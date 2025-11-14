2000년 전 인플루언서, 소그드인을 아시나요?

큰사진보기 ▲중국의 비단문화를 가져간 소그드인. 그들의 방식으로 짠 비단에 새겨진 독특한 문양이 세상을 놀라게 했다. ⓒ 완도신문 관련사진보기

큰사진보기 ⓒ 완도신문 관련사진보기

AD

큰사진보기 ⓒ 완도신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲신라의 서양인 석상도 그들의 흔적이라는 주장이 설득력을 얻고 있다. 처용가에 나오는 이야기도 마찬가지다. ⓒ 완도신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

'인플루언서(Influencer)'라는 용어는 21세기를 상징한다. SNS를 통해 전 세계 소비와 유행을 주도하는 이들은 기술의 발달과 함께 국가와 언어, 문화의 경계를 가볍게 넘나든다. 그러나 세계의 흐름을 바꾼 인플루언서 집단은 우리가 알고 있는 장보고 시대 이전인 이미 2000년 전에도 존재했다. 그들이 바로 소그드인(Sogdian)이다.소그드인은 지금의 우즈베키스탄과 타지키스탄 일대, 고대의 소그디아나에 살던 이란계 민족이었다. 그들은 비단길을 따라 대륙을 넘나들며 물자와 문화를 교역했고, 당대 세계를 연결한 실질적인 글로벌 네트워크 운영자였다.어떤 권력자도, 그렇다고 제국의 군대도 아니었지만, 그들이 남긴 문화와 흔적은 동서 문명 교류의 핵심을 이뤘다.소그드인의 고향은 사막과 초원이 만나는 오아시스 지역이었다. 기원전 5세기 경 그들은 페르시아 제국의 기록에 처음 등장했고, 알렉산더 대왕의 동방 원정을 거친 뒤 4세기에서 8세기 사이 전성기를 누렸다.그들의 도시들은 작지만 강력했다. 각 도시국가는 독립된 통치자를 두고 있었고, 군사력보다 상업과 언어, 기동성에 기반한 경제 구조를 발전시켰다. 그들은 움직이며 부를 쌓는 사람들이었다.소그드 상인들은 중국과 중앙아시아, 인도, 페르시아, 그리고 신라까지 연결하는 거대한 교역망을 운영했다. 그들의 말과 낙타는 황금과 비단, 향신료와 보석, 불교 경전까지 실어 날랐다. 당대 최고의 교역 품목이었던 페르가나의 명마와 인도의 보석, 티베트의 사향, 북방 초원의 모피가 그들의 손을 거쳤다. 그들이 제작한 정교한 금속공예품과 직물은 중국과 신라 귀족들의 사랑을 받았다.신라의 금관과 금제 장신구, 그리고 화려한 유리구슬 공예는 어떻게 그 당시에 이런 기술이 가능했을까라는 의문을 낳는다. 하지만 최근 중앙아시아 유적에서 출토된 소그드 금세공품은 신라 금관의 세공기법과 유사한 점을 보여준다.특히 금판을 오려 세우거나 구슬을 끼워 장식하는 세공 방식과 곡선형 장식의 대칭미 등은 소그드계 금속공예의 전형적 특징이다. 이러한 유사성은 단순한 우연이 아니었다.고고학자들은 5~6세기 무렵 소그드 상인과 장인이 당나라를 거쳐 육로와 해로를 통해 한반도 남부로 들어왔을 가능성을 주목한다. 실크로드의 동단이 경주에 닿았다는 것은 신라의 화려한 황금문화가 결코 고립된 지역의 산물이 아니었음을 말해주고 있다.실제 신라의 고분에서 발견된 유리구슬과 이국적 문양의 금속장식은 중앙아시아, 특히 소그드 지역 공예품과 놀라울 정도로 닮았다. 신라의 황금문화는 실크로드의 황금빛 교류 속에서 탄생한 복합문화의 결정체였던 것이다.소그드인의 영향은 물질문화에만 머물지 않았다. 그들의 옷, 음식, 음악, 춤은 7세기 당(唐) 왕조에서 폭발적인 인기를 끌었다. 당의 궁정 여인들이 입었던 호복(胡服)은 원래 중앙아시아 남성복이었다. 그러나 당나라에서는 남녀 모두 즐겨 입었다.소그드식 음악과 춤 역시 당의 궁정 예술을 장악했다. 왕후와 귀족은 물론 서민층도 그들의 리듬과 동작에 열광했다. 심지어 당대 화가들은 술 취한 소그드인을 묘사한 그림을 즐겨 그렸다. 그들은 이국적이면서도 세련된 문화의 상징이었다.소그드 상인들은 중국의 주요 도시에서 여관과 주점을 운영하며 문화를 퍼뜨리는 동시에 상업적 이익도 챙겼다. 그들의 언어는 실크로드의 국제공용어였으며, 소그드 출신 통역사와 외교관이 제국 간 협상의 중재자 역할을 했다.이들이 번역한 불교 경전은 동아시아 불교 전파의 핵심 통로가 되었고, 마니교와 기독교 네스토리우스파의 전래 또한 소그드인들의 손에서 비롯됐다. 그들이 남긴 벽화에는 이솝이야기까지 포함되어 있을 정도다.그러나 소그드인은 역사의 중심 무대에서 오랫동안 사라져 있었다. 그들은 제국의 군주도, 왕도, 장군도 아니었기 때문이다. 그들의 업적은 비문(碑文)이 아닌 그들의 장식품 속에 남았다.8세기 중엽, 소그드계 장군 안녹산의 반란 이후 당 왕조는 소그드인을 경계하기 시작했고 그들의 거주지는 급속히 줄어들었다. 이후 이슬람 세력의 확장과 함께 소그디아나는 붕괴했고 그들은 이슬람 제국에 흡수됐다.그 결과, 소그드의 언어와 역사, 건축, 생활문화는 오랫동안 잊혔다. 19세기 말 러시아·일본·중국 고고학자들이 사마르칸트, 판지켄트 등에서 화려한 벽화와 금속공예품을 발굴하며 그들의 존재가 다시 세상에 드러났다.발굴된 편지와 문서들은 그들이 비단길의 상인인 동시에 예술가, 농부, 통역사, 외교관, 종교 전도자였음을 증언하고 있다. 신라 금관의 찬란한 황금빛은 단순히 귀족의 부와 권위를 상징하지 않았다.그것은 실크로드를 따라 흐른 소그드인의 손길과 정신의 흔적이었다. 그들의 금세공 기술과 상업적 감각, 그리고 세계를 연결한 네트워크는 신라가 동아시아 문화의 정점으로 도약할 수 있었던 토대를 마련했다.비단길은 무역의 통로뿐 아니라, 사람의 생각과 예술이 오갔던 거대한 문화로드였다. 그리고 그 한가운데에 조용하지만 강렬하게 행동하는 세계주의자들, 바로 소그드인이 있었다.