'한평 정원'과 '한뼘 정원'에서 얻는 치유와 평온

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲가을 풍경한옥 마을 가을 풍경 ⓒ 최승우 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲한평 정원공동 작업으로 완성한 한평 정원 ⓒ 최승우 관련사진보기

큰사진보기 ▲한뼘 정원수강생의 한뼘 정원 ⓒ 최승우 관련사진보기

진한 가을 향기가 몰려오는 지난 10일, 전주정원문화센터에서 마련한 '내가 만든 한평 정원' 프로그램에 참여했다. 참여자 15명의 공동 작업으로 이루어지는 '한평 정원'과 각자 좋아하는 화분 한 개로 가을 정원을 만드는 '한뼘 정원' 두 가지 교육으로 2시간 30분 동안 진행되었다. 전북 민간 정원을 운영하는 강사는 교육에 앞서 '같이 일하는 시간'이라며 공동 작업을 통한 노동의 즐거움을 강조한다.'한평 정원'은 저비용 초소형 반려 정원을 꾸미는 흥미로운 체험을 통해 심신 치유를 경험하고자 하는 것으로 전주 한옥 마을 트레지 라운지에서 실시했다. 강사는 전국에 산재하는 우리 정원이 거의 외래 식물로 구성되어 있고, 정원의 모습도 별 특색 없는 비슷함에 안타까워하며, "우리 식물로 우리답게 자연스러운 정원을 만들면 얼마나 좋을까?"라는 바람을 말한다.'한평 정원'은 물푸레나무와 진달래, 빨간 구절초와 홍띠 그리고 고목과 옹기로 가을 정원을 표현했다. '내가 만든 한평 정원' 참여자의 협력으로 철쭉만이 자리했던 단순한 공간이 다양한 식물이 존재하는 곳으로 변했다.어떤 프로그램에 참여하든지 그것은 새로운 앎의 세계로 안내한다. 나무가 안정될 때까지 3년은 묶어놓아야 하며, 식물을 심은 후 땅을 꼭꼭 눌러주거나 밟아주면 안 된다는 사실을 알았다. 식물을 심은 후에는 '물다짐'을 통해 공기를 빼주고 뿌리를 내리게 하는 것이 중요함도 깨달았다.뿐만 아니라 모든 것은 사람의 힘으로 이루어지는 것이라는 인간 위주의 사고방식을 넘어 자연 그대로의 모습과 법칙의 소중함을 배우는 시간이었다.'한뼘 정원'은 각자 가져온 화분에 빨간 구절초와 홍띠, 자연석과 고목으로 꾸몄다. 작은 정원이라도 화분 그리고 소재와 부재의 중요함을 느끼며, 자신의 작은 정원을 연출하는 기회를 가졌다. 수강생은 각자 자신만의 정원을 만들기에 여념이 없다.똑같은 재료를 가졌음에도 '한뼘 정원'의 모습은 제각각이다. 수강생의 정원에 손길을 보태는 강사는 "샘은 욕심이 너무 많은데요. 가슴에 사랑이 가득 차야 가슴 뭉클한 정원을 만들 수 있다"며 웃음 띤 얼굴로 정원을 만들기에 앞서 마음의 중요성을 강조한다. 수강생은 마음을 들킨 듯 더욱 정성을 들여 '한뼘 정원' 만들기에 최선을 다한다.수 스튜어트 스미스는 <정원의 쓸모>에서 '정원은 우리를 생명의 기본적 리듬으로 돌아가게 해준다. 생명의 속도는 식물의 속도다. 우리는 속도를 늦추게 되고, 안전한 곳에 친숙한 것들과 함께 있다는 느낌을 갖고 좀 더 사색적인 정신 상태에 들어간다.정원은 우리에게 순환적 서사도 준다. 계절이 돌아오면 우리는 귀한 감각을 느낀다. 어떤 것은 변하지만 어떤 것은 변하지 않는다. 계절적 시간 구조에는 위안이 있다. 친절하게 배움도 허락한다. 두 번째 기회가 있기 때문이다. 올해 무언가 실패해도, 내년 이 시기에 다시 시도할 수 있다'라며 정원의 소중함을 강조하고 있다.콘크리트 구조물인 아파트에 익숙한 도시민은 현대 주택이 주는 편리함을 누리면서 마당이 있는 집을 그리워하는 욕심을 부린다. 흙 기운을 오롯이 느끼고 자신의 정원을 가지길 소망한다. 그러나 현실의 삶은 우리의 꿈을 비켜 가는데 주저함이 없다. 다행히 우리의 소망을 이룰 수 있는 대안이 있다. '한평 정원'과 '한뼘 정원'은 도시민이 그리워하는 정원 속 삶을 위한 출발점이 되었다.프로그램을 운영한 전주정원문화센터 담당자는 "이번 프로그램을 통해 정원과 함께하는 문화생활이 되길 바라며, 우리 것의 쓰임에 대한 고민과 정원이 관광이 기반이 되면 좋겠다"라는 바람을 전한다. 우리 모두 정원을 통해 생명의 소중함을 깨닫고, 치유와 평온의 시간을 가졌으면 좋겠다. 바라건대 각자의 마음 밭에 감동과 위안을 주는 작은 정원 하나를 가꿔가면 좋겠다.