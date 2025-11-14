전남도립미술관, 수능 수험생 무료 입장 이벤트

큰사진보기 ▲전남 광양에 있는 전남도립미술관 전경 ⓒ 전라남도 관련사진보기

전라남도립미술관은 2026학년도 대학수학능력시험을 치른 수험생을 위해 오는 30일까지 2주간 전시 무료입장 이벤트를 진행한다.수험생 본인은 수험표를 지참하면 무료로 관람할 수 있다. 전남도립미술관에서는 현재 3개의 전시가 진행 중이다.기증작품전 '바람 빛 물결', 전남국제수묵비엔날레 기념전 '블랙&블랙', 프랑스 케브랑리-자크시라크 박물관(Musée du quai Branly – Jacques Chirac)과 국립중앙박물관이 공동 기획한 순회전시 '마나 모아나–신성한 바다의 예술, 오세아니아'이다.'바람 빛 물결'은 '자연'을 주제로 한 고화흠, 양계남, 윤재우, 천경자 화백의 작품 11점을 선보인다. 한국적 자연주의에서 추상에 이르기까지 작가 각자의 시선으로 재해석한 남도의 풍경을 통해 기증작품의 예술적·사회적 가치를 조명하고 있다.'블랙&블랙'은 전남국제수묵비엔날레 4주년을 기념해 동아시아 수묵의 먹빛과 1950년대 서구 블랙 회화를 현대미술의 시각에서 교차 조망한다. 윤두서에서 피에르 술라주, 한스 아르퉁, 이우환에 이르기까지 동서양의 거장 20명이 참여한 70여 점의 작품을 통해 '블랙'이 지닌 예술적 교감과 생명력을 탐구한다.'마나 모아나–신성한 바다의 예술, 오세아니아'는 프랑스 케브랑리-자크시라크 박물관이 소장한 18세기부터 20세기까지의 오세아니아 유물 171점과 현대 작가 8인의 작품을 소개한다. '마나(Mana)'는 신성한 힘, '모아나(Moana)'는 바다를 뜻하며, 전시는 항해·정착·정체성을 주제로 오세아니아 예술의 세계관을 조명한다.이지호 전남도립미술관장은 "오랜 시간 노력한 수험생들이 예술을 통해 잠시 마음의 여유를 찾고 새로운 시작을 준비하길 바란다"며 "전남도립미술관이 그 여정에 함께하는 따뜻한 문화공간이 되길 기대한다"고 말했다.