납치 등 위험을 겪었어요. 여러 위험 상황을 겪은 구호단체 분들과의 소통 또는 피해자들과의 대화를 통해 휴대용으로 신속하게 사용할 수 있는 안전용품이 얼마나 중요한지 알게 됐습니다."
그러면서 조 대표는 "돈을 벌겠다는 마인드보다는 함께 봉사하는 구호단체 사람들에게 나눠주고 싶다는 생각에 사업을 시작하게 됐다"고 했는데요. 지난 2월 <남도일보>를 통해서는 "현재 경찰서나 여성 아동 전문기관들에서도 주문 요청을 많이 주고 계신다"고 전했습니다.
역시 좋은 제품의 출발점에는 좋은 문제의식이 있는 것 같습니다.
[두 번째 이야기] 여성들, 조직 내 리더가 되려면 '이 것' 구축하세요
"직장인 브랜드의 본질은 일입니다. 전문성을 키워 고객이 찾는 사람, 동료가 선호하는 사람이 되어야죠. (고객 및 동료 등에게) 진정성으로 다가감으로써 '브랜드 가시성'을 높이고 자신을 드러낼 용기를 내세요. 학연, 지연 등 강력한 인맥이 아닌 낯선 인연에서 새로운 것을 배워 '나라는 브랜드와 자신'을 강화하십시오."
우미영 전 어도비코리아 대표의 말입니다. 지난 11일, 기업 여성임원들로 구성된 사단법인 WIN(Women in INnovation, 회장 김미진)이 주관하는 '제33회 차세대 여성리더 컨퍼런스'가 열렸는데요. 이 자리에서 우 전 대표는 키노트스피치를 통해 '직장인이 자신을 브랜딩하는 방법'에 대해 설명했습니다.
김미진 WIN 회장은 "우리나라 기업 내 여성리더 관련 지수가 해마다 조금씩 개선되고 있고, 변화의 속도는 느리지만 변화가 계속해 일어나고 있다는 것은 매우 고무적"이라며 "조직에서 리더로 성장하기 위해서는 나만이 가지고 있는 고유의 가치, 즉 나의 브랜드이자 핵심 경쟁력이 있어야 한다"고 강조했습니다.
이 날 컨퍼런스 주제, '커리어를 넘어 브랜드가 되어라'였는데요. 조선경 조선경코칭센터 대표는 퍼스널 브랜드를 구축하기 위한 핵심요소로 △정체성 △차별점 △평판 △진실성 △시각화 5가지를 꼽았습니다. 여성들이 직장 내에서 스스로를 표현하는 데 더 적극적이어야 한다는 지적과 함께 조 대표는 "퍼스널 브랜드 이미지를 드러낼 수 있는 모든 순간에 어떻게든 (자신을) 드러내려는 노력이 필요하다"라며 "자신이 생각하는 가장 자신다운 모습으로 살아가라"고 조언했습니다.
이날 컨퍼런스에는 여성 리더 멘토 50명, 여성 중간관리자 멘티 245명이 참석했는데요. 그룹 멘토링을 통해 WIN 소속 멘토들이 참가자들에게 각 기업에서 성공적인 여성리더로서 브랜딩한 경험을 공유하고, 멘티들의 현실적 고민을 나누는 시간도 함께 했습니다. WIN은 여성들이 리더로 성장하는 과정에서 고민하는 주제를 다루고 해결하는 지혜를 모색하는 자리를 마련한다는 취지로 지난 2009년부터 '차세대 여성리더 컨퍼런스'를 연 2회 열고 있습니다.
[세 번째 이야기] 여성임원 비율, 6.5%도 낮은데 건설업은 3%
지난주 [주간 김만덕](관련 기사 : 6.5%로는 결코, 천장이 뚫리지 않습니다 https://omn.kr/2fz0k)
에서 매출액 상위 100개 기업 전체 임원 중 여성이 6.5%라는 소식 전해드렸는데요. 건설업계는 이의 절반에도 못 미치는 것으로 조사됐습니다.
국토교통부 시공능력평가 상위 10개 건설사 임원은 총 531명, 그 중 여성은 17명에 불과하다고 합니다. 전체의 3.0%인 셈이죠. 여성 임원 비율이 가장 높은 곳은 DL이앤씨(7.9%), 그 다음이 HDC현대산업개발(5.9%) 이어 삼성물산 건설부문(4.3%), 포스코이앤씨(4.0%), SK에코플랜트(3.4%) 순입니다.
여성 임원 비중이 가장 낮은 회사는 대우건설(1.5%)로, 임원 66명 중 여성은 한 명뿐이었습니다. 롯데건설(2.0%), 현대엔지니어링(2.2%), GS건설(2.6%) 역시 여성 임원은 한 명씩인 것은 마찬가지였고요. 시공능력평가 상위 20위로 넓혀볼까요. 계룡건설산업, 코오롱글로벌, 태영건설, 금호건설, 두산건설, 한신공영, 동부건설, HL디앤아이(D&I)한라에는 여성 임원이 그 한 명조차 없습니다.
한국에서는 '남초' 직장으로 여겨지는 건설업 특성상 여성 임원 비율이 여전히 매우 낮음을 확인할 수 있었습니다.