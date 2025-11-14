[경남] 수능시험 부정행위 25건, 지난해보다 7건 늘어

큰사진보기 ▲경상남도교육청. ⓒ 윤성효 관련사진보기

13일 치러진 2026학년도 대학수학능력시험 때 경남에서만 25건의 부정행위가 있었고, 이는 지난해보다 늘어난 것이다.경상남도교육청 수능종합상황실은 대학수학능력시험 부정행위가 25건으로 집계되었다고 14일 밝혔다. 부정행위 적발 건수는 지난해 18건보다는 7건이 늘어났다.부정행위 내용은 종료령 이후 답안작성 2건, 반입금지물품 및 휴대금지물품 소지 15건, 4교시 탐구영역 응시 규정 위반 8건이다.물품은 전자시계 6건, 휴대폰 6건, 참고서 3건이다. 부정행위 건수가 가장 많은 것은 반입금지물품 및 휴대금지물품 소지로 나타났다.교육청은 "특히, 졸업생들의 반입금지물품 및 휴대금지물품 소지(10건)의 부정행위 예방을 위해 원서접수 및 수험표 교부 시 수험생 유의사항 안내와 동영상 자료 홍보 등을 통하여 사전 교육을 하였으나 개인적인 부주의 등으로 이를 위반하여 부정행위로 처리가 되었다"라고 밝혔다.부정행위를 한 수험생은 고등교육법에 따라 당해 시험이 무효 처리되고, 고의 또는 중대한 부정행위의 경우 1년간 응시자격을 정지한다.경남교육청은 "수험생 부정행위의 유형을 분석하여 차후 수험생 홍보와 감독관 연수를 강화하기로 했다"라고 밝혔다.