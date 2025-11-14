중국, 다카이치 대만 발언에 "불장난하면 타죽어"... 갈등 격화

큰사진보기 ▲다카이치 사나에 일본 총리 ⓒ AP/연합뉴스 관련사진보기

중국이 '유사시 대만 개입' 발언을 한 다카이치 사나에 일본 총리를 향해 강도 높은 비난을 계속하고 있다.린젠 중국 외교부 대변인은 13일 브리핑에서 "사나에 일본 총리가 최근 국회에서 대만과 관련해 노골적인 도발 발언을 하면서 대만해협 무력 개입 가능성을 시사했다"라며 "중국의 강력한 항의와 엄숙한 입장 표명에도 잘못을 깨닫지 못하고 (발언) 철회를 거부했다"라고 밝혔다.그러면서 "이는 중국의 핵심 이익에 도전하고 주권을 침해하는 것"이라며 "일본은 즉시 시정해 악성 발언을 철회해야 한다. 그렇지 않으면 모든 책임을 지게 될 것"이라고 경고했다.또한 "일본은 한때 대만을 식민 지배하며 수많은 범죄를 저지르고 군국주의로 침략 전쟁을 일으켜 중국과 아시아, 더 나아가 전 세계에 큰 고통을 줬다"라며 "다카이치 총리의 의도는 무엇인가. 군국주의의 실수를 반복하려는 건가, 또 다시 중국과 아시아 인민의 적이 되려는 건가, 전후 국제 질서를 뒤집으려는 건가"라고 물었다.린 대변인은 "대만과 민족 통일은 중국의 문제이며, 어떠한 외세의 간섭도 용납하지 않을 것"이라며 "일본이 대만해협 정세에 무력으로 개입한다면 중국은 침략 행위로 규정하고 정면으로 반격할 것"이라고 강조했다.이어 "우리는 일본이 역사적 범죄를 깊이 반성하고, 중국 내정에 간섭하면서 도발하고 선 넘는 잘못된 언행을 즉각 중단할 것을 경고한다"라며 "대만 문제로 불장난해서는 안 된다. 불장난하는 자는 반드시 불에 타 죽을 것"이라고 말했다.우익 성향의 민족주의자 다카이치 총리는 취임 후 한국에 대해서는 유화적 제스처를 취하고 있는 반면에 중국과는 마찰을 일으키고 있다.지난 7일 중의원(하원)에서 일본 현직 총리로는 처음으로 대만 유사시는 일본이 집단 자위권을 행사할 수 있는 '존립위기 사태'에 해당할 수 있다고 밝히면서 적극적인 무력 개입 의사를 나타냈다.일본 내에서도 중일 관계를 고려해 강경 발언을 자제해야 한다는 우려가 나왔으나, 다카이치 총리는 해당 발언을 철회하지 않겠다고 버텼다.이에 쉐젠 주오사카 중국 총영사는 지난 8일 소셜미디어에 올린 글에서 "멋대로 밀고 들어온 그 더러운 목은 한순간의 망설임도 없이 베어버릴 수밖에 없다. 각오는 되어 있는가"라며 다카이치 총리를 직격했다.그는 논란이 일자 이 글을 삭제했지만, 9일에도 "대만 유사가 일본 유사라는 인식은 일부 머리 나쁜 정치인이 선택하려는 죽음의 길"이라며 "패전국으로서 이행해야 할 승복 의무를 저버리고 유엔 헌장의 옛 적국 조항을 완전히 망각한 무모한 시도"라고 비난을 이어갔다.일본 정부 대변인 기하라 미노루 관방장관은 10일 기자회견에서 "중국의 재외 공관장으로서 매우 부적절하다"라며 "외무성과 주중 일본대사관이 중국 측에 강하게 항의했고, 조속히 글을 삭제할 것을 요구했다"라고 밝혔다.집권 자민당 고바야시 다카유키 정무조사회장은 "도저히 간과할 수 없는 극언"이라며 쉐 총영사의 추방을 검토해야 한다고 주장했다.그러나 린 대변인은 쉐 총영사의 글에 대해 "외교관 개인의 투고는 무력에 의한 대만해협 개입을 부추기는 잘못된 위험한 발언을 대상으로 한 말"이라고 반박했다.일본 <마이니치신문>은 "다카이치 총리의 이례적 발언은 대만 관여를 확대한 아베 신조 전 총리의 외교 노선을 계승하려는 강한 의욕을 보여준다"라며 "하지만 유사에 대한 구체적인 판단 기준이 불명확해 해석을 둘러싼 우려가 있다"라고 지적했다.